Wat België van de Finse obesitasaanpak kan leren

“Dit is een duidelijke waarschuwing dat er ernstige gevolgen kunnen zijn als we obesitas vandaag niet aanpakken.” Louise Bauer, het hoofd van de World Obesity Federation, is zwaarmoedig wanneer de organisatie haar laatste onderzoeksrapport voorstelt. 2,6 miljard mensen zijn vandaag al zwaarlijvig (met een BMI tussen 25 en 30) of obees (een BMI hoger dan 30), maar volgens de recentste voorspellingen zal dat cijfer tegen 2035 oplopen tot 4 miljard.

De grootste toename van obesitas wordt verwacht in lage- en middeninkomenslanden als Niger en Somalië, waar mensen veel bewerkte voedingsmiddelen eten en waar de overheid weinig slagkracht heeft om een uitgekiend gezondheidsbeleid uit te tekenen.

In het Westen zijn er eveneens weinig redenen om champagnekurken te laten knallen. 60 procent van de Europese volwassenen en een derde van de kinderen is te zwaar. Dat heeft een sterke impact op de gezondheid van burgers. Mensen met overgewicht lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hersenbloedingen en kanker, daarnaast leven ze gemiddeld vijf jaar korter.

Omdat personen met overgewicht minder vaak werken en sneller zorg nodig hebben, zal zwaarlijvigheid de wereldwijde economie in 2035 meer dan 4 biljoen euro kosten. De onderzoekers van de World Obesity Federation waarschuwen daarom dat er een economische crisis kan uitbreken als er geen maatregelen komen.

Beeld WOD / DM

In het rapport wordt ook een ranking gemaakt van landen die het best voorbereid zijn om met de epidemie van overgewicht om te gaan. Daarin staat België op de tiende plaats van 183 landen. Vooral Scandinavische landen blijken momenteel over een aanpak te beschikken die nog doeltreffender is. Finland slaagde er bijvoorbeeld in om het aantal vijfjarigen met overgewicht tussen 2009 en 2015 te halveren. Scholen kregen in die periode expliciete adviezen om de gratis warme maaltijden voor hun leerlingen gezonder te maken. Daarnaast werden ze verplicht om les te geven over gezonde voeding en kwam er een jaarlijks medisch onderzoek waarbij kinderen nauwgezet opgevolgd werden.

Volgens endocrinoloog en obesitasspecialist Bart Van der Schueren (KU Leuven) is het geen slecht idee om bij het strijdplan tegen overgewicht expliciet aandacht aan jongeren te besteden. “Een kind dat te zwaar is, heeft 85 procent kans om als volwassene obees te zijn. Daarom moeten we echt voorkomen dat zij op jonge leeftijd overgewicht krijgen.”

Verwachte economische kost van overgewicht Beeld WOD / DM

Afgelopen weekend stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een plan voor dat net op die gevoeligheid inspeelt. Een nieuw zorgtraject voor kinderen en jongeren met obesitas moet helpen om problemen sneller te detecteren en op te lossen. Patiënten krijgen daarbij ondersteuning van een volledig zorgteam waarbij één coördinator, bijvoorbeeld een huisarts of een eerstlijnspsycholoog, de behandeling opvolgt.

Van der Schueren is enthousiast over het plan omdat de tweedelijnszorg voor jonge mensen met obesitas tot voor kort niet bestond. Een multidisciplinaire aanpak heeft bovendien een grotere kans op slagen. Een psycholoog kan bijvoorbeeld helpen bij gedragsaanpassingen terwijl een kinesitherapeut extra spierversterkende oefeningen uitwerkt. Een pijnpunt daarbij is wel dat een soortgelijke aanpak voor volwassenen nog niet bestaat en dat sessies bij reguliere diëtisten zelden terugbetaald worden. Het vergroot bovendien de ongelijkheid, want net de armste mensen kampen vaker met overgewicht.

De Finse overheid erkent ook dat individuele burgers niet zomaar de volledige schuld voor hun overgewicht of obesitas kunnen krijgen. “Mensen kunnen hun gewicht normaal stabiel houden door de regeling van hun hormonen. Andere diersoorten kunnen dat veel minder goed”, zegt Van der Schueren. In een jachtige samenleving waarin burgers meer bewerkte voedingsmiddelen consumeren, voortdurend toegang hebben tot voedsel en minder bewegen, is het lastiger om een stabiel gewicht te behouden.

Daarnaast wijst endocrinoloog Luc Van Gaal (UAntwerpen) ook op de grote aanwezigheid van hormoonverstoorders in het milieu en in de voedingsketen. “Zij hebben een impact op het gedrag van vetcellen.” Naast de individuele keuzes van mensen is het dus belangrijk om ook op de bredere context te letten. “Tot twintig jaar geleden werden mensen met obesitas geculpabiliseerd en kregen ze te horen dat ze maar meer moesten bewegen en gezonder moesten eten. Die politiek heeft gefaald. Je kan niet van al die mensen zeggen dat ze geen wilskracht hebben.”

Experts zijn enthousiast over de politieke plannen om beperkingen op te leggen aan bedrijven die reclame voor ongezonde voeding maken en zich tot kinderen richten. Daarnaast ziet Van Gaal mogelijkheden in de fiscale hervorming die federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) op tafel legde. De btw op groenten en fruit kan naar nul gebracht worden, terwijl de obesitasexpert vindt dat de taksen op ongezonde producten moet stijgen. “Het is de taak van de overheid om eenvoudig en correct uit te leggen wat de gezondheidsrisico’s zijn. Dat kan perfect zonder pedant over te komen.”