‘Wat als de dader hier gewoon tussen staat?’: zo beleefde New York de zoveelste schietpartij

New York is dinsdagochtend opgeschrikt door een schietpartij in een metrostel. Een man rolde een rookgranaat naar binnen en opende het vuur op reizigers. Minstens 23 mensen raakten gewond, van wie tien met schotwonden. Geen van hen zou in levensgevaar verkeren. De politie zoekt inmiddels naar een 62-jarige man uit Philadelphia in verband met de schietpartij.

Ze leken zelf niet door te hebben dat ze waren geraakt, zegt Yehia (33). Hij was aan het werk in zijn buurtwinkel in Brooklyn, vlakbij de ingang van de metro in de wijk Sunset Park, toen hij drie bebloede mensen voorbij zag lopen. ‘Twee mannen en één vrouw.’ Hij wijst. ‘Ze kwamen uit de metro omhoog, heel kalm, liepen een paar passen. Ik begreep er niets van. Toen vielen ze op de grond en begon iedereen te schreeuwen.’

Drie politieagenten bekijken in Yehia’s winkel de beelden van zijn beveiligingscamera. Honderden mensen lopen het station in- en uit, rustig, de gebruikelijke ochtendspits. Tot de rust voorbij is. Rond 8.30 uur is op de beelden te zien hoe paniek uitbreekt. De politieagenten maken een notitie van elke persoon die uit het trapgat verschijnt met een veiligheidshesje aan.

Politie bekijkt camerabeelden in de hoop een glimp van de dader op te vangen #brooklyn pic.twitter.com/DVX47vQErn — Thomas Rueb (@ThomasRueb) 12 april 2022

Wat tot nu toe bekend is: een man in groene veiligheidskleding en een gasmasker op zou, door de dichtgaande deuren van een metrostel dat vanuit Brooklyn richting Manhattan vertrok, een rookgranaat naar binnen hebben gerold en het vuur hebben geopend. Terwijl de metro vertrok, sloeg hij op de vlucht. Een station verderop, onder Yehia’s winkel, konden de slachtoffers het metrostel pas uit. Op sociale media werden beelden gedeeld van bloed op perrons, mensen met schotwonden en medepassagiers die eerste hulp boden.

Na een urenlange zoektocht waarvoor een flink gebied rondom het metrostation werd afgezet, is de politie inmiddels op zoek naar de 62-jarige Frank R. James. Hij zou een busje hebben gehuurd dat mogelijk is gelinkt aan de schietpartij en is een ‘person of interest'. Volgens de politie is hij mogelijk dakloos. Er is 50.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de schutter.

Sunset Park is een politiezone

De wijk veranderde kort nadat de schoten waren gelost in een politiezone. Hele huizenblokken werden afgezet met blauw en geel politielint, in de lucht hingen helikopters. New Yorkers kregen op hun telefoon een alarmbericht om uit de buurt te blijven. Scholen in de brede omtrek sloten hun deuren.

Helikopters vliegen boven Brooklyn. New Yorkers zijn gewaarschuwd weg te blijven van de 20ste tot de 40ste straat op 4th Avenue. Grote kans dat de dader hier ergens verscholen zit. De slachtoffers zijn bij het metrostation van de 36ste straat gevonden. @volkskrant pic.twitter.com/IBOFW9atrH — Maral Noshad Sharifi | مارال | (@MaralNS) 12 april 2022

‘Ik deed de deur op slot, ging binnen zitten en zette het nieuws aan’, zegt belastingadviseur Deanna Gonzalez (49) in haar kantoor pal naast het metrostation op 4th Avenue. ‘Ik zag een meute mensen in paniek voorbij rennen. Op het nieuws hoorde ik pas over de schietpartij.’ Haar telefoon ontplofte met berichten van bezorgde vrienden, die vroegen of ze al meer wist over wat zich had afgespeeld. Naast slachtoffers met schotwonden, werden ook mensen opgenomen met ademhalingsproblemen, mogelijk vanwege het afgaan van de rookgranaat.

‘Ze moeten hem echt snel pakken!’ Gonzalez knikt in de richting van de straat, waar honderden buurtbewoners, agenten en journalisten zich hebben verzameld. ‘Wat als de dader hier gewoon tussen staat?’

Meer schietincidenten in New York

Het aantal schietincidenten is in New York de afgelopen tijd gestegen. Tot 3 april dit jaar vonden 296 schietincidenten plaats, 36 meer dan dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Eric Adams, zelf oud-politieagent, werd afgelopen jaar gekozen met de belofte om de stad veiliger te maken. Afgelopen januari liet hij honderden agenten extra patrouilles uitvoeren op metrostations, omdat New Yorkers zich daar steeds onveiliger voelen.

Op het moment van de aanslag zat Adams in quarantaine vanwege een coronabesmetting. Daardoor kon hij het getroffen gebied niet zelf bezoeken. In een videoboodschap riep hij New Yorkers dinsdag op om te helpen met het opsporen van de dader. Ook het Witte Huis heeft de stad steun beloofd. ‘Alles wat ze nodig hebben, alles wat ze willen, wij zijn er om het aan ze te geven’, zei woordvoerder Jen Psaki dinsdag.

‘Het is te vroeg om uitspraken te doen over wat hier precies is gebeurd’, zei burgemeester Adams. Hij noemde de daad een vorm van ‘terreur’, maar vermeed het woord ‘terrorisme’, zolang het motief onduidelijk is. ‘De politie is op zoek naar de dader en we zullen hem vinden ook.’