Warm maar nat weekeinde

Deze ochtend is het overal bewolkt en vooral in het westen kan het wat druppelen. In de middag trekt een intensere regenzone van het westen naar het oosten over het land. Vooral in het centrum en het oosten is er kans op onweer. Mogelijk blijven de regio's langs de Duitse en Luxemburgse grens nog gespaard van de regen. De maxima liggen tussen 19 graden in Hoog-België en 23 graden in Laag-België, met zowat 21 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het zwaarbewolkt met regen. Geleidelijk wordt het in het westen droger met opklaringen. Maar tegelijkertijd wordt de neerslag in het oosten en het zuidoosten intenser. Er is ook kans op stevige onweersbuien. De minima liggen tussen 11 en 15 graden. Regen Morgen blijft het nog nagenoeg de hele dag regenen in het oosten en het zuidoosten van het land. Vooral in de voormiddag kan de regen nog intens zijn. In het westen en het centrum is het droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Op het einde van de dag stijgt echter de kans op een bui aan de kust. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. Bewolking en motregen Zondag neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen is wat motregen mogelijk, maar elders blijft het nog grotendeels droog. Het kwik blijft steken rond 16 graden. 's Nachts trekt een intensere regenzone over het land van het westen naar het oosten.



Buien Maandag is er veel bewolking met geregeld regen of buien. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima liggen rond 18 graden. Vooral tijdens de nacht van maandag op dinsdag trekt een actieve neerslagzone van het noordwesten naar zuidoosten over het land.