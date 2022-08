Was het nu Kamping Kitsch of Pukkelpop?

Er vielen dit weekend niet enkel op Kamping Kitsch in Kortrijk opvallende feestoutfits te spotten. Na twee geschrapte edities werd er ook in Kiewit opnieuw een feestje gebouwd. En dat de Pukkelpoppers door het corona-uitstel net wat meer tijd kregen om over hun vestimentaire uitrusting na te denken was eraan te zien. Waar de ene nog koos voor een behoorlijk casual rokje/topje combinatie, opteerde de andere voor een al ietwat extravagantere latexoutfit. En dan waren er natuurlijk nog de waaghalzen die all the way durfden gaan. In die laatste categorie trouwens opvallend veel mannen die met zilveren tiara’s, jumpsuits of oranje bommajurken bewezen dat op de wei van Pukkelpop zoiets als hokjesdenken niet bestaat.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Beeld Thomas Sweertvaegher

Beeld Thomas Sweertvaegher

Beeld Thomas Sweertvaegher