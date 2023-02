Wantoestanden in Brugs luxerusthuis aangeklaagd: verslaafd personeel en verwaarloosde bewoners

Het woon-zorgcentrum in Brugge, dat deel uitmaakt van de Orpea-groep, verkoopt zichzelf als luxeresidentie. Maar volgens (voormalige) werknemers loopt er heel wat mis, zeggen ze aan Het Laatste Nieuws. De krant kon ook whatsappgroepen inkijken die dat bevestigen. Zo zou een werknemer met een pillenverslaving medicatie stelen van patiënten en zijn bewoners zonder overleg vastgebonden.

Er is ook sprake van een enorm personeelstekort, waardoor essentiële zorgtaken in gevaar komen. Een vrouw in een assistentiewoning die op de alarmknop had geduwd, moest urenlang wachten op hulp en raakte uiteindelijk onderkoeld. Ook de infrastructuur van het gebouw zou te wensen overlaten.

De klachten dateren van de afgelopen jaren en zijn ook bij de Zorginspectie binnengekomen. Meerdere van de klachten zijn tijdens een inspectie ook bevestigd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wacht nu op een actieplan van de directie, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Op basis daarvan zullen we evalueren of de voorziening onder verhoogd toezicht komt of niet.”

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe directeur, die niet wenste te reageren. Marijke Verboven, woordvoerder van Orpea, zegt wel op de hoogte te zijn van de problemen. “Door een gebrek aan bewijs is het moeilijk om maatregelen te nemen. Personeel dat op de hoogte is van strafbare feiten moedigen we aan om naar de politie te stappen.” Volgens haar zijn de problemen met de infrastructuur en het personeelstekort ondertussen grotendeels opgelost. “Alleen tijdens de avondshift is de bezetting nog iets te nipt.”