Wanneer zelfs reanimerende ambulanciers onder vuur worden genomen: ‘Het ergste is dat we dit normaal vinden’

Oudejaarsnacht verliep niet overal sereen. In verschillende steden werden hulpdiensten bekogeld met stenen en vuurwerk. In Brussel kwamen ambulanciers zelfs onder vuur te liggen tijdens een reanimatiepoging. Steeds vaker lijken feestnachten uit te monden in gewelddadige incidenten.

Dat de jaarovergang niet alleen voor fanatieke feestvierders maar ook voor de hulpverleners wel eens woelig durft te verlopen is niet nieuw. Maar wat er zich tijdens de nacht van zaterdag op zondag in de Jean Volderslaan in Sint-Gillis afspeelde is – zelfs voor oudejaarsnacht – ongezien.

Nadat een persoon van de vierde verdieping naar beneden viel, werden de hulpdiensten ingeseind. De in allerijl toegesnelde ambulanciers probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar werden door omstaanders met vuurwerk beschoten. Zodra duidelijk werd dat het slachtoffer het niet zou halen moesten de ambulanciers noodgedwongen wegvluchten.

De Brusselse brandweer tilt zwaar aan het incident. Al benadrukt woordvoerder Walter Derieuw dat de vuurwerkpijlen geen invloed hadden op de uitkomst van de reanimatiepoging. “Ook in andere omstandigheden had het slachtoffer het niet gehaald.”

Niet alleen in Sint-Gillis moesten hulpdiensten vluchten. Ook op verschillende andere plaatsen in het land werden ambulanciers, brandweerlui en politieagenten bekogeld. “Het is niet enkel een Brussels probleem”, zegt Derieuw. “In andere landen kampen ze met hetzelfde probleem.“

In Berlijn bijvoorbeeld werden de brandweerdiensten tijdens oudejaarsnacht 38 keer aangevallen. Ze werden bekogeld met vuurpijlen, maar ook met brandblussers en bierbakken. Bij de incidenten raakten vijftien brandweermannen gewond.

“Jaar na jaar zien we de incidenten verergeren”, zegt Derieuw. “En het ergste is dat we het ondertussen normaal zijn gaan vinden.”

Frustraties, drank en drugs

Naar een verklaring voor dat geweld is het moeilijk zoeken. Bij de Brusselse brandweer hebben ze het over onderliggende frustraties die tijdens evenementen of een feestnacht worden botgevierd op de zichtbaarste vertegenwoordigers van de autoriteit. “Dat zijn dan de hulpdiensten, maar bijvoorbeeld ook buschauffeurs”, legt Derieuw uit.

Ook de roesmiddelen die in dat soort omstandigheden worden gebruikt, kunnen een rol spelen, weet Isabel Verwee. Zij onderzoekt veiligheidsthema’s binnen het Vias institute en ondervroeg begin dit jaar meer dan achthonderd hulpverleners over het geweld waarmee ze tijdens het uitoefenen van hun beroep te maken krijgen.

Daaruit bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden in de afgelopen twaalf maanden af te rekenen kreeg met fysiek geweld. Het betreft incidenten waarbij 52 procent van de respondenten alcoholgebruik vermoedde bij daders, 33 procent van de ondervraagden haalde ook druggebruik aan als mogelijke verklaring.

“Ook ontevredenheid over de dienstverlening van de hulpdiensten kan een mogelijke oorzaak voor geweld zijn”, geeft Verwee aan. “Dat gaat dan bijvoorbeeld over het gevoel dat ze te lang moeten wachten op de hulpdiensten of dat ze niet goed weten wat die diensten nu precies wel en niet kunnen doen.”

Maar vaak zijn het ook heel banale zaken die voor wrevel zorgen, zegt Derieuw. “Dat we met onze voertuigen de straat blokkeren kan reden genoeg zijn om ons te bekogelen.” Vaak is zelfs zo’n banale aanleiding er niet en hebben de hulpdiensten er het raden naar waarom ze onder vuur worden genomen.

Sensibiliseren

Net dat maakt het zo moeilijk om het probleem aan te pakken. “Het komt er vooral op aan om als maatschappij het signaal te geven dat we dit niet tolereren”, stelt Verwee. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door in aanloop naar oudjaar een grootschalige sensibiliseringscampagne uit te rollen. “En uiteraard moet het probleem ook op justitieel niveau ernstig genomen worden. Daders snel en effectief aanpakken werkt sowieso ontradend.”

Ook de Brusselse brandweer ziet heil in sensibilisering. “We proberen bijvoorbeeld zoveel mogelijk aanwezig te zijn op wijkevenementen zodat mensen een beter zicht krijgen op wie we zijn en wat we precies doen om zo hopelijk meer begrip op te wekken. En bij de rekrutering proberen we expliciet jonge Brusselaars aan te trekken. Ook dat moet het respect voor onze diensten vergroten.”

Ondertussen zit er voor de hulpdiensten niet veel anders op dan zoveel mogelijk te anticiperen op mogelijk geweld in de hoop slachtoffers te vermijden. Zo rijden brandweer en ambulances op oudjaar in bepaalde wijken enkel nog uit onder politiebegeleiding. De zijramen van de voertuigen kregen een speciale folie zodat ze niet versplinteren als ze bekogeld worden en geblust wordt er op risicomomenten enkel nog met lagedrukleidingen. “Zo kunnen we, als er gevaar dreigt, gewoon alles laten vallen en vluchten. Met een brandslang onder hoge druk kan dat niet.”

Geen overbodige maatregel, zo bleek afgelopen weekend. “Onze diensten zijn een aantal keer effectief op de vlucht moeten gaan”, zegt Derieuw. “Telkens situaties waarbij een deel van het blusmateriaal is achtergebleven. We hebben daarvoor specifieke procedures waarbij er bij aankomst eerst één persoon de situatie op straat moet screenen voor de rest van de ploeg uit de wagen stapt. En ook tijdens de bluswerken staat er steeds iemand op de uitkijk. Zo krijg je absurde situaties waarbij we bijna meer aandacht moeten hebben voor de omgeving dan voor de brandhaard zelf. Eigenlijk kan dat niet.”