Wanhopige Welshman zoekt harde schijf met daarop 180 miljoen euro aan bitcoins

Het verhaal van James Howells doet een beetje denken aan de schlemielige spreidstand van Stefan Thomas vorig jaar: die versleutelde een harde schijf waar een decennium later 180 miljoen euro aan bitcoins op stond te glunderen, maar vergat het wachtwoord.

Howells, een 37-jarige IT’er uit Wales, deed in 2013 zo mogelijk nog iets dwazer: hij haalde per ongeluk de verkeerde harde schijf uit zijn lade bij het opruimen, en gooide daarmee de toegangspoort tot een slordige 8.000 bitcoins weg.

Al jaren loopt Howells te hengelen bij het lokale bestuur om toestemming die speld in de hooiberg te mogen zoeken. Zijn nieuwste plan: een zoekoperatie die een slordige 11 miljoen euro zou kosten, en de belofte dat 10 procent van het gerecupereerde geld besteed mag worden aan een cryptocurrencycentrum in Newport.

Het is maar de vraag of het stadsbestuur zich deze keer wél laat overtuigen – en of er in Newport iemand überhaupt zit te wachten op een cryptocurrencyhub. In het verleden werden de verzoeken om de stortplaats af te graven altijd geweigerd – het eerste al in 2013 – en dat vanwege die ene reden: zo'n operatie weegt niet op tegen de milieuschade die ze kan teweegbrengen.

Voor het huidige plan van 11 miljoen euro heeft Howells een specialist in artificiële intelligentie (AI), Remi Le Grand, onder de arm genomen. Die vertelde eerder aan nieuwssite Insider dat zijn bedrijf Max-AI algoritmes wil trainen om harde schijven te vinden die lijken op die van Howells, waarna een mechanische arm de meest veelbelovende spullen uit het vuilnis kan plukken. ’s Nachts zouden er dan weer robothonden ingezet worden, om de vuilnisbelt te bewaken. Er is ook een iets bescheidener plan, van ‘slechts’ 6 miljoen euro. In elk geval mikt Howells op een zoektocht van zeker anderhalf jaar.

De Welshman probeert zich nu met een heleboel beloftes in te dekken tegen de ecologische schade. Zo wil hij na het graven de boel zoveel mogelijk opkuisen en recycleren, en spreekt hij over een zonne- of windenergiecentrale boven op de huidige stortplaats. Tot slot probeert hij de 150.000 inwoners van Newport achter zich te krijgen als wilde weldoener, die iedereen 60 euro in bitcoin zou geven.

In het licht van de huidige koopkrachtcrisis die woedt in het Verenigd Koninkrijk, is dat natuurlijk maar een aalmoes. En er is nog die andere kanttekening: mocht de harde schijf gevonden worden, dan is het nog maar de vraag of wat erop staat nog te recupereren valt. Als dat het geval blijkt, dan zou Howells, volgens de deal die hij nu voorstelt, er zelf ongeveer 55 miljoen euro of ongeveer een derde aan overhouden, stelt ‘Fortune’.