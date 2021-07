Wanneer begint termijn van PCR- en sneltesten te lopen? Van Gucht verduidelijkt op laatste persconferentie Crisiscentrum

Vanaf 13 augustus moet iedereen die een evenement met meer dan 1.500 mensen bezoekt een Covid Safe Ticket op zak hebben. Je krijgt dat ticket als je ‘coronaveilig’ bent. Dat wil zeggen dat je volledig gevaccineerd bent, antistoffen hebt door een eerdere besmetting, of als je een recente negatieve coronatest kan voorleggen.

Heb je een negatieve PCR-test afgelegd, dan is die 48 uur geldig. Een sneltest is maar 24 uur geldig.

“Die geldigheidsduur begint te lopen op de dag nadat het staal afgenomen werd”, legt Van Gucht uit. “Als u op maandag een staal laat afnemen voor een PCR-test, dan blijft het Covid Safe Ticket geldig tot woensdag middernacht. Hou er wel rekening mee dat het resultaat een dag op zich kan laten wachten. Bij een sneltest blijft het ticket in dit geval geldig tot dinsdag middernacht.”

De toegangscontrole voor evenementen moet strikt toegepast worden. “Aan de organisatoren wordt gevraagd om het Covid Safe Ticket één keer per dag te controleren.”

▶ Bekijk: Van Gucht over het Covid Safe Ticket

Laatste persconferentie

Het Crisiscentrum hield vandaag zijn laatste persconferentie over de coronacijfers. Volgens Van Gucht zal het virus niet verdwijnen. “Maar ik heb er persoonlijk alle vertrouwen in dat we goede vooruitzichten hebben. Het vaccin is onze weg uit de pandemie en wat vaccineren betreft, is België top en dat stemt me gerust voor de toekomst.”

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben Sciensano, het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid 174 persconferenties gehouden. Voor de zomer van 2020 werd al eens een pauze ingelast, maar nog tijdens die zomer werd de draad voor de persbriefings opnieuw opgepikt. Ook nu is het volgens woordvoerder Yves Stevens niet helemaal uitgesloten dat er nog nieuwe persmomenten noodzakelijk zijn.