Wat een groots ‘vrijheidskonvooi’ moest worden, draaide uit op een sof: ‘De organisatoren hebben ons in de steek gelaten’

Wat een vrijheidskonvooi moest worden dat Brussel meerdere dagen lam zou leggen, is voorlopig uitgedraaid op kleine groepjes die een hele dag een imposante politiemacht uitdaagden. Ze eisten een einde van de coronamaatregelen, een ‘nieuw Neurenberg’ en vooral ‘liberté’.

‘Eenmansprotest tegen het verbod op de vrijheidskonvooien’. Chris De Backer uit Sint-Gillis-Waas wint wellicht de prijs voor origineelste betoger, met zijn kleurrijke outfit en fiets. “Niet-gemotoriseerd mag het wel”, knipoogt hij.

Maar De Backer staat bijna moederziel alleen op het Sint-Katelijneplein in Brussel. Even voor hij toekwam zijn enkele honderden demonstranten op het plein uiteengedreven. Dat gebeurde op hetzelfde moment ook aan het Jubelpark, waar demonstranten de Europese instellingen probeerden te bereiken. Ze riepen ‘liberté’, maar als antwoord kregen ze traangas.

Een imposante politiemacht stond tezelfdertijd ook aan de Reyerslaan, na oproepen van demonstranten om naar de gebouwen van VRT en RTBF te trekken. Iedereen stond dus verspreid over Brussel, onmachtig om het verkeer te blokkeren. Een droomscenario voor de veiligheidsdiensten, die te allen tijde een situatie zoals in Canada wilden vermijden, waar vrachtwagens wekenlang het verkeer aan grensovergangen en in Ottawa blokkeren.

Onder de VRT-toren stonden uiteindelijk tien demonstranten van Civitas, die er een spandoek uitrolden met het opschrift ‘Gezondheidsdictatuur’ en onder andere een portret van Bill Gates. De Microsoft-oprichter is volgens complottheorieën het kwade genie achter deze pandemie. Civitas is een uiterst rechtse, ultra-katholieke organisatie, die al maandenlang nepnieuws over corona verspreidt.

In zijn speech beweert de Belgische voorzitter Alain Escada dat kinderen zich uit het raam gooien, bevangen door de angst dat ze hun grootouders zouden besmetten. Hij roept op tot een nieuw Neurenberg - naar het tribunaal na WOII waar nazikopstukken veroordeeld werden, waar de schuldigen van deze pandemie, met “de media als medeplichtigen”, terecht zullen staan. Veel omstaanders zijn er niet om zijn harde woorden te horen.

“Fransen zijn vrijdag voor dag en dauw thuis vertrokken, omdat hen in Brussel podia beloofd waren en een samensmelting met demonstranten uit heel Europa, om nu te ontdekken dat ze zijn voorgelogen”, zegt Escada. “Wie zijn de organisatoren die deze mensen in de steek hebben gelaten?”

Alain Escada, derde van links: ‘Fransen zijn vrijdag voor dag en dauw thuis vertrokken, omdat hen in Brussel podia beloofd waren en een samensmelting met demonstranten uit heel Europa, om nu te ontdekken dat ze zijn voorgelogen.’ Beeld Tim Dirven

Veel Franse, maar ook Nederlandse betogers haakten af na de protesten in Parijs en Den Haag dit weekend. De Belgische politie was nochtans goed voorbereid.

Al sinds het weekend hield de federale politie toezicht op de grote verkeersassen. Maandagochtend waren er filterblokkades op de toegangswegen naar Brussel.

Voertuigen met demonstranten werden afgeleid naar parking C van Brussels Expo, net buiten de hoofdstad. Uiteindelijk telde de politie 130 campers, bestelwagens en auto’s, vooral uit Frankrijk en Nederland. Op geen enkel moment was sprake van gemotoriseerde stoeten, maar enkele honderden betogers verplaatsten zich wel te voet door de stad.

De politie moest ook een auto uit Slovenië takelen. De inzittenden bleken in het bezit van een bijl en een machete. Tegen de avond was de verkeerssituatie in Brussel genormaliseerd, al waren er in groepen op sociale media nog altijd oproepen voor bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor een La Boum-feestje in Terkamerenbos, de drive-in-edition, noemen ze het zelf.

Geen antivaxer

Chris De Backer, met zijn eenmansprotest, gaat er ook een kijkje nemen. En morgen komt hij sowieso opnieuw naar Brussel, want hij nam nu eenmaal twee dagen verlof. Volgens hem zullen de Fransen, van wie sommigen honderden kilometer hebben afgelegd, ook niet meteen naar huis gaan.

“En als de politie ons oppakt, dan is het maar zo. We zijn onze vrijheid toch al kwijt.”

De Backer wil de afschaffing van het Covid Safe Ticket, dat een hele groep mensen uitsluit van het sociale leven.

“De maatregelen zijn niet meer in verhouding tot het probleem”, zegt De Backer. “Ik ben zelf twee keer gevaccineerd, maar die booster hoef ik niet meer.”

Een andere Belg staat met de driekleur te zwaaien aan het Jubelpark. De 70-jarige Jacques Spies is een Brusselaar die zweert bij natuurlijke middelen tegen corona. “Ik heb corona gehad, maar was op drie dagen genezen.”

Toch is hij naar eigen zeggen geen antivaxer. “Ik ben alleen tegen dit vaccin, het mRNA-vaccin. Onderzoek dat maar eens, maar het zal me verbazen dat uw hoofdredacteur dat toestaat.”

‘Onafhankelijke media’

Op de betoging wemelt het van de burgerjournalisten die zichzelf onafhankelijk noemen, maar toegeven dat ze tegelijk ook als demonstrant aanwezig zijn. De hele dag viel via meerdere livestreams te volgen op sociale media, bijvoorbeeld bij Vécu 3, het kanaal van de gele hesjes, maar ook bij Kairos, het medium van Alexandre Penasse, die de persconferenties van het overlegcomité probeert te verstoren.

De 31-jarige Martijn Bloem carpoolde vanuit Utrecht met enkele verslaggevers van LLN Media. Zelf brengt Bloem verslag uit voor De Andere Krant, opgericht in 2018 en bekend voor pro-Russisch nepnieuws. Ook RT, het vroegere Russia Today, bracht gretig verslag uit.

Volgens Bloem is het coronavirus ontwikkeld in een laboratorium, worden “geneesmiddelen zoals Ivermectine en hydroxychloroquine achtergehouden voor de bevolking” en is het ‘experimentele vaccin’ een sluipmoordenaar, door alle bijwerkingen. En de mainstream-media willen dat niet schrijven.

Net als Alain Escada ziet ook Bloem maar één uitkomst: “Dit valt enkel op te lossen met volkstribunalen.”