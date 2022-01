Wandelaar vindt 200 miljoen jaar oude pootafdrukken van dinosaurussen in Wales

Dat heeft het Natural History Museum in Londen vrijdag bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om dieren uit de familie van de sauropodomorpha, langgenekte dino's waarvan de Diplodocus de bekendste is. Sporen van deze dino’s zijn zeldzaam in Groot-Brittannië.

Het gaat om een spoor pootafdrukken van ongeveer vijftig meter lang. Wandelaarster en amateurpaleontoloog Kerry Rees ontdekte het spoor vorig jaar op een strand in Penarth in Wales.

Beeld Trustees of the National History Museum

Experten van het Natural History Museum onderzochten de afdrukken, en kwamen onlangs tot de conclusie dat ze er al 200 tot 250 miljoen jaar liggen, uit het Trias-tijdperk.

De afdrukken van de dinosaurussen worden nu gedocumenteerd aan de hand van 3D-beelden. Ze uitbreken en bewaren in een museum is namelijk erg moeilijk, maar door erosie is het belangrijk de afdrukken te documenteren. De wetenschappers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Geological Magazine.