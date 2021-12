Wat betekent omikron voor uw skivakantie? ‘We hopen dat de grenzen niet opnieuw tijdelijk sluiten’

Kunnen we deze winter gaan skiën? Het is een vraag die heel wat gezinnen zich stellen nu de omikronvariant landen tot extra maatregelen dwingt.

“We merken dat klanten met veel vragen zitten.” Bij reisbureau JOSK, dat jaarlijks zo’n 15.000 Belgen op weg naar de bergen helpt, staat de telefoon dezer dagen roodgloeiend, aldus zaakvoerder Dick Van Dyck. “Vaak zijn het praktische vragen, over de geldigheid van vaccins of wat de regels zijn voor kinderen.” Nochtans begon het seizoen goed. “Sinds we de boekingen eind augustus open hebben gezet, liep het snel vol. Zowat de hele kerstvakantie is intussen volgeboekt.”

Andere spelers maken gewag van iets minder boekingen dit jaar, maar vooralsnog zorgen de stijgende coronacurves niet voor een golf aan annuleringen. Dat benadrukt iedereen in de toeristische sector. Ergens is dat ook logisch: corona leerde ons al dat in de drie weken die ons nog van de kerstvakantie scheiden, nog veel kan veranderen. Maar ook is ‘schrik om besmet te raken’ geen geldige reden om aanspraak te kunnen maken op een annulatieverzekering. Wie zelf besmet raakt met corona in het buitenland kan daar uiteraard wel aanspraak op maken. Of de grotere onzekerheid rond reizen er trouwens toe leidde dat meer Belgen een annulatieverzekering afsloten, is volgens sectororganisatie Assuralia moeilijk te zeggen.

Maar van de rode loper die ministers uit traditionele wintersportlanden zo’n dikke maand geleden uitrolden, is intussen geen sprake meer. Niet dat ze die reizen nu ontraden, wel komen er stilaan meer maatregelen. Daar zorgen de stijgende coronacurves voor, en vooral de ontdekking van de omikronvariant sinds afgelopen vrijdag.

Boosterprik verplicht

Het strengst is vooralsnog Zwitserland. Uit angst voor de nieuwe variant besliste het dat Belgen die het land binnenkomen tien dagen in quarantaine moeten.

Maar ook binnen de Europese Unie leggen landen stilaan strengere maatregelen op. Vooral in Oostenrijk is het nog koffiedik kijken of skiën zal kunnen. Sinds twee weken is er een lockdown van kracht, deels ook om de skivakanties later op het jaar te redden. Normaal eindigt die op 12 december. Ook al vertoont de curve van het aantal bevestigde coronagevallen recent een knikje, niemand kan het einde van een lockdown garanderen. Voorts is Oostenrijk sowieso al streng: het land hanteert een 2G-beleid. Enkel wie gevaccineerd is of een herstelcertificaat heeft, kan op de skilift.



Datzelfde zal vanaf 6 december ook in Italië het geval zijn voor de horeca. Of dat 2G-beleid uitgebreid wordt naar skigebieden is vooralsnog onduidelijk. Frankrijk scherpte gisteren wel al zijn regels aan: binnenkort zal iedereen er een boostershot moeten hebben om een geldig vaccinatiebewijs te kunnen voorleggen. Is uw vaccin ouder dan zes maanden, dan geldt uw QR-code niet meer. Voor 65-plussers geldt dat vanaf 15 december, voor alle andere volwassenen vanaf 15 januari - dus na de kerstvakantie.

Grenzen sluiten

Dat lidstaten van de Europese Unie soms soloslim spelen bij het bepalen van de geldigheidstermijn van vaccinatiebewijzen, is de Europese Commissie een doorn in het oog. Zij onderhandelt in de nabije toekomst met de lidstaten om die regels zoveel mogelijk op één lijn te krijgen.

Al blijft de gouden regel voor reizigers, zoals altijd al in de afgelopen achttien maanden, om de lokale situatie nauw op de voet te volgen. Daar dringt ook de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op aan. “Het is duidelijk dat er nog veranderingen op til zijn”, zegt woordvoerder Wouter Poels. “Sla er dus zeker de reisadviezen op na.”

Kortom, iedereen in de reissector houdt het hart vast voor wat er de komende maanden staat te gebeuren. “Niet over de maatregelen zelf”, zegt Van Dyck. “Die mogen wat ons betreft zo streng mogelijk zijn: op die manier kunnen we een skiseizoen hebben. Wel hopen we dat bijvoorbeeld de Oostenrijkse lockdown niet over Kerstmis getild wordt of dat de nieuwe variant ervoor zorgt dat de grenzen opnieuw tijdelijk sluiten.”