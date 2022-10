Wanneer is de boîte vol? Is iedereen klaar om dat debat te voeren?

Nimby, of ‘not in my backyard’, kent vele gedaanten. Zo rond Halloween teistert het de tuinen van Jabbeke, zonder cape, maar mét burgemeesterssjerp. De federale regering reageerde schamper, burgemeester Frank Casteleyn moet zijn deel maar doen in deze crisis.

Nochtans waart het nimby-spook ook rond in de federale regering zelf. Cd&v-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor benadrukt al weken dat België wel héél veel asielzoekers moet opvangen en andere lidstaten veel minder. Hoe is dat anders dan wat Casteleyn zegt? Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert herhaalde het frame van de ongelijke verdeling in De Afspraak op Vrijdag en voegde eraan toe: “vol is vol”.

Dat is niet meer of minder de oude Vlaams Blok-slogan. U weet wel, die veroordeelde partij. Het hele weekend deden liberalen hun best om die zin op sociale media krampachtig te onderbouwen met cijfers. Over de dossierachterstand waardoor vluchtelingen meer dan drie jaar in de asielopvang verblijven, zwegen ze wijselijk. Die is onder Vivaldi nochtans tot monsterlijke proporties gegroeid.

Ok, met wat goede wil kan je zeggen dat Lachaert zegt dat de asielopvang vol is, en niet het land, maar het is een hellend vlak. Niet voor niks stond ‘vol is vol’ op een van de spandoeken van het Vlaams Belang bij de betoging vrijdag in Jabbeke. Welke centrumpartij denkt er nu kiezers te overtuigen door propaganda voor het Vlaams Belang te voeren?

Gelukkig is de opvangcrisis volgens Lachaert opgelost als binnenkort het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen beslist dat de taliban een veilig regime is. Dan kunnen de komende maanden 9.000 Afghanen uit de asielopvang. Zoals collega Bart Eeckhout in De Afspraak op Vrijdag opmerkte: tenzij België een terugkeerakkoord sluit met de taliban, gaan die Afghaanse asielzoekers gewoon de illegaliteit in.

Staatgesponsord

Het hoeft niet te verbazen dat een regering die duizenden keren is veroordeeld omdat ze de rechten van asielzoekers schendt, ook de illegaliteit best aanvaardbaar vindt. Het zijn dezer dagen Vlaams Belangers die moeten opmerken dat deze regering, met groenen en socialisten aan boord, kinderen op straat laat slapen.

Zaterdag belde een Syrische vriend in ons land met een verre kennis van hem uit Afrin, waar jihadisten om de macht vechten. De man is naar Griekenland gevlucht en vraagt of hij naar België moet komen. Ja, een van de vele alleenreizende mannen. Vrouw en kinderen blijven achter, een zware beslissing, bij gebrek aan veilige route naar Europa. Ook dit toont hoe men illegaliteit installeert. De mensensmokkelaars zijn staatgesponsord. Want tja, vol is vol.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld arbeidsmigratie heeft asielrecht nooit gediend om demografie te bepalen, maar goed, misschien moeten we het daar dan maar eens expliciet over hebben, nu ook Filip Dewinter door Vlaanderen toert met zijn omvolkingsmythe. Wanneer is België vol?

Voor de liberalen in de zaal een waarschuwing: voor je het weet ben je aan het praten over meer of minder vreemdelingen. Dat ruikt toch wel een beetje naar de uitspraak waarvoor Geert Wilders is veroordeeld.