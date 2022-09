Wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is een opluchting voor gehavend Rusland

Na de recente nederlagen in Oekraïne kan Moskou geen tweede oorlog gebruiken in de voormalige Sovjet-Unie. Het Armeense ministerie van Defensie meldde dat er donderdag geen incidenten zijn geweest langs de grens met Azerbeidzjan. Ook vanuit het land zelf kwamen geen meldingen van nieuwe gevechten. Dat is een groot verschil met voorgaande dagen: van maandag tot en met woensdag vielen zeker 176 doden.

Vooral Armenië vreest een nieuwe oorlog. Het land werd twee jaar geleden door Azerbeidzjan verslagen bij gevechten om Nagorno-Karabach, een regio die volgens de internationale gemeenschap tot Azerbeidzjan behoort, maar waar vooral etnische Armenen wonen. Binnen anderhalve maand kwamen meer dan 6.600 mensen om bij de gevechten.

Rugdekking van Turkije en Rusland

Wat de angst aanwakkert in Armenië, is dat Azerbeidzjan kan rekenen op rugdekking van Turkije. De rugdekking van Armenië zelf oogt sinds deze week een stuk minder indrukwekkend. Het Russische leger werd in Oekraïne verdreven uit de provincie Charkiv, nadat hetzelfde gebeurde in gebieden ten noorden van Kiev. President Poetins ‘speciale operatie’ in Oekraïne lijkt tot dusver meer op een nederlaag dan een overwinning. Rusland moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat het verder wordt teruggedreven, bijvoorbeeld in het zuiden van Oekraïne.

Analisten voorspellen dat de Russische nederlagen gevolgen kunnen hebben voor de algehele veiligheidssituatie in de voormalige Sovjet-Unie. “Het aanzien van de Russische vlag is aanzienlijk afgenomen en het veiligheidssysteem in de voormalige Sovjet-Unie lijkt stuk”, zei Rusland-deskundige Laurence Broers donderdag in The Guardian. De militaire denktank Institute for the Study of War stelde vorige maand al dat de militaire mislukkingen Ruslands invloed in de voormalige Sovjet-Unie verzwakken.

Rusland heeft een grote invloed op de veiligheidssituatie in de Kaukasus. Het heeft een militaire alliantie met Armenië (al is die niet van toepassing op de regio Nagorno-Karabach), maar onderhoudt ook goede banden met Azerbeidzjan, onder meer door de wapenverkoop. Het akkoord dat in 2020 een einde maakte aan de oorlog tussen de twee landen, kwam tot stand door bemiddeling van Rusland. Het werd ondertekend door president Poetin, de Azerbeidzjaanse president Aliëv en de Armeense premier Pasjinjan. Rusland stuurde tweeduizend vredestroepen naar de regio.

Mogelijk ziet Azerbeidzjan nu een kans meer gebied te veroveren. Armenië controleert nog altijd gebied dat Bakoe ziet als Azerbeidzjaans. De Armeense premier Pasjinjan riep deze week onmiddellijk de hulp in van Rusland en van de CSTO, een door Rusland geleide militaire alliantie. Rusland kondigde dinsdag een staakt-het-vuren aan, maar dat akkoord hield geen dag stand. Het is onduidelijk of het nieuwe akkoord eveneens tot stand is gekomen door bemiddeling van Rusland. De VS en de EU riepen ook op tot de-escalatie.

Rusland speelt bovendien een belangrijke rol in Centraal-Azië, waar woensdag kleinere gevechten uitbraken tussen grenswachten van Kirgizië en Tadzjikistan. Begin dit jaar stuurde Rusland een troepenmacht naar Kazachstan om president Tokajev overeind te houden tijdens grote demonstraties. Maar het is de vraag hoe loyaal Kazachstan is aan Moskou: het land heeft geen steun uitgesproken voor Ruslands oorlog in Oekraïne.