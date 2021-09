Wanbeleid bij Moslimexecutieve? De islamitische koepel komt opnieuw in opspraak

Drie leden van de Moslimexecutieve vragen de ondernemingsrechtbank om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen, omdat een kleine groep van leden de macht naar zich heeft toegetrokken. Maar er zijn wel meer vermoedens van wanbeleid. N-VA vraagt een audit.

Dit voorjaar hebben drie leden al een ingebrekestelling bezorgd aan Mehmet Üstün, de voorzitter van de Moslimexecutieve, het hoogste officiële orgaan van de islam in ons land. Nu gaan ze een stap verder en vragen de ondernemingsrechtbank om een voorlopige bewindvoerder te benoemen, zoals vorig jaar ook gebeurde bij Let’s Go Urban, de vzw van Sihame El Kaouakibi, waarna het schandaal losbarstte.

De drie geven vandaag op een persconferentie tekst en uitleg bij hun dagvaarding, maar een van de elementen is machtsconcentratie. Op de website van de Moslimexecutieve staat te lezen dat de vzw zeventien leden telt, maar sinds de statuten twee jaar geleden wijzigden, staan twaalf leden buitenspel. De vijf overige leden hebben sindsdien alle macht in handen. Dat werd beslist op een vergadering waarop alleen die vijf aanwezig waren. De anderen waren naar eigen zeggen niet uitgenodigd.

De coup blijkt uit de verslagen van de algemene vergadering van de vzw achter de Moslimexecutieve die De Morgen bij de ondernemingsrechtbank kon inkijken. Eén van de vijf was Salah Echallaoui, die bijna een jaar geleden moest opstappen na verdenkingen van spionage.

Mehmet Üstün, huidig voorzitter van de Moslimexecutieve, was afwezig op die vergadering, maar gaf een volmacht aan een ander lid. De vijf beslisten toen dat er voortaan een onderscheid is tussen effectieve leden en aangesloten leden. De algemene vergadering bestaat vanaf dat moment enkel nog uit de vijf effectieve leden.

Het verslag van deze vergadering is twee keer ingediend bij de ondernemingsrechtbank. In het verslag dat op 18 december 2019 is neergelegd, ontbreekt de omstreden beslissing over de leden. Een jaar later legt de Moslimexecutieve opnieuw een verslag van diezelfde vergadering neer, maar dan mét dat agendapunt.

In elk geval krijgen de aangesloten leden al zeker twee jaar geen jaarrekeningen meer te zien, krijgen geen uitnodiging voor vergaderingen en kunnen niet stemmen.

In het midden vooraan: Mehmet Üstün, huidig voorzitter van de Moslimexecutieve. Beeld RV

Verdachte transacties

Er zijn ondertussen ook vermoedens van financieel wanbeheer. N-VA-Kamerlid Koen Metsu heeft een voorstel van resolutie ingediend dat meldt dat de vzw achter de Moslimexecutieve in fout is, omdat er geen jaarrekeningen zijn neergelegd bij de Nationale Bank. Wellicht is de vzw dat niet verplicht. Alle jaarrekeningen liggen alvast bij de ondernemingsrechtbank.

Het voorstel van resolutie meldt ook een aantal verdachte geldtransacties, die De Morgen probeerde te verifiëren. Zo zou er in 2014 een som van 150.000 euro zijn overgemaakt aan de boekhouder. Dat bedrag komt niet letterlijk terug in de jaarrekening van dat jaar. Üstün wil het niet bevestigen en stelt dat deze boekhouder de budgetten voorbereidt van de Brusselse moskeeën en dat de Moslimexecutieve hiervoor geld ontvangt van de Brusselse regering.

Toch heeft deze zelfstandige boekhouder in 2014 ook de jaarrekeningen van de Moslimexecutieve van de twee voorafgaande jaren ingediend. Bovendien kreeg de Moslimexecutieve bij de toekenning van de federale subsidies in die twee jaar tijd 143.000 euro voor ‘boekhoudkundige kosten en juridische bijstand’.

Volgens de N-VA-resolutie is er in 2016 ook een wagen aangekocht “ter waarde van ongeveer 40.000 euro (...) die enkele jaren later spoorloos lijkt te zijn”. Een verslag stelt inderdaad dat de algemene vergadering de aankoop van een auto goedkeurt. En in de jaarrekeningen stijgen de activa ‘meubilair en rollend materieel’ van 21.000 euro in 2016 tot 86.000 euro het jaar erop.

Niets mis met de aanschaf van een auto, maar waar is hij? Volgens voorzitter Üstün is hij nooit gekocht. “Er is destijds inderdaad een openbare aanbesteding goedgekeurd, maar de toenmalige bestuurders hebben die nooit gerealiseerd”, verklaart hij.

Financiële audit?

De signalen rond wanbeheer en gebrek aan transparantie zijn voor Kamerlid Koen Metsu (N-VA) voldoende om in zijn voorstel tot resolutie om een financiële audit te vragen. De bevoegde minister gaat daar voorlopig niet in mee. “Als er vermoedens zijn van malversaties dan moet dat dat aan het licht komen, maar wij ontvangen elk jaar de jaarrekeningen, een verslag van een bedrijfsrevisor en daarna volgt controle door de inspectie van Financiën en het Rekenhof”, reageert het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “De jaarrekening van 2020 zit nu bij de administratie voor nazicht.”

Minister Van Quickenborne probeert al een tijd om grip te krijgen op de Moslimexecutieve en het dossier van de Grote Moskee dat eraan verbonden is. Sinds hij de verdenkingen rond spionage naar buiten bracht is er in samenspraak met het kabinet een vernieuwingsoperatie gestart.

Een tweetal weken geleden is een overleg tussen het kabinet en Mehmet Üstün geëscaleerd, toen bleek dat de minister voorstelde dat de Gentse imam Khalid Benhaddou de vernieuwingscommissie zou leiden. Dat is onaanvaardbaar voor Üstun, die zichzelf als automatische voorzitter van die commissie ziet en tegen Nieuwjaar met resultaten wil komen. Ook al zijn volgens hem de geruchten over buitenlandse inmenging zonder fundament. “Ik voel geen buitenlandse inmenging, maar ik voel wel inmenging van de Belgische overheden.”