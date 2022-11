‘Wat een contrast met de Iraanse ploeg. Wat een totale vernedering’: lezers over regenboogverbod in Qatar

Dan toch geen regenboogbanden voor de aanvoerders op het WK voetbal in Qatar. De Rode Duivels zijn, net zoals de elftallen van andere landen, gezwicht uit vrees voor mogelijke sancties van de FIFA. Dit hadden onze lezers daarover te zeggen.

‘We hebben geprobeerd’

Laten zien dat homo- en transfobie niet langer kunnen getolereerd worden is enorm belangrijk. Zeker in de sportwereld, waar er nog steeds een groot taboe hangt rond seksuele geaardheid. Naast het verbod van de armbanden is het dan ook jammer dat dit vanaf het begin een georganiseerd ‘protest’ moest zijn. Zo wilden de ploegen het doen lijken alsof men er iets om geeft, terwijl iedereen al lang wist hoe dit ging uitdraaien. Op deze manier kunnen ze tenminste zeggen dat ze “het hebben geprobeerd”. Zolang we maar kunnen voetballen, wat maakt de rest uit!

Julie (16) uit Lokeren.

Voetbal moet voetbal blijven

Voetbal is en moet voetbal blijven. Laten we stoppen met voetbal te gijzelen voor allerlei politieke of sociale verzuchtingen, daarvoor zijn er andere en meer geschikte platformen. Bovendien moeten we stoppen met te spreken in naam van de lgbtq+- gemeenschap en hen zo stiefmoederlijk te bejegenen. We moeten het namelijk vooral aan hen vragen, wat zij vinden van de beslissing om de regenboogband te schrappen.

Emmanuel (55) uit Tervuren.

Schertsvertoning

Het is een goede beslissing geweest om de regenboogband te verbieden. Een armband dragen en daarmee zogezegd steun bieden aan lgbtq+-personen is nogal gemakkelijk. Vooral als dan blijkt dat die direct in de prullenmand belandt als een autoritair regime dat eist. Genoeg bewijs om aan te tonen dat dit initiatief nooit gemeend was, en dat dit een schertsvertoning is.

Bastiaan (35) uit Perk.

Belgische trots

De Belgische voetbalbond was wel bereid om boetes te betalen voor de regenboogband, maar niet om sportieve gevolgen te dragen. Wel beste voetbalbond, door zo'n sanctie op het veld zouden we misschien inderdaad een ronde eerder worden uitgeschakeld, maar eerlijk? Die regenboogband zou me als Belg zoveel trotser maken dan die extra ronde op het WK.

Marjan (39) uit Retie.

De ballen van een Iraanse protesterende vrouw

De maskers vallen af, zowel bij de FIFA, de bonden als de spelers: voetballers nemen enkel maatschappelijk engagement op als er geen nadelige gevolgen voor hen aan vasthangen. Ik begrijp dat een voetballer niet de ballen heeft van een Iraanse protesterende vrouw, maar een klein beetje durf is toch niet te veel gevraagd?

De maskers vallen overigens voor een tweede keer af. De WK-ambassadeur noemde homoseksualiteit eerder al ‘geestelijke schade’ en er kwam geen of nauwelijks kritiek op. Wat als de ambassadeur zou gezegd hebben dat zwarten een geestesziekte hebben? Het kot zou - terecht - te klein zijn. Maar nu gaat het maar over homo’s, en die zijn er toch niet in het voetbal. Minstens even schandalig is dat ik dit schrijf terwijl ik naar VS-Wales aan het kijken ben. En daarstraks naar Senegal-Nederland keek. En morgen naar...

Rob (53) uit Hove.

Totale vernedering

Weet goed dat we hier niet één maar twee boodschappen mee overbrengen. Eén, de steun voor de lgbtq+-gemeenschap is toch niet zo robuust in het Westen als gedacht. Twee, het Westen heeft geen principes en gaat voor de minste druk op de knieën. We durven ocharm niet eens een gele kaart te riskeren. Wat een contrast met de Iraanse voetballers die zelfs gevangenisstraf riskeren voor hun protest. Wat een totale vernedering.

Brigitte (51) uit Lichtaart.

Neutraal en apolitiek

In se zou sport neutraal en apolitiek moeten zijn. Maar doordat de FIFA geld en macht voorrang geeft, verdwijnt de neutraliteit. Heel de situatie vormt wel een basis voor een stevig maatschappelijk debat over cultuurrelativisme, en in hoeverre onze waarden al dan niet even in de koelkast moeten bij zo’n evenement. Al blijft het toch een WK met vooral verliezers. Op naar 2026 dan maar?

Joris (39) uit Lembeke.

FIFA of maffia?

Het was beter geweest als alle ploegen naar huis waren gegaan, maar opnieuw is geld belangrijker. Het toont nog maar eens aan dat de voetbalwereld aan elkaar hangt met geld en corruptie, en dat de FIFA gewoon synoniem staat met maffia. Ook de voetballers zelf zijn simpelweg miljonairs die het opnemen tegen andere miljonairs. Het is allemaal een pot nat en toch blijven de zogezegde supporters die miljonairs steunen. Begrijpen wie kan.

Karel (80) uit Boom.

Verwoeste kansen

De voetballers hadden het verbod moeten negeren. Het gaat slechts over armbanden, maar door ze niet te dragen geven we hen die discrimineren nu extra veel kracht. We moeten net aantonen dat we het niet eens zijn met zulke regels, dat iedereen vrij is om te zijn wie hij wil. Een protest op deze manier had tot verandering kunnen leiden. Terugkrabbelen op deze manier heeft mogelijk heel wat kansen voor verandering verwoest.

Jol (21) uit Aalst.