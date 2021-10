‘Wanneer is het wél genoeg?‘: regering bekijkt nieuwe maatregelen tegen epidemie

Ondanks de hoge vaccinatiegraad baart de versnelling van de epidemie de federale regering grote zorgen. Wellicht zullen mondmaskers weer op meer plaatsen verplicht worden, en zal ook telewerk sterk aangeraden worden. En vraag is of dat zal volstaan.

De federale regering buigt zich vandaag over de stand van de corona-epidemie. Om 18 uur komt het kernkabinet — de premier en de vicepremiers — samen om te bekijken welke maatregelen nodig zijn om de snel stijgende besmettingscijfers een halt toe te roepen. “Er heerst geen paniek, maar wel bezorgdheid,” klinkt het bij de Zestien. Eventuele nieuwe maatregelen zullen vrijdag pas definitief afgeklopt worden, wanneer het Overlegcomité samenkomt.

Sluitingen van sectoren liggen niet op tafel, wel een bredere mondmaskerplicht. Op dit moment zijn mondmaskers in binnenruimtes enkel over het hele land verplicht op het openbaar vervoer en bij contactberoepen. De gewesten mogen zelf verder gaan als ze dat willen. De kans is groot dat die algemene regels verstrengd worden, en dat de mondmaskers bijvoorbeeld in de winkel opnieuw op moeten.

“Mensen moeten niet wachten op het kernkabinet om opnieuw een mondmasker te dragen. Doe dat maar vanaf morgen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag op VTM Nieuws. Hij wil ook het Covid Safe Ticket invoeren op kleinere evenementen dan vandaag het geval is.

“Mondmaskers zijn niet voldoende”, zegt coronacommissaris Pedro Facon aan De Morgen. “Er zullen verscheidene maatregelen nodig zijn die elkaar aanvullen. Het Covid Safe Ticket is er zo een, al is dat zeker ook niet perfect. Telewerk sterk aanbevelen lijkt me de evidentie zelve.”

‘Wanneer is het wel genoeg?’

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne liet zondag verstaan dat de regels rond mondmaskerplicht en telewerk zoals die vandaag gelden in Brussel en Wallonië, voor hem uitgebreid moeten worden naar heel België. Lees: naar Vlaanderen, dat de coronamaatregelen tot een minimum afbouwde.

De Vlaamse regering is niet principieel gekant tegen mondmaskers, maar heeft er anderzijds ook weinig zin in. Een hooggeplaatste bron schermt met de hoge vaccinatiegraad: meer dan 91 procent van de volwassenen in Vlaanderen is ingeënt. “En die vaccins werken zeer goed. Moeten we dan allemaal weer mondmaskers dragen? Wanneer is het dan wel genoeg?” Ook voor een sterkere aanbeveling voor telewerk is er weinig appetijt. Als de situatie niet flink verslechtert tegenover wat al eerder verwacht werd, ziet de Vlaamse regering geen dwingende reden om van koers te veranderen.

Facon wijst erop dat de ziekenzorg nog steeds onder zware druk kan komen te staan. Ons land heeft ongeveer 2.000 bedden voor intensieve zorg. De modellen voorzien dat we in november de top van de curve bereiken, en 500 IC-bedden — een kwart van het totaal — door covidpatiënten ingenomen worden. “Vanaf een bezetting van ongeveer 15 procent moeten we andere zorg uitstellen. We zijn daar nog niet, maar we zitten wel op de limiet”, zegt Facon. Aangezien nieuwe maatregelen niet onmiddellijk effect hebben, is de kans erg groot dat we opnieuw naar uitstel van dringende zorg gaan.

“Als de besmettingen over twee weken nog in hetzelfde tempo toenemen, ga ik toch zeer oncomfortabel worden. Dan zou ik toch eens diep nadenken of we geen dwingender maatregelen nodig hebben. Op een bepaald moment moet je de curves wel afbuigen. Die 500 IC-patiënten kunnen we aan, maar men moet niet doen alsof die druk niet erg is. Dat is echt geen business as usual”, zegt Facon nog.