Wat als de aarde verder opwarmt? Zes kantelpunten en één lichtpunt voor de komende eeuwen

Maandag start in Egypte de klimaattop COP27 van de VN, die recent bevestigden dat de ­aarde onvermijdelijk meer dan 1,5 graad zal opwarmen. Deze zes klimaatrampen lijken ­alvast onomkeerbaar zodra ze zijn ingezet. Of gloort er toch hoop aan de horizon?

1. Smelt van West-Antarctica

Een reusachtige, maagdelijk witte plak ijs, dobberend in een baai: dat is het bedrieglijk vriendelijke gezicht van wat klimaatexperts zien als een van de grootste bedreigingen voor de aarde en haar bewoners. Niet voor niets heeft de zogenoemde Thwaitesgletsjer ook wel de bijnaam doomsday glacier, de gletsjer des onheils. En raken wetenschappers die hem bezoeken soms ronduit geëmotioneerd.

“Je ziet het ijs er letterlijk smelten. Je ziet het water er van de gletsjer stromen”, zei de Britse glacioloog Yixi Zheng van de Universiteit van East-Anglia onlangs in een podcast. “Zeer aangrijpend. We stonden er in feite gewoon te huilen.”

De Thwaitesgletsjer ligt dan ook op een gevoelige plek: voor de kust van westelijk Antarctica, op zo’n 2.500 kilometer van het uiterste puntje van Zuid-Amerika. De drijvende gletsjerpunt ligt als een soort blokkade voor de opening van een baai. Mocht hij wegdooien, dan zou dat een kettingreactie teweeg kunnen brengen die niet meer is om te keren. Een kettingreactie die uiteindelijk kan leiden tot een slordige 3 meter zeespiegelstijging wereldwijd.

En de klok tikt. De gletsjer trekt zich terug met ongeveer een kilometer per jaar en is nog maar 30 kilometer verwijderd van de plek waar de gletsjertong loskomt van de zeebodem. Een cruciale zone, want heeft de gletsjer eenmaal dat punt bereikt, dan zal hij in steeds hoger tempo zeewaarts glijden – en met hem uiteindelijk de andere gletsjers die uitkomen op de ijsbaai waarin hij ligt.

“Als de Thwaitesgletsjer zich helemaal terugtrekt, zal hij wellicht een groot deel van West-Antarctica met zich meesleuren”, vertelde de vooraanstaande gletsjeronderzoeker Andrew Mackintosh (Monash University, Melbourne) dit najaar in Nature Geoscience. “Uiteindelijke instorting is wellicht al onvermijdelijk”, constateert een Europese onderzoeksgroep in een evaluatie van al het beschikbare bewijs.

Je geeft er een duw tegen en er komt een proces op gang dat niet meer stopt: ziedaar de zogeheten ‘kantelpunten’. In de klimaatwetenschap groeiden ze de afgelopen decennia uit tot een van de prominente onderzoeksdossiers. “Omdat ze de mogelijkheid scheppen dat er relatief snel belangrijke veranderingen plaatsvinden”, zegt aardwetenschapper Anna von der Heydt (Universiteit Utrecht). “Veel kantelpunten spelen zich regionaal af, maar kunnen toch belangrijke, wereldwijde gevolgen hebben.”

De West-Antarctische omslag is daarvan een voorbeeld. Een jaar of tien geleden namen wetenschappers nog aan dat West-Antarctica veilig zou zijn tot een wereldopwarming van een graad of 3,5. Nu schat men dat het omslagpunt eerder ergens tussen de 1 en de 3 graden ligt en boven de 1,5 graad zelfs waarschijnlijk wordt.

Niet best, want de aarde is, gerekend vanaf de 19de eeuw, 1,1 graad opgewarmd. Zo goed als zeker is dat we ergens rond het jaar 2030 de 1,5 graad passeren. Waarna we afkoersen op de 2 graden, ergens rond 2055.

Daarmee is de West-Antarctische omwenteling een van de tien kantelpunten die volgens de huidige stand van kennis ineens reëel zijn geworden. Vijf kantelpunten zijn zelfs bij de huidige opwarming al denkbaar, zo schreef een internationale onderzoeksgroep onder leiding van de Britse hoogleraar klimaatverandering Timothy Lenton onlangs in Science. ‘De aarde heeft voorbij de 1 graad opwarming misschien een veilige klimaattoestand verlaten’, luidt de grimmige conclusie.

2. Smelt van de Groenlandse ijskap

“Het werd hoog tijd” om de kantelpunten van het klimaat opnieuw goed in kaart te brengen, vertelt milieuwetenschapper Arie Staal (Universiteit Utrecht), die meeschreef aan de nieuwe inventarisatie. Alweer veertien jaar geleden is het nu dat Lenton en collega’s – toen nog zonder Staal – voor het eerst de kantelpunten in het systeem aanwezen, in een beroemd artikel dat sindsdien duizenden keren werd geciteerd. “Maar tegenwoordig zijn we weer veel verder. Honderden onderzoeken zijn er verschenen”, zegt Staal.

Zo zijn er kantelpunten bij gekomen of opgedeeld in meerdere deelkantelpunten, terwijl andere juist van de lijst verdwenen. Een keer een ijsvrije Noordpool in de zomer is niet langer een acuut omslagpunt waarvan er geen weg terug is, het wegblijven van de moessonregens in India lijkt van de baan, net als de abrupte ontgassing van het methaanijs op de zeebodems en ongeremde groei van het gat in de ozonlaag.

Rampen zoals de instorting van de West-Antarctische ijskap zijn geen gebeurtenissen zoals een vliegtuigcrash of een aanslag. Eerder voltrekken ze zich geleidelijk, onopgemerkt haast. Zo kan een kantelpunt in de praktijk bestaan uit meerdere kleinere kantelpuntjes, die zich een voor een voltrekken, als barsten in een muur die op doorbreken staat.

En verwacht ook als de muur breekt geen extra uitzendingen van het journaal. Denk eerder aan een gestage toename in het aantal verontrustende berichten, in kranten en op congressen waar wetenschappers hun waarnemingen bespreken. Totdat men het erover eens wordt dat het omslagpunt áchter ons ligt: niets meer aan te doen. Een beetje zoals we de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt de magische grens van de 1 graad opwarming passeerden.

Schreeuwend behoefte hebben wetenschappers dan ook aan graadmeters, om beter zicht op het fenomeen te krijgen, vertelt Von der Heydt. “Als zo’n kantelpunt wordt overschreden, kunnen we het dan terugzien, in bijvoorbeeld veranderingen in weerpatronen of de zeestroming? Dat is nu een heel actuele vraag.”

Ook eenmaal voorbij het kantelpunt gaat het vaak tergend langzaam. Hoewel het woord ‘instorting’ anders doet vermoeden, staat er voor de smelt van West-Antarctica nog altijd honderden tot duizenden jaren. Of neem de smelt van nog zo’n joekel, de ijskap van Groenland. Volgens een recente berekening, door NASA-wetenschappers, zou bij de huidige uitstoot van broeikasgassen in het jaar 3000 tot driekwart van de ijskap verdwenen zijn.

Hooper Bay, Alaska, krijgt te maken met stormen en een smeltende permafrost. Beeld NYT

Dat lijkt dus mee te vallen – ware het niet dat er op Groenland genoeg ijs ligt voor ruim 7 meter zeespiegelstijging. En de grote, onomkeerbare dooi lijkt op sommige plaatsen al begonnen. Ook hier wordt het boven de 1,5 graad ‘waarschijnlijk’ dat er geen weg meer terug is, deduceren Lenton en Staal uit de onderzoeken van de afgelopen jaren.

In de kern ligt dat simpel. Zó hoog ligt het ijs op Groenland, dat het meeste boven de vorstgrens uitsteekt. Door de opwarming ligt de vorstgrens steeds hoger, terwijl de ijskap zelf door smelt juist zakt. Alweer een proces dat zichzelf versterkt: hoe kleiner de ijskap, des te meer er beneden de vorstgrens komt en des te harder hij smelt.

Maar dat is de versimpelde voorstelling. “Vergis je niet in hoe complex het systeem is”, waarschuwt Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie in Utrecht. Eerder dan met een grote omslag zal de ijskap waarschijnlijk struikelend van kantelpunt naar kantelpunt steeds meer ten onder gaan, het ene gebied sneller dan het andere, gedirigeerd door processen als afkalvende gletsjers en binnensijpelend smeltwater dat gletsjers instabieler maakt.

Van den Broeke verwacht dat de daling van Groenland de komende eeuw niet eens zo veel effect zal hebben. Minstens zo belangrijk is de steeds hogere sneeuwgrens. Droge, witte sneeuwvlakten weerkaatsen zonlicht beter. Met als gevolg dat plekken waar de sneeuw wegsmelt, of waar tegenwoordig regen valt in plaats van sneeuw, meer warmte absorberen.

“De veranderingen gaan daar zo ontzettend snel”, zegt Van den Broeke.

3. Ontgassing van de permafrost

Van sommige kantelpunten is niet zeker of ze wel kantelpunten zíjn. Neem de dooi van de permafrost van Siberië, Alaska en Canada, dat nu al zichtbare proces dat wegen laat verzakken en hele gebouwen doet instorten. Ontegenzeggelijk onomkeerbaar, want weg is weg. Maar is het ook een kantelpunt? In de zin van: duwtje ertegen en het versnelt zichzelf?

In zekere zin wel. Permafrost zit vol opgespaarde organische rommel, van honderdduizenden jaren aan dode planten en dieren. Bij dooi gaat dat rotten. Met als gevolg een mossige stank en de uitstoot van in totaal ongeveer net zoveel koolstof als er nu al in de dampkring zit. Het gevolg dáár weer van: meer opwarming.

Belangrijk zijn ook de kleinere kantelpunten in het systeem zelf. Zo zijn er plekken waar de dooi zichzelf op gang houdt, bijvoorbeeld doordat voorheen stijfbevroren hellingen en rivierbeddingen steeds verder afbrokkelen, of doordat er grote smeltgaten vallen in de bodem, die vollopen met water.

Verwacht dus ook hier eerder een periode waarin de dooi met horten en stoten verloopt dan een grote omwenteling, denken wetenschappers. Dat proces is in feite al begonnen, zal naar schatting zo’n honderd tot driehonderd jaar aanhouden en komt voorbij de 1,5 graad opwarming pas echt op stoom, volgens Lentons analyse.

Mocht de aarde nog verder opwarmen, dan wacht ergens tussen de 3 en 6 graden opwarming nóg een kantelpunt, dat de nekslag kan zijn voor de meeste permafrost op aarde. Ondergronds kunnen er dan droge, warme plekken ontstaan, zogeheten ‘compostbommen’, waar de dooi zichzelf op gang houdt. Bij rotting komt immers warmte vrij, die ertoe kan leiden dat er meer permafrost dooit. Met als gevolg: nog meer rotting – tot de laatste prehistorische mammoet is ontdooid en de ijskoude bodem van Siberië en Alaska is veranderd in grasland, bos en hier en daar een moeras.

klimaat kantelpunten Beeld volkskrant

4. Dood van de tropische koralen

Helemaal onomstreden zijn ze niet, die kantelpunten. Neem de dood van de tropische koralen, een kantelpunt dat wordt verwacht tussen de 1 en de 2 graden.

Bij opwarming kunnen koralen soms uitbleken, als de kleurrijke microalgen die er normaal in leven tijdelijk wegtrekken. Het gevaar is dat de koralen, voordat ze zich kunnen herstellen, overwoekerd raken door slijmerige en vlezige groene algen. Na een koraalverbleking in de Seychellen in 1998 bleken van de 21 koraalriffen die wetenschappers volgden er negen zo’n ‘regimeverandering’ te ondergaan: een kantelpunt waarna er geen weg terug meer is.

Dramatisch natuurlijk, maar de vraag is of het wel eerlijk is om het te vergelijken met fenomenen zoals de dooi van Groenland. De teloorgang van tropische koralen zou immers wel de lokale bevolking en ecologie verstoren, maar verandert niets aan het wereldklimaat. Los nog van de vraag hoe definitief de teloorgang is: er zijn ook klimaatbestendiger koralen.

Een van de veelgehoorde kritieken op de kantelpuntkunde luidt dat de wetenschap die kantelpunten gewoon als ordinair drukmiddel gebruikt, om het klimaat hoger op de politieke agenda’s te krijgen. De omslagpunten zouden in die optiek vooral een stok achter de deur zijn: pas op, anders maken we de ‘slapende reuzen’ wakker, zoals kantelpunten soms ook wel worden genoemd.

Inderdaad is enig activisme Lentons groep niet vreemd. ‘Ons overzicht geeft sterk wetenschappelijk bewijs voor urgente actie om klimaatverandering tegen te gaan’, luidt de hoofdconclusie. En bij de wetenschappelijke analyse zit een uitgebreid betoog over wat er allemaal dreigt te gebeuren, ‘als de gematigde ambitie van het huidige klimaatbeleid niet wordt verbeterd’.

Maar de motivatie voor het in kaart brengen van kantelpunten is toch echt wetenschappelijk, bezweert Staal. “Kantelpunten betekenen non-lineariteit in het systeem. Een beetje opwarming kan dan tot extra opwarming leiden, of meer zeespiegelstijging. Het is nuttig om die effecten in kaart te brengen. Anders kom je voor verrassingen te staan.”

Koralen zijn inderdaad “een beetje een vreemde eend in de bijt”, erkent hij. “Dit zal niet terugkoppelen naar het klimaat zelf, dat is waar. Maar het kantelpunt hoort wat ons betreft toch op de lijst, omdat ook dit een belangrijke omslag is die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Er is geen weg terug, ook niet als je de temperatuur weer zou herstellen.”

Kritiek uit heel andere hoek, die van het klimaatactivisme, is er ook. Al die kantelpunten, de moed zinkt je in de schoenen, luidt die kritiek: mensen zouden hun dadendrang erdoor kunnen verliezen en wegzinken in onverschilligheid.

Bij opwarming kunnen koralen uitbleken, als de kleurrijke microalgen die er normaal in leven wegtrekken. Dat maakt ze extra kwetsbaar en brengt ook de habitats van vissen in gevaar. Beeld Getty Images

Ook dat ziet Staal anders. “Er is zeker geen aanleiding om de handen in de lucht te gooien en niets meer te doen. Elke tiende graad opwarming die je kunt voorkomen vermindert de ernst van klimaatverandering en het risico op kantelpunten.”

Dat klimaatkantelpunten bestáán, is overigens onomstreden. Het schoolvoorbeeld, zegt Von der Heydt, is een reeks schoksgewijze opwarmingen die wetenschappers aanduiden als de ‘Dansgaard-Oeschger-events’, tijdens de laatste ijstijd, zo’n honderd- tot dertigduizend jaar geleden. In die periode schoot de temperatuur nu en dan opeens omhoog, soms in slechts tientallen jaren tijd. Een duidelijke aanwijzing dat er iets ‘omviel’ in het klimaatsysteem.

5. Wegvallen van de Atlantische zeestroom

Zeer losjes werd de ramp al eens verbeeld in de Hollywoodfilm The Day After Tomorrow (2004): het stilvallen van de Atlantische zeestroming, die warmte vanaf de evenaar naar onder meer Europa en Noord-Amerika brengt. Dat zal niet, zoals in de film, uitmonden in een plotse ijstijd, maar wel degelijk leiden tot een regionale temperatuurdaling, van wel 4 tot 10 graden – die overigens deels weer wordt gecompenseerd door de opwarming. In Europa zouden we warempel weer strengere winters krijgen. Met Elfstedentochten en schaatspartijen op de meren en grote rivieren.

Hoewel de ramp deze eeuw naar verwachting nog niet aan de orde is, kan de eerste stap ervan al wél voor de deur staan. Daarbij gaat het om een zeestroming tussen Groenland, IJsland en Ierland die bekendstaat als de ‘subpolaire ring’. Modelstudies die de toekomst nabootsen op de computer voorzien dat de ring vanaf ongeveer 1,1 graad opwarming kan stilvallen. Met als gevolg: 2 tot 3 graden afkoeling in onze regio, een verschuiving van de weerpatronen en meer noodweer en strenge winters bij ons.

Een van de vragen waarover wetenschappers speculeren, is of er ook zoiets bestaat als een ‘wereldkantelpunt’, een temperatuur waarboven het complete wereldklimaat in een andere toestand schiet. Aanwijzingen daarvoor zien wetenschappers voorlopig niet. “In de geschiedenis van de aarde zien we in elk geval geen episodes waarin het systeem opeens helemaal is weggelopen”, zegt Von der Heydt.

6. Dood van de bossen

Vanaf ongeveer 1,5 graad opwarming blijkt in de computermodellen ook de ontbossing op hol te slaan – ronduit ‘waarschijnlijk’ wordt dat vanaf 4 graden. Eerst hoog in het noorden, in de uitgestrekte wouden van Canada, Alaska en Siberië.

Door kevers, uitdroging en bosbranden zal steeds meer van het boreale bos veranderen in grasland. Waardoor het droger wordt, zodat er weer meer bos afsterft, enzovoorts. Een kantelpunt dat uiteindelijk gek genoeg zal leiden tot klimaatverkoeling, omdat boreale bossen meer warmte vasthouden dan open grasland.

Een grotere ramp dreigt intussen in de Amazone. Ook daar kan de ontbossing regionaal onomkeerbaar op hol slaan, waarschuwt Staal, als het verdwijnende regenwoud leidt tot droogte, die op zijn beurt weer verdere afsterving in gang zet. “Dat wil niet zeggen dat de hele Amazone zichzelf oprolt”, benadrukt hij. “Maar het zou goed kunnen dat delen van de Amazone in grasland veranderen, door droogte, bosbranden en menselijke kap, die allemaal op elkaar inwerken.”

Intussen komen er ook bossen bij door de opwarming. In het hoge noorden kan er een kantelpunt optreden dat leidt tot snelle uitbreiding van de taiga naar de poolcirkel. Meer warmte en dooi geven de boomgroei meer kans, waarna de bossen zelf voor meer warmte zorgen, waardoor er weer meer boomgroei mogelijk is.

Bosbranden in Brazilië, waar onder aftredend president Bolsonaro ongebreideld de Amazone wordt omgekapt. Beeld NYT

Die ene meevaller: Duurzame kantelpunten

Gelukkig is er, bij alle ellende, ook hoop. Misschien zitten er ook kantelpunten in de manier waarop mensen duurzame technieken omarmen, stelt een nieuwe, modieuze denkrichting in de meer maatschappelijk gerichte klimaatwetenschap.

Neem auto’s, gaf de naar Schotland uitgeweken Nederlandse hoogleraar systeeminnovatie Frank Geels vorige maand als voorbeeld op een congres in Exeter. Wereldwijd werd de opmars van de elektrische auto aangejaagd doordat batterijen goedkoper werden. Het gevolg: meer investeringen van fabrikanten, dalende prijzen – en nog meer elektrische auto’s. Rond 2016 was er een omslagpunt, schetst Geels, “door zowel meer momentum van de nieuwe innovatie zelf als door de destabilisatie van de oude toestand”.

Dat is een wel erg vrije interpretatie van de harde natuurkunde waarop kantelpunten uiteindelijk zijn gebaseerd, vinden critici. Al was het maar omdat mensendingen zoals zonnepanelen, windmolens en duurzame investeringen zich niet gedragen als natuurkundige objecten zoals ijskappen of zeestromingen. En al was het maar omdat iemand het systeem toch een duw zal moeten geven, naar het kantelpunt.

Maar toch: zo bezien klinken kantelpunten ineens wel een stuk vriendelijker. Geen naderende storm, eerder bakens van hoop.