Wat betekent de ‘coronapas’ voor uw reis naar Frankrijk? En waar zal u die moeten tonen?

De Fransen hadden gisteren maar één gespreksonderwerp: de 'pass sanitaire' of gezondheidspas. Met dank aan de tv-toespraak van de Franse president Emmanuel Macron maandagavond. Los van de verplichte vaccinatie bij het Franse gezondheidspersoneel kwam het presidentiële betoog hierop neer: wie binnenkort nog toffe dingen wil doen, kan zich maar beter laten vaccineren. Want wil je op café en restaurant of naar een museum, concert of sportwedstrijd, dan zal je telkens die gezondheidspas moeten voorleggen. Met daarop dus het bewijs van dubbele vaccinatie of immuniteit na een eerdere coronabesmetting, ofwel het resultaat van een negatieve PCR-test van hoogstens 48 uur.

Dus haasten de Fransen zich nu - eindelijk - massaal richting vaccinatiecentra. Nog maar 53,7% van de bevolking heeft één prik gehad, 42,2% is volledig gevaccineerd. Nog geen etmaal na Macrons toespraak schreven al 1,7 miljoen extra Fransen zich in voor een eerste prik. En gisteren werd ook het record verbroken. Om 18 uur werden in totaal 792.339 injecties geteld. Er zit dan ook de nodige haast achter: vanaf 21 juli is de gezondheidspas verplicht voor vrijetijdsplekken met meer dan 50 bezoekers. Het gaat om bioscopen en zwembaden, maar evengoed musea als het Louvre, pretparken als Disneyland Parijs en zelfs populaire attracties als de Eiffeltoren. Vanaf 1 augustus wordt dezelfde maatregel ook uitgebreid naar onder meer winkelcentra en treinen, maar ook naar álle cafés en restaurants - zelfs de terrasjes. Tot woede van de horecavakbonden, die gisteren - wellicht vergeefs - een uitstel tot 1 september eisten.

Omdat alle eerdere Franse coronamaatregelen meteen ook voor buitenlandse toeristen golden, zal dit ook nu vrijwel zeker het geval zijn. En dat zou slecht nieuws zijn voor Belgen die binnenkort een vakantie in Frankrijk gepland hadden. Zijn ze nu nog niet immuun of dubbel gevaccineerd, dan moeten ze om de 48 uur een nieuwe PCR-test ondergaan - willen ze toch wat bourgondisch plezier aan hun vakantie beleven.

Hoe en waar testen?

Je kan je in Frankrijk op veel plaatsen snel en vrij eenvoudig laten testen. Onder meer in apotheken of in drive-ins. Er worden ook speciale tentjes opgericht zodat toeristen zich kunnen laten testen.

Bovendien wordt erwacht dat de testcapaciteit de komende weken nog zal worden uitgebreid. Op sommige plaatsen zijn nu al tijdelijke testtentjes opgericht, bijvoorbeeld aan een nachtclub. Mogelijk wordt dat de komende weken op meer plaatsen toegepast, maar dat moet nog blijken.

Minder goed nieuws is dat de testen sinds vorige week betalend zijn voor buitenlandse toeristen. Voor een PCR-test betaal je ongeveer 44 euro, voor een sneltest betaal je 29 euro.

Vlaamse uitbaters bedenken oplossingen

De Vlaamse horeca-uitbaters in Frankrijk kijken de verstrengde maatregelen wat argwanend tegemoet. Zoals Veerle Teetaert (47), die samen met haar man Wim Vandepitte (48) Maison Mambré uitbaat in het Zuid-Franse Bellegarde-Marsal, een chambre d'hôtes met vijf kamers die tot oktober al volledig volgeboekt is met Vlamingen. "Al heb ik nog altijd geen ongeruste mail ontvangen, laat staan een annulatie. Terwijl het bij onze augustusgasten vooral om 'eersteprikkers' gaat, waarop de nieuwe regels dus van toepassing kunnen zijn. Op voorwaarde dat buitenlandse toeristen onder die gezondheidspas vallen, welteverstaan. Dus denken we al vooruit. Sowieso serveren wij onze gasten al vier dagen per week een avondmaal. Blijken zij zonder PCR-test niet naar de omliggende restaurants te kunnen, dan zullen wij ook de resterende drie dagen voor avondeten zorgen in de vorm van hamburger- of tapasavonden. Dat mag omdat wij niet als restaurant beschouwd worden, aangezien we enkel onze verblijfsgasten eten serveren, en zo is toch al een belangrijk probleem opgelost."

Testen in de drive-in

Ook de PCR-testen vormen op zich niet zo'n groot probleem. "Zelfs in een rustige regio als deze kan je die op heel wat plekken laten doen, tot bij een apotheek of drive-in toe. Alleen zou het natuurlijk niet fijn zijn als toeristen daar telkens voor moeten betalen." Tegelijk ontkent Veerle niet dat de vaccinatiedrang in Frankrijk dringend wat aangezwengeld moest worden. "Voor wie echt gevaccineerd wilde worden, is het supersnel gegaan. Zelfs mijn beide zonen van 20 en 21 jaar zijn intussen al dubbel gevaccineerd. Alleen blijft er tot op vandaag een veel te grote niet-gevaccineerde groep over, die z'n prik wegens scepticisme of uitstelgedrag telkens weer voor zich uitschuift. Maar moet je daarom meteen ook buitenlandse toeristen tot dezelfde regels verplichten?"

Cyriel Huysentruyt (30), zoon van Piet (rechts) en de huidige chef-kok van Likoké in de Ardèche.

Franse mentaliteit

Eenzelfde geluid bij Cyriel Huysentruyt (30), zoon van Piet en de huidige chef-kok van Likoké in de Ardèche. Al zag hij de verstrenging wel aankomen. "Ik had een voorgevoel en heb me maandag kort voor Macrons toespraak al ingeschreven voor het vaccin. Door hier al zo lang te wonen had ik de Franse mentaliteit wat overgenomen en wilde ik me niet laten vaccineren zolang het niet verplicht werd. Maar vóór Macron zou spreken, heb ik me dan toch geregistreerd - en gelukkig maar. Komende maandag mag ik al om mijn eerste Pfizer-prik. Terwijl de wachttijd voor diegenen die zich na de toespraak registreerden intussen zienderogen oploopt. Ook heb ik vanochtend meteen aan mijn keukenbrigade gezegd dat ook zij zich moeten laten vaccineren, want ook dat heeft de Franse overheid intussen aan horecapersoneel opgelegd."

Sfeer breken

Zeker in de zomermaanden is Likoké een bedevaartsoord voor Vlaamse, Waalse en zelfs Nederlandse lekkerbekken, en dat is nu niet anders. "Waardoor te vrezen valt dat sommige toeristen hun geplande reservatie na 1 augustus zullen annuleren", zegt Cyriel. "Al denk en hoop ik dat het nog zal meevallen. Het speelt in ons voordeel als gastronomisch restaurant dat heel wat van onze gasten al wat ouder zijn, en dus wellicht al dubbel gevaccineerd. Tegelijk zie ik er wel wat tegenop om als restaurantuitbater vanaf 1 augustus 'politieagentje' te moeten spelen en elke gast die hier binnenkomt naar zijn 'pass sanitaire' te vragen. Met hoogstens 24 couverts zou dat hier praktisch makkelijk te doen zijn, maar het breekt de sfeer van gastvrijheid toch wel. Máár: als dat de prijs is die we voor 'onze vrijheid' moeten betalen, dan veel liever dit dan een nieuwe sluiting. Want ook wij zijn uiteindelijk, net als in België, tot begin juni acht maanden gesloten geweest. En nu we eindelijk weer min of meer normaal draaien, willen we dat ook zo houden."