Wat 50 koffies in Kontich mij leerden over business in België

“Ik was toen fulltime fotografe en ik huurde een ruimte in de coworking van Yana. We gingen als zakenpartners een keer op de koffie en wilden een project beginnen samen.” Ze besloten koffie te drinken met mensen die verder stonden en hen dus ook verder konden helpen. Uiteindelijk bleken de gesprekken zelf interessanter dan het initiële project. Ze besloten de gesprekken op te nemen en zo ontstond de podcast die ze opnemen.

Het concept is simpel: Yana en Nadia gaan elk seizoen op de koffie met vijftig mensen uit de top van België. Ze blijven hun naïeve zelf tijdens de gesprekken, volgens hen is dat het geheim van hun succes. “De drempel wordt zo verlaagd, de gesprekken zijn heel herkenbaar. We laten zien dat ook de top daar moest beginnen waar wij zelf ook allemaal begonnen zijn”, zegt Yana.

En het succes is er. Wat ooit begon als een hobby is nu uitgegroeid tot een heuse business met een verdienmodel. Hun exclusieve evenement zit nu dan ook stampvol. Het is donderdagavond 29 april, er zijn zo’n zeventig aanwezigen, onder wie Piet Colruyt, Vera Smets en Yamina Krossa. We bevinden ons in de glazen gebouwen van AFAS Software, de sponsor die 50 koffies ook van ruimte voorziet om hun podcasts op te nemen en te monteren. Nadia en Yana leiden de avond in, maar deze keer zijn zij het niet die de vragen stellen. Het is nu aan de luisteraars. Geen keynotes, maar dialoog.

Ze gaven ondertussen allebei hun zelfstandige activiteit op en namen meteen een zakelijke coach onder de arm, zodat alle valkuilen op voorhand werden uitgeklaard. Nu zitten ze op één lijn. De twee vullen elkaar naadloos aan. Ondertussen hebben ze ook een nieuw logo. “Ons vorige logo was te speels en te jong, toen was het maar een hobby. Het succes is leuk en overweldigend. We hebben er ons hart, onze ziel en onze tijd in gestoken. Dan is het fijn dat het aanslaat. Nu hebben we een rebranding gedaan: professioneler”, zegt Yana.

Durf te vragen, maar durf ook dingen in vraag te stellen. “De grootste misvatting die we hebben, is dat anderen ons niet zouden willen helpen en dat we het allemaal zelf moeten doen.” Zelf waren de vrouwen ook verbaasd toen de eerste antwoorden op hun mails binnensijpelden: heel erg veel mensen wilden graag met hen op de koffie.

De Croo

Een van hun gasten was Alexander De Croo. Dat gesprek is Nadia het meest bijgebleven. “We hebben in België de hoogst opgeleide huisvrouwen. Er halen meer vrouwen hun diploma dan mannen, maar vrouwen haken sneller af op de werkvloer.” Nadia is ervan overtuigd dat niet iedereen die keuze vrijwillig maakt. “Het systeem van werk waarin we zitten, is gemaakt is voor mensen zonder kinderen die continu kunnen klaarstaan. Vrouwen moeten vaker kiezen tussen carrière en gezinsleven.”

Nadia en Yana hoeven die keuze niet te maken. “We zijn erg gepassioneerd over de podcast, maar tegelijk zal ons gezinsleven altijd onze eerste prioriteit zijn”, zegt Yana, die nog niet zo lang geleden bevallen is. “Ik heb onlangs nog gezegd dat Yana haar dochtertje volgende week een dagje mee moet nemen naar kantoor, anders zie ik haar nooit”, reageert Nadia. Anderzijds is Nadia zelf net terug van haar huwelijksreis. “Ik heb een Marokkaanse achtergrond, bij ons duren bruiloften niet één dag, maar een hele week”, lacht ze. Die week heeft ze gekregen.

Yana en Nadia tonen ons dat het wél kan: een succesvolle carrière en een gezinsleven. Dat die keuze niet gemaakt zou hoeven worden. Ze wijten hun succes aan hun nieuwsgierigheid, maar ik kan niet anders dan de bedenking maken dat de zorg die ze dragen voor elkaars privéleven ook een grote rol speelt.