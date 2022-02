Wanneer er plots een bushalte voor uw huis staat: ‘Ze konden de busreizigers even goed bij ons binnen laten zitten’

Wat het koppel in Beringen heeft meegemaakt, tart alle verbeelding. “Men had het ons niets laten weten toen de werken hier begonnen. Eerst heeft men alles vier keer opgemeten en plots stond er een bushokje voor onze woning. Ze konden de busreizigers even goed bij ons binnen laten zitten. We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren. Iedereen ziet toch dat dit niet gaat? Bovendien heeft die lichtpaal nu ook totaal geen nut meer. Waarom niet gewoon een klassiek kotje zetten dat veel kleiner is?”

Jean-Marie en Agnes kijken recht op het hokje Beeld Mine Dalemans

Jean-Marie en Agnes namen meteen contact op met hun huisbaas en met de stad. “De huisbaas nam zaterdag al een kijkje, deze maandag kwam er ook iemand van de stad over de vloer die heeft uitgelegd hoe dit is misgelopen en dat men het zal oplossen. Blijkbaar heeft men inmiddels al vergaderd over de situatie hier. Voor ons blijft het natuurlijk even schrikken. Zo’n bushokje is op zich al erg vervelend en dan mag je niet vergeten dat er vaak vandalisme bij komt kijken. Ze kunnen hier zomaar een raam van ons inslaan. Nee prettig is dit niet, zoiets wil niemand voor zijn woonst hebben.”

Vervangen door paal

Volgens burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V) werden de werken uitgevoerd volgens het plan. “Initieel zou het bushokje ergens anders liggen, uiteindelijk kwam deze locatie naar voren. In de praktijk bleek de uitkomst ongelukkig. Ik begrijp dat niemand zo’n hokje op deze manier voor zijn woning wil hebben. Daarom heb ik het dossier herbekeken en besloten om het hokje daar weg te halen.”

Jean-Marie en Agnes hopen dat het hokje snel verdwijnt Beeld Mine Dalemans

Schepen van Verkeer en Mobiliteit, bevestigt dat er na intern overleg werd beslist om het bushokje te vervangen door een haltepaal: “Uit eerdere communicatie bleek dat een andere optie niet mogelijk was en het bushokje op deze plaats zou blijven staan. Deze communicatie was onjuist. Uiteraard begrijpen we de commotie en frustraties. We kwamen dan ook tot een alternatief dat gunstig is voor alle betrokken partijen.”

Jean-Marie en Agnes hopen dat het gedrocht snel voor hun woonst verdwijnt. “Liefst deze week nog, al zou dat wel in orde komen. Nu moeten ze dubbel werk leveren, maar dat is hun eigen schuld. Ons valt niets te verwijten. Natuurlijk hebben we nu veel bekijks. We kregen hier al veel reactie op en mensen houden zelfs even halt wanneer ze voorbij ons huis wandelen. Allebei zijn we afkomstig van Leopoldsburg, inmiddels wonen we hier ongeveer vijftien jaar. Zoiets zots hebben we nog nooit meegemaakt en dat zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren.”

Overkant

Ter hoogte van de bibliotheek aan de overkant van de straat, staat wel nog een overdekt bushokje dat zal blijven staan. “Een aangename leefomgeving blijft voor ons een prioriteit”, verduidelijkt Vanhees. “We hopen dan ook dat deze nieuwe oplossing op lange termijn positief ontvangen wordt en de hinder voor de buurtbewoners beperkt blijft.” Beide bushaltes zullen weer toegankelijk zijn wanneer de werken aan de markt en omgeving zijn afgerond.