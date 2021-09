Wanneer twee bekende bouwpromotoren azen op een tv-zender

Bouwpromotoren Johan Beerlandt van Besix en Paul Gheysens van Ghelamco bestrijden elkaar niet enkel met baksteen en beton. Beiden hebben ook een mediadroom, waarbij de onderlinge concurrentie welig tiert.

Eerst de feiten. De Franstalige nieuwszender LN24 bereidt een nieuwe kapitaalverhoging voor. Dat bevestigt medestichter en CEO Joan Condijts. Hij is de voormalige hoofdredacteur van L’Echo. Condijts richtte LN24, lees: Les News 24 heures, samen op met Wetstraat-journalist Martin Buxant. Mee aan de doopvont stonden de bank Belfius en bouwgroep Besix. “Ik ben hiermee bezig sinds deze zomer”, zegt Condijts. “Eind dit jaar, begin volgend jaar moet alles rond zijn. Verder kan ik geen commentaar kwijt, dat is te delicaat in deze fase.”

De redenen voor deze nieuwe kapitaalverhoging – de derde al sinds het ontstaan van de zender in 2019 – liggen volgens Condijts voor de hand. LN24 heeft er een moeilijk jaar op zitten door de coronacrisis. Het verlies is opgelopen tot 3,7 miljoen euro. Hoofdaandeelhouders Belfius en Besix hebben geen zin meer om zelf nog eens in de buidel te tasten. Beide hebben al zowat drie miljoen bijgestoken, bovenop het startkapitaal van 4,5 miljoen euro. Ze hebben de Gentse consultant VDP een mandaat gegeven om op zoek te gaan naar nieuwe aandeelhouders. Zelf zouden ze wensen aan boord te blijven, luidt het, waardoor ze wel hun belang zouden zien krimpen als het tot een kapitaalronde komt.

Op commercieel vlak doet LN24 het dan weer niet zo slecht. Wekelijks bereikt de zender 2,5 miljoen mensen, claimt het. Ze bereiken de juiste doelgroep, wat het voor de reclamemarkt een interessante themazender maakt. Met het vers kapitaal wil LN24 uitbreiden, en ook in Vlaanderen actief worden. “Dat is inderdaad de ambitie”, bevestigt Condijts. Daar zou vooral vanuit de advertentiemarkt appetijt voor bestaan – zo is er meteen een nationaal bereik.

‘Animositeit’

Hier komt Paul Gheysens van Ghelamco op de proppen. Volgens onbevestigde geruchten zou Joan Condijts gepolst hebben bij de Vlaamse zakenman of hij niet voor de nodige centen kan zorgen. In kringen rond de Ghelamco-topman wordt dat weerlegd. “In het verleden werd dat ook al eens gezegd”, zegt een bron uit het Ghelamco-kamp. “Er is niks concreets van aan, en bovendien, er zal veel water door de zee moeten vloeien, me dunkt.”

Dat er enige animositeit heerst tussen Paul Gheysens en Johan Beerlandt is een eufemisme. Beide bouwpromotoren hebben een gespannen relatie. Besix was de initiële bouwheer van het nieuwe stadion van AA Gent, maar uiteindelijk was het Gheysens die het pleit won, waarna het tot de Ghelamco Arena werd gedoopt. Ook in het Eurostadion, dat nabij de Heizel moest verschijnen naar aanloop van het Europees voetbalkampioenschap, stonden beide partijen met getrokken messen tegenover elkaar. Ghelamco won opnieuw de aanbesteding, maar het hele project liep alsnog met een sisser af. Het deed de relatie tussen beide bouwheren er niet op verbeteren.

Naar verluidt was het Beerlandt die, als mede-aandeelhouder van Anderlecht, verhinderde dat Gheysens de paars-witte club kon kopen. Die kwam uiteindelijk in handen van Marc Coucke. Paul Gheysens legde dan maar de hand op voetbalclub Royal Antwerp FC. “Laat ons zeggen dat ik beide heren niet meteen samen op vakantie zie vertrekken”, glimlacht Joan Condijts, die echter rigoureus ontkent dat er een haar in de boter zit tussen hem en Beerlandt. “Er zijn geen bruggen opgeblazen.”

Johan Beerlandt zou, volgens de website De rijkste Belgen, in een furie zijn geschoten omdat Condijts zonder zijn medeweten bij zijn aartsrivaal Gheysens aanklopte om LN24 te herkapitaliseren. “Ik heb dat ook gelezen”, aldus Condijts, die verder niet in zijn kaarten laat zien. Volgens Tendances zouden ook IPM (La Libre Belgique, La Dernière Heure) en de Franse mediagroep TF1/M6 het dossier bekijken.

De woede van Paul Gheysens zou evenwel ergens anders liggen. De toekomstige Vlaamse LN24 zou niet alleen met Vlaams geld uit de grond worden gestampt. Er zouden ook Vlaamse journalisten worden aangetrokken. Joan Condijts en Martin Buxant zouden daarvoor aan de mouw trekken van Wouter Verschelden. De ex-hoofdredacteur van De Morgen is vandaag de sterke man van Gheysens’ mediagroep MediaNation.

‘Ambitie’

Dat Paul Gheysens met zijn mediagroep MediaNation grotere ambities heeft is een publiek geheim. Hij lanceerde het magazine Newsweek België, dat een uitdager heette te zijn voor Knack. En BusinessAM en Newsmonkey moeten als nieuwswebsites met de kranten concurreren. MediaNation draagt eveneens de gevolgen van corona en kijkt aan tegen een overgedragen verlies van meer dan 6 miljoen euro. “Een televisiepoot is een logische stap”, zegt een investeringsmanager, die anoniem wil blijven. “Het zou op het vlak van advertentie-inkomsten wel een economische meerwaarde zijn”, zegt een financiële bron. “Nu betekent dat mediaverhaal economisch niet veel.”

Dat Paul Gheysens zou toehappen om de Vlaamse LN24 mee mogelijk te maken, daarover zijn alle bronnen het eens: “Zal niet gebeuren, zolang Besix aandeelhouder is.”

Naar verluidt heeft Gheysens iets anders op het oog. Het Vlaams Parlement heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor het uitbaten van vlaamsparlement.tv. De eigen tv-omroep, met een dagelijks bereik tussen de 40.000 tot 90.000 kijkers, zou behalve een politieke ook een historische, culturele en toeristische invalshoek krijgen. Eind dit jaar loopt de huidige licentie – in handen van Actua-TV van Ludwig Verduyn (Rijkste Belgen) – af.