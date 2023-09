Wanhoop mag niet leiden tot onbesuisde beslissingen die de hele mensheid kunnen raken

Journaliste Barbara Debusschere neemt tweewekelijks het nieuws over klimaat en wetenschap onder de loep. Hieronder kunt u zich inschrijven voor haar nieuwsbrief. Zo hoeft u niets te missen.

Soms – en deze zomer eigenlijk steeds vaker – zien wij ze hier vliegen. Dan kunnen wij van de wetenschapsredactie amper bevatten wat we vernemen van onderzoekers of wat we lezen in ‘het nieuws’. Zo mocht een voormalige Amerikaanse topmilitair onlangs in het Congres komen vertellen dat de Verenigde Staten al decennialang in het bezit zijn van neergestorte ufo’s en ‘dode, niet-menselijke piloten’. En sinds kort zijn ufo’s niet langer een thema exclusief voorbehouden aan zweverige mafkezen. Het Pentagon en de NASA, organisaties die tot nu toe zo weinig mogelijk te maken wilden hebben met ufo’s, laten weten dat ze ufomeldingen zeer serieus nemen.

Ondertussen nemen steeds meer overheden en wetenschappers ook het hallucinante geo-engineering serieus. Zij willen massaal veel zwaveldeeltjes in de atmosfeer schieten en zo het zonlicht op planetaire schaal reflecteren. Door regelmatig vijf tot tien miljoen ton deeltjes in de stratosfeer te injecteren zou de aarde snel minstens 1 graad afkoelen. Dat zou de opwarming tot nu toe ‘wegtoveren’ en de smelt van ijskappen, de zeespiegelstijging en extreem weer afremmen.

Het is hocuspocus die tot nu toe in de lade ‘gevaarlijke sciencefiction’ opgeborgen lag. Want je weet niet wat dat gepruts op lokaal niveau geeft, je zou dit procedé constant moeten volhouden om te vermijden dat de temperatuur niet plots pijlsnel weer naar omhoog klimt en de mondiale samenwerking die dit soort ingreep vereist, is bepaald ver te zoeken. Nu komen de VS en de EU met documenten waarin staat dat de optie misschien toch maar best onderzocht wordt. Pascal Lamy, voorzitter van de Climate Overshoot Commission (die zich buigt over de vraag wat te doen wanneer de wereld met anderhalve graad opwarmt), stelt dat regeringen ‘de doos moeten openen’ en dit moeten gaan onderzoeken omdat “het risico dat de aarde de 1,5 graden opwarming overschrijdt met de dag groter wordt”.

Maar dit soort wanhoop mag volgens honderden wetenschappers die protesteren niet leiden tot onbesuisde beslissingen die de hele mensheid kunnen raken. Een van hen, Frank Biermann, hoogleraar mondiaal duurzaamheidsbeleid (Universiteit van Utrecht) vat het zo samen: “We kunnen alleen weten of dit werkt door het over de hele planeet uit te voeren. Zullen acht miljard mensen dan maar zitten hopen dat enkele westerse universiteiten het bij het juiste eind hebben?”

Ook verbluffend en totaal onontgonnen terrein, maar verder niet bedreigend voor de mens, is BlackGEM, een trio robottelescopen in Chili die volautomatisch en continu foto’s van de nachtelijke sterrenhemel maken. Dat met een gevoeligheid die een miljoen keer groter is dan het menselijk oog. Lang dachten we dat de kosmos min of meer onveranderlijk is, maar het zijn dit soort telescopen die steeds meer onthullen dat het daar in het heelal voortdurend flikkert en knippert. “Sterren exploderen of klappen met veel geweld op elkaar. Witte dwergsterren slurpen gas op van hun begeleider, wat tot een uit de hand gelopen kernexplosie leidt. De kernen van verre sterrenstelsels braken wolken heet gas uit of schieten bundels geladen deeltjes de ruimte in. Soms weerklinkt de doodskreet van een ster die in één keer wordt opgeslokt door een superzwaar zwart gat”, meldt collega Govert Schilling.

Al even indrukwekkend was de recente maanlanding van India, tot nader orde een ontwikkelingsland. Maanlandingen zijn notoir lastig omdat ze vrijwel niet te oefenen zijn op aarde. De helft van de pogingen mislukt. Maar toen de Indiase maanlander Vikram eind deze zomer ‘met een zachte plof’ op de zuidpool van onze pokdalige maan landde, werd meteen duidelijk dat het een succes was. Met die zachte plof trad India toe tot de elite van de internationale ruimtevaart. Het is ook meteen het eerste land dat op de permanent in schaduw gehulde zuidpool van de maan landt. In deze weinig bekende zone zou water aanwezig zijn in de vorm van ijs. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de tweede meest bevolkte natie ter wereld nu ook met succes een ruimtesonde naar de zon gelanceerd. Deze missie zou kunnen bijdragen aan een beter begrip van de invloed van de zon op het klimaat. Als er tegen die tijd niet al een paar landen aan de slag zijn met solar radiation management, natuurlijk.

Wat eveneens doet duizelen, maar dan hier op aarde, is de gewiekste marketing van supplementenboeren. Die mikken ook op de blokkende student met examenstress. “Uitgebalanceerd mengsel van nutriënten die elk hun specifieke ondersteuning bieden aan studenten en die hun slaagkansen verhogen”, lees je dan bijvoorbeeld op die prijzige pillendozen. Nochtans is daar geen enkel bewijs van. Wie studeert, is volgens experts beter en een pak goedkoper af met voldoende slaap, gezond eten en koffie, de redder in nood voor zovelen waarvan wel heel overtuigend is bewezen dat je er tijdelijk alerter van wordt.

Niet alleen voor studenten maar voor iedereen die soms, bijvoorbeeld op vermoeide dagen, de neiging heeft toch nog zo’n verleidelijk doosje supplementen te scoren, is het overigens een aanrader om de fabelachtige claims die supplementen begeleiden met een fikse korrel zout te nemen. En wie de indruk heeft dat die dagelijkse dosis pillen met magnesium, zink en visolie toch helpen, heeft misschien te maken met het placebo-effect: omdat je gelooft dat het werkt, voel je je ook beter. De vraag is dan of je zoveel centen veil hebt voor een vorm van positief denken.

Ook verbijsterend: een vrouwtjeskrokodil die altijd al in isolatie leefde heeft zich toch, zonder tussenkomst van een mannetje, voortgeplant. Dit soort zelfbevruchting kan dankzij een DNA-toverkunstje en meer dieren dan je denkt, zoals kreeften en cobra’s, doen het ook soms. In Australië zullen sommigen interesse hebben in dat nieuws, want in Queensland zijn meerdere dode krokodillen gevonden, waarvan sommige onthoofd. Experten vrezen dat jongere, agressieve mannetjes nu hun plek zullen innemen.

Het onevenwicht in de natuur neemt overigens over de hele wereld toe door invasieve soorten, waarschuwt het VN-biodiversiteitspanel IPBES. Het gaat om meer dan 37.000 dieren en plantensoorten die door allerlei menselijke activiteit verkassen van hun oorspronkelijke habitat naar andere oorden. Meer dan 3.500 hiervan zijn schadelijk en vormen “een ernstige bedreiging voor de natuur, de economie, de voedselzekerheid en de volksgezondheid”, stelt IPBES. De nefaste effecten kosten ons jaarlijks meer dan 423 miljard dollar (393 miljard euro) en die kost is sinds 1970 iedere tien jaar verviervoudigd.

Een ander nieuw en adembenemend cijfer komt van het Internationaal Monetair Fonds: iedere minuut stroomt er 13 miljoen dollar (ruim 12 miljoen euro) aan subsidie naar fossiele brandstoffen. In 2022 ging het om een totaalbedrag van 7 biljoen dollar (6,5 biljoen euro), een record. Nog veelzeggender wordt het als je daar het subsidiebedrag naast zet dat naar hernieuwbare energie ging: 1 biljoen dollar. Ook dat is een record. Beide sommen vatten de ‘klimaatsituatie’ bondig samen: het gaat nu goed vooruit met die groene transitie, vooral in Europa, dat nog nooit zo weinig elektriciteit opwekte met fossiele brandstoffen als in de eerste helft van dit jaar. Vlaanderen legt nu trouwens in recordtempo zonnepanelen.

Maar de fossiele brandstofindustrie weet dus nog altijd veel meer centen te verzilveren en plant ook nieuwe olie- en gasvelden. Dit lukt dankzij de steun van regeringen die deze industrie spekken met belastinggeld, zoals de G20, die ondanks groene beloftes op de vorige klimaattop recordbedragen investeren in de fossiele brandstofindustrie. En dankzij de medewerking van banken. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is gesloten in 2015, hebben banken wereldwijd 3,2 biljoen dollar (bijna 3 biljoen euro) vrijgemaakt voor de uitbreiding van de fossiele industrie.

Aan het begin van de zomer maakte Shell ook bekend dat het de afbouw van zijn olieproductie opbergt om meer winst te kunnen maken. Vandaag komt ExxonMobile met de conclusie dat we de klimaatdoelen van Parijs niet halen omdat we tegen 2050 met tien miljard zijn en de voetafdruk van mensen vooral in groeilanden fors zal toenemen. Zij zullen steeds meer energie verbruiken en dat wordt olie en gas van Exxon, zo stelt Exxon. Dat klinkt als: ‘Wij van wc-eend adviseren wc-eend.’ Want uiteraard is de fossiele brandstofindustrie erop gebrand te blijven doorgaan, ook al is hernieuwbare energie nu al goedkoper. En ook al maakt steeds meer extreem weer duidelijk dat fossiele brandstoffen best worden afgebouwd. Zo vielen er 21 doden door de natuurbranden in Griekenland, de grootste die Europa ooit kende.

Maar het klopt natuurlijk niet dat fossiele brandstoffen de enige optie zijn. En dat het onmogelijk zou zijn om de groeilanden te helpen om meteen op hernieuwbare energie te gaan groeien, om grote energieverslindende industrieën energiezuiniger te maken en om zelf minder energie te verbruiken of minder te vliegen. Frankrijk, dat eerder ook al winkels verplichtte om in de zomer hun deuren dicht te doen zodat de airco’s niet overbodig veel draaien, gaat bijvoorbeeld iets doen dat velen voor absoluut onmogelijk houden: vliegen meer belasten en met dat geld het treinverkeer opkrikken. Denemarken overweegt ondertussen een belasting op rundsvlees. En de EU bereidt zich voor om op de volgende klimaattop, die nota bene plaatsvindt in oliestad Dubai, dan toch druk te zetten om fossiele brandstoffen te doen uitfaseren.

In de wetenschap maar dus zeker ook in het klimaatbeleid geldt dat alles altijd onmogelijk lijkt, tot iemand het op een dag uitvoert.

