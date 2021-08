Wat als duizenden twintigers en dertigers in Brussel vaccinvoorrang gekregen hadden?

Douglas De Coninck is journalist.

Probeer je je dit voor te stellen. Een politicus die ergens halfweg mei een oproep had gelanceerd om tijdelijk de vaccinatie van veertig- en vijftigplussers stop te zetten en voorrang te verlenen aan vele duizenden twintigers en dertigers in gemeenten als Anderlecht, Molenbeek en Vorst. Zodat zij geprikt en al op zomers familiebezoek naar Marokko of elders konden vertrekken.

Het was de periode waarin je op sociale media nog slechts twee soorten posts van vrienden zag voorbijkomen. Jubelende selfies vanuit het vaccinatiecentrum, afgewisseld met jammerklachten van ongelukkigen die zich over het hoofd gezien achtten. Iedereen wilde het vaccin en iedereen wilde dat iedereen kon zien dat zijn prik was gezet.

De Brusselaars lopen een dikke maand en zowat 10 procent achter op de rest van het land. Zoals het met weinig of niets rekening hield, deed het virus dat ook niet met de jaarlijkse volksverhuizing die zich in juli in de stad voordoet.

Wetenschappelijk bewezen is het niet, maar het is wat je off the record hoort bij ongeveer elke beleidsmaker en zorgverstrekker. Toen dat vaccin zo hot was, toen er over niks anders werd gesproken, was Brussel met zijn erg jonge bevolking veel minder massaal aan de beurt. En toen de vloed aan oproepingen voor Paleis 1 op de Heizel eindelijk kwamen, waren vele duizenden met een PCR-test het land uit. En hadden sociale media opeens heel andere urgenties: de heftige beelden uit Pepinster en Theux.

De meeste niet-gevaccineerde Brusselaars aan wie wordt gevraagd waarom ze verzuimden in te gaan op hun uitnodiging antwoorden: “Vergeten.” Bij het proberen te doorgronden van de Brusselse vaccinatiecijfers kan het misschien ook geen kwaad om het essay Waarom arme mensen domme dingen doen uit 2014 op De Correspondent nog eens opnieuw te lezen.

Er gaat in Brussel iets moeten gebeuren. Er gaan vaccinatiebussen moeten worden geparkeerd voor scholen, winkelcentra en ziekenhuizen. Huisartsen trekken, zoals ze dat al wekenlang doen, letterlijk de straat op om waar nodig in discussie te gaan. Brussel gaat dit maandje moeten zien door te komen met de maatregelen die elders per 1 september wordt opgeheven.

Het wordt voor de Brusselse regering een uitdaging om de achterstand weg te werken. Als over een maand of zo blijkt dat dat niet lukt en er met geen mogelijkheid boven een vaccinatiegraad van 60 procent-komma-iets bij de volwassen bevolking uit te komen, mag en moet ze daarop worden aangesproken.



Nu voelt dat wat voorbarig, en niet helemaal eerlijk. Sommige commentaren geven wel eens grond aan het gevoel dat er mensen bestaan die meer genoegen halen uit de statistisch onderbouwde stelling dat met bepaalde bevolkingsgroepen in Brussel geen land te bezeilen valt dan ze zouden doen uit een perfect verlopen vaccinatiecampagne. Maar dat wil je natuurlijk niet denken.