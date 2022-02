Wat betekent code oranje voor de coronamaatregelen? Bekijk hier het volledige overzicht

Voorwaarden

Het Overlegcomité rekent er na advies van de experten op dat het aantal nieuwe patiënten dat in het ziekenhuis of zelfs op de intensieve zorg belandt voor 18 februari genoeg is gedaald om terug te schakelen van rood naar oranje op de coronabarometer.

Bij de voorstelling van de barometer werd gezegd dat de vooropgestelde voorwaarden en regels niet in steen gebeiteld staan en dat de politiek altijd de eindbeslissing heeft. Als de coronabarometer binnenkort oranje kleurt, dan mogen we versoepelingen verwachten, onder meer in de horeca, de evenementensector en onze vrijetijdsbesteding.

Dit houdt code oranje in:

Horeca: geen sluitingsuur of mondmasker en discotheken open

• Wijst de barometer naar ‘oranje’, dan mogen de dansbenen weer losgegooid worden: danscafés en discotheken mogen weer open, met een maximale bezetting van 80 procent.

• Bij de inkom van discotheken moet de coronapas wel nog getoond worden. Mondmaskers zijn niet meer verplicht, enkel voor het personeel.

• Ook op café en restaurant verdwijnt het sluitingsuur en mag je ook met zoveel vrienden aan tafel - of de toog - zitten of staan als je wil. Klanten mogen het mondmasker bovendien thuis laten, het personeel moet er wel nog eentje dragen.

• Het Covid Safe Ticket blijft in de horeca verplicht, altijd binnen en vanaf 100 aanwezigen buiten.

Publieksactiviteiten: bijna volle zalen

• In het theater of bij een sportwedstrijd binnen blijft een mondmasker verplicht, maar in een supporterstribune in openlucht is het slechts ‘aanbevolen’ als de sociale afstand gegarandeerd kan worden.

• Niet langer 70 procent van een bioscoop, theaterzaal, stadion, festivalweide of concertzaal mag gevuld worden, bij code oranje mag tot 90 procent van de zitjes bezet zijn. Bij zeer goede luchtkwaliteit gaat het net als in code rood ook om 100 procent van de maximale bezetting.

• Een indoor concert waarbij mensen dansen - of eender welke ‘dynamische activiteit binnen’ - mag in tegenstelling tot code rood wel weer doorgaan, maar met een Covid Safe Ticket, een optionele antigeentest en mondmaskers voor het personeel.

• Het Covid Safe Ticket blijft verplicht, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten.

Vrijetijdsactiviteiten: mondmasker - soms - af

• Bij ‘code oranje’ gelden bijna dezelfde regels als onder ‘code rood’. Het mondmasker mag wel verdwijnen, tenzij op de locaties waar de mondmaskerplicht “in de rest van de samenleving geldt”. Met andere woorden: als je met de scouts het openbaar vervoer neemt, zal je dus nog steeds een mondmasker moeten dragen.

• Activiteiten binnen mogen ook met 100 tot 200 personen plaatsvinden. Er is geen beperking meer op de capaciteit van buitenactiviteiten. De optie van een coronapas blijft mogelijk vanaf 50 personen. De sterke aanbeveling van een zelftest voor kinderen die op kamp gaan, blijft. Ook voor de volwassenen wordt een zelftest aanbevolen, maar niet opgelegd.

Waarover is nog discussie?

De barometer geeft een duidelijk perspectief wanneer er wordt overgeschakeld van de ene naar de andere fase. Maar daarnaast zijn er nog een reeks andere maatregelen die niet in de barometer zijn opgenomen. Daarvan zorgen er twee vandaag nog voor discussie.

• Vooral de mondmaskerplicht in de lagere scholen ligt onder vuur. De onderwijsministers, de kinderrechtencommissaris en de federale oppositiepartijen willen zo snel mogelijk van die verplichting af. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de maskerplicht iets langer aanhouden, tot na de krokusvakantie, zoals de GEMS-experten adviseren.

• Een tweede discussiepunt is telewerk. Momenteel geldt nog een verplichting van vier dagen per week in de sectoren waarin dat mogelijk is. Werkgeversorganisaties en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) willen in plaats van een verplichting naar een “sterke aanbeveling”. De federale regering lijkt eerder geneigd om het voorstel van coronacommissaris Pedro Facon te volgen, en naar een verplichting van drie dagen per week te gaan.