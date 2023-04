Walter De Donder: ‘Mijn dochter had nog een gewicht van 34 kilo en een hartslag van 24. Dan sta je dicht bij een fatale afloop’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: acteur en politicus Walter De Donder (61). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

Hoe oud voelt u zich?

“Dit jaar word ik 62, ik kan het nog altijd niet geloven. Mentaal voel ik mij tussen 35 en 40. Volwassen genoeg om door iedereen gehoord te worden. Je stem telt, je bent nog niet op. Je wordt nog niet als een oude vent weggezet. Ik amuseer me nog; ik sta nog graag aan de toog te lachen en te zeveren en te zwanzen met, ook ja, dubbelzinnige praat en vuile mopjes. Je moet in je leven met alles kunnen lachen en vooral met jezelf. Eigenlijk voel ik mij nog een speelvogel.

“Ik denk ook altijd: heel mijn leven ligt nog voor mij, er zal nog iets gebeuren waarin ik mijn tanden kan zetten. Mensen vragen mij vaak hoelang ik nog zal doorgaan. Zolang ik kan. Ik mag er niet aan denken om te stoppen. Ook niet met acteren.”

Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Ik kom net van de fitness, dat zal je verbazen (om 10 uur ’s ochtends, AJ). Mijn dochter Julie heeft me meegesleurd. Je kent de problematiek van mijn dochter waarschijnlijk (Julie De Donder heeft 5 jaar lang geworsteld met een zware eetstoornis, AJ). Op doktersadvies is ze beginnen te fitnessen en gezond te eten om haar metabolisme weer op gang te krijgen. En als je dochter je diep in de ogen kijkt en vraagt: ‘Vake, ga je niet mee?’, wat doe je dan? Dan zwicht elke vader toch? Dus nu gaan wij samen trainen. De eerste keer kon ik de trap niet meer op. (lacht)

“Ik merk wel dat er sleet komt op de carrosserie. Maar als je je een beetje jong kleedt, zie je er al helemaal anders uit. Ik probeer ook gezonder te leven. Ik heb jaren bourgondisch geleefd. Te veel gegeten en gedronken. Als ik een café binnenging, bleef ik hangen tot de boel sloot. Ik had dat al van jongs af aan. Mijn moeder zei altijd: ‘Zelfs aan een rot stro blijf je hangen.’”

Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Ik heb daar lang over moeten nadenken, want jezelf kennen is moeilijk. Ik ben ogenschijnlijk rustig. Ik heb een grote gedrevenheid, kan moeilijk stilzitten, maar blijkbaar kan ik in een gezelschap een zekere rust brengen. En ik relativeer ook makkelijk, omdat ik geleerd heb om met mijzelf te lachen. Ik zal niet gauw het haantje-de-voorste zijn, ik stel mij liever een beetje terughoudend op. Ik vind mezelf geen tafelspringer, hoewel in een vergadering of bijeenkomst iedereen denkt: ‘Allee, wanneer gaat De Donder zijn duivels ontbinden?’ (lacht)

“Ik ben ook, denk ik, gedienstig. Daarom ook zit ik in de politiek.”

Hoe was uw kindertijd?

“Mooi, omdat ik toen al sociaal actief was. Vanaf mijn zesde zat ik bij de Chiro, vanaf mijn negende volgde ik muziekschool. Notenleer, koper, dictie, voordracht, drama, muziekgeschiedenis, alles wat ze uitschreven, deed ik. (lacht) En dat vond ik fantastisch, de school vond ik maar ballast. Op de muziekschool haalde ik ook goede punten. Maar mijn ouders hadden niet de beste relatie en dat weegt op een gezin. Je zit met voortdurende twijfels en vragen. En in die tijd, de jaren 60-70, was het niet aan de orde om daarover te spreken. Je onderging de situatie. Al snel werd dat: trek je plan. En zo hebben we elk onze weg gezocht en gevonden.

‘Ik heb het laatst gehuild toen mijn moeder gestorven is. Zij was mijn beste vriend. Wij hadden geen moeder-­zoon­relatie, wij waren copains’ Beeld © Stefaan Temmerman

“Je moet je voorstellen: ik was een puber van veertien en wist met mezelf geen blijf. De situatie thuis was niet leuk en ik moest toch iets doen. Boeken vond ik maar niets, en ik kon toch niet elk jaar blijven zitten. Zo ben ik per toeval als bakkersgast beginnen te werken. Dat was hard labeur. Elke dag om 5 uur opstaan, naar de bakkerij, ook in het weekend. Op maandag hadden we vrij, maar dan moesten we naar de bakkersschool op leercontract.

“Op jonge leeftijd al heb ik gezien dat er gewerkt moest worden. En gehoorzaamd. Als de baas zei: ‘Nu moet je met een paletmes de vloer van de bakkerij afkrabben’, dan had je geen keuze. ‘En nu moet je die hete plaat met je handen vastnemen’, ik deed dat dan maar. Ik was heel volgzaam. (lacht) Ik kwam nooit in opstand. Ik dacht: bon, als dit mijn taak is, dan doe ik dat.

“Ik had ook veel respect voor mijn moeder, die een harde werker was. Van eenvoudige afkomst, vier kinderen grootbrengen, in een tijd toen er nog geen sprake was van automatische wasmachines en vaatwassers, je moet het maar doen. Zij maakte ook onze kleren zelf, knipte ons haar, kon fantastisch goed koken. Ons huis lag er altijd kraaknet bij. Mijn moeder was iemand die zichzelf volledig wegcijferde. Tien keer na elkaar hoedje af.

“Toen mijn ouders ten slotte uit elkaar gingen, is mijn relatie met mijn vader helemaal op de klippen gelopen. Na de scheiding heb ik hem nooit meer gezien.”

Is het leven voor u een cadeau?

“Ik vind mijn leven fantastisch. Ik ben ook snel gelukkig omdat ik helemaal niet materialistisch ben.

“Alle stadia die ik heb doorgemaakt, hebben mij gesterkt. Op mijn veertiende gaan werken in de bakkerij. Daarna als een soort loopjongen bij de spoorwegen, fietsen door sneeuw, hagel en regen om pakjes te bezorgen, geld af te halen bij de bank, verloren voorwerpen naar huis te brengen, vrachtwagens laden en lossen, dikwijls hard labeur. Mee pinten zuipen met de oudere mannen, de meest schunnige en vulgaire praat horen.

“En dan later in Brussel gaan werken bij een parastatale (een se­mi­over­heids­be­drijf, AJ), Frans geleerd, de stad leren kennen. En daarna begonnen op de BRT, via Hans Bourlon, die ik kende van de muziekschool, we volgden allebei dictie bij dezelfde juf. Ik kwam hem toevallig tegen. Hij wilde een programma beginnen met een sprekende hond en vond geen acteur. Niemand wilde dat doen, dat was beneden hun waardigheid. Dus heb ik hem uit de nood geholpen. Een paar jaar later ben ik dan begonnen als Kabouter Plop. Ik heb gewerkt als een gek. En kijk, nu zit ik hier als burgemeester. Dat is toch fantastisch? Wat een mooi leven heb ik! Als ik morgen doodval, zal ik met een glimlach sterven.”

Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Een mooi lied op de radio. Spelen in de fanfare. Optreden voor een volle zaal kinderen die totaal opgaan in je verhaal. Die de ziel uit hun lijf schreeuwen om je te waarschuwen dat er iets fout zal lopen. Dat is toch het opperste geluk. Ook: de zon op je lijf voelen als je achter glas zit, eens goed doorstappen in de natuur tot je er moe van wordt. Samen lachen tot de tranen over je wangen rollen. Lekker eten, en dan stiekem een sigaartje roken.”

Waar hebt u spijt van?

“Ik was de afwezige vader, en daar heb ik nu wel spijt van. Ik heb altijd geprobeerd om mijn kinderen een beetje te helpen in het opgroeien tot evenwichtig denkende volwassenen, om respect te hebben voor iedereen, om niet te snel te oordelen, om eerlijk en rechtuit te zijn, maar voor de rest heeft mijn vrouw de hele opvoeding op zich genomen, zonder dat we daar eigenlijk een afspraak over hadden gemaakt. Ik was er bijna nooit. Elke vakantie was ik weg. Altijd op tournee. Bepaalde fases in hun leven heb ik volledig gemist. En ineens zijn ze volwassen en valt de verloren tijd niet meer in te halen.”

Wat is uw grootste angst?

“Met ouder te worden betrap ik mezelf erop vaker te denken: hoe zal dit hier aflopen?

“Ik heb een aantal vrienden verloren aan hartfalen. En dat was elke keer een wake-upcall. Ik heb toch jaren ongezond geleefd, te veel gerookt, te veel gedronken, blijven hangen, te weinig slaap, altijd maar bezig, altijd maar werken. Misschien zal dit zich ooit weleens wreken. Ik probeer dat nu wat te compenseren door het wat rustiger aan te doen, door iets gezonder te leven, eens naar de fitness te gaan, een beetje meer te gaan stappen. Maar toch.”

Wanneer hebt u het laatst ­gehuild?

“Toen mijn moeder gestorven is. Zij was mijn beste vriend. Wij hadden geen moeder-zoonrelatie, wij waren copains. Heel mooi was dat.

“En ook toen Julie op een dieptepunt zat. Julie is op een bepaald moment opgenomen in het UZ Leuven, met een gewicht van 34 kilo en een hartslag van 24. Dan sta je dicht bij een fatale afloop.

'Ik zeg altijd: de beste slogan voor cd&v zou zijn: ‘Zorg dragen van de wieg tot het woon-zorgcentrum’. Dát moet onze bekommernis zijn.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Ik had dit niet zien aankomen, nee. Mijn vrouw wel, ik niet. Ik moest echt geconfronteerd worden met een kritieke situatie voor ik het snapte. Eigen aan anorexia is dat ze dat zeer goed kunnen wegmoffelen. En als je het ziet, is het te laat. De oorzaak lag in overdreven gepest worden op school. Kinderen van bekende mensen hebben het vaak moeilijk. Mijn dochter moest om te beginnen haar vader altijd delen. Als ik bij de school aankwam, was het: ‘Plop is daar’ of ‘De burgemeester is daar’. Overal waar je komt, word je opgeëist en je kind staat er maar wat verloren bij. En daarbovenop werd ze hele dagen uitgelachen: ‘Het kleine Plopje’, ‘Plopperdeplop’. Iedereen die haar nariep. Voor kinderen is dat echt de hel. En op den duur ging dat heel ver, tot het helemaal uit de hand is gelopen.

“Ik herinner me nog dat we de eerste keer in het UZ Leuven aankwamen en zijn teruggestuurd omdat er geen plaats was. Dan zit je in de auto met een skelet bijna, en vraag je je af of je de terugrit nog haalt. Hoeveel dagen kun je dit nog volhouden op die manier?

“Immense wachtlijsten. De machteloosheid van de medische wereld, die alles uit de kast haalt om mensen te helpen, hoedje af, maar de middelen zijn er niet. Hoe schrijnend is dat? 25.000 jongeren met psychische problemen staan op wachtlijsten om geholpen te worden. Wat een impact heeft dat op onze samenleving? Dat gaat niet alleen over die 25.000, maar ook over hun families, vrienden, kennissen. Moeten we ons daar niet voor schamen? Met 1,3 miljard euro zijn alle wachtlijsten weggewerkt.

“Mocht ik voorzitter van cd&v zijn, ik werkte ze allemaal weg. Want wij zijn een sociale centrumpartij, wij moeten opkomen voor de mensen. Ik zeg altijd: de beste slogan voor cd&v zou zijn: ‘Zorg dragen van de wieg tot het woon-zorgcentrum’. Dát moet onze bekommernis zijn.”

Wat biedt u troost?

“Ik heb geen troost nodig, omdat ik bijna nooit verdrietig ben. Behalve toen mijn moeder gestorven is, en toen Julie door die moeilijke periode ging. Maar niet in de zin dat ik in de put zat en de hele tijd moest huilen. Daarvoor ben ik te levenslustig, denk ik.”

Bent u ooit door het lint gegaan?

“Nog nooit. Ik ben weleens uit mijn humeur te brengen. Ik kan mij behoorlijk opwinden over de hypocrisie in de politiek. Over het slecht gespeelde spel, het slechte theater, over de leugens die daar gratuit worden verspreid. En tegelijkertijd het gevoel van onmacht om daar tegenin te gaan. Het ongenuanceerde denken maakt mij boos, ja. Daarom zit ik mooi in het centrum. Als je buiten de verkiezingen aan mensen vraagt: ‘Waar voelt u zich het meest geborgen?’, dan kiezen mensen voor het centrum. Maar in tijden van verkiezingen, wanneer alles op scherp wordt gezet, kiezen mensen voor uitersten. Telkens een nieuwe vijand zoeken, dat is het makkelijkst. Maar nuance aanbrengen en een balans zoeken, zodat iedereen een beetje gelukkig is, dat ontbreekt vandaag in de politiek.”

Wat is uw vroegste herinnering?

“Ik herinner mij dat ik met mijn moeder en tweelingzus naar een soort opendeurdag ging in de kleuterschool en dat we als prinsen werden onthaald. De zusters tilden ons op: ‘Kijk eens hier! Een tweeling op school!’ Als een soort curiosum. (lacht)

“Ik heb ook een aantal beelden in mijn hoofd van mijn zus en ik die samen op de bank zaten. Ik kon heel vroeg spreken, mijn zus niet. En zij kon mooi tekenen, en ik niet. Dus alles wat geknutseld moest worden, schoof ik door naar mijn zus. En als er iets gezegd moest worden, keek zij naar mij. Ik had maar één blik nodig. Geweldig toch. Wij zijn nog altijd één.”

Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Een foto van de fanfare waarin ik speelde, tussen zeker vijftig andere muzikanten.

“Op mijn dertiende ben ik bij de fanfare gegaan, samen met mijn broer. Wij hebben ons daar geamuseerd, amai. Voor ons ging er een wereld open. Pure folklore. Op kermissen en in kiosken spelen, op stap gaan met de fanfare, marcheren en ondertussen marsen spelen. Een fantastische tijd was dat.”

Hebt u ooit een religieuze ­ervaring gehad?

“Mocht je mij nu vragen: ‘Reken je jezelf tot de gelovigen of tot de niet-gelovigen?’, dan zou ik eerder neigen naar de gelovigen. Waarom? Ik ben zo opgevoed en ik hoef dat nu niet per se van mij af te gooien. Ik ben niet meer praktiserend, maar heb wel veel respect voor mensen die hun leven op een religieuze manier organiseren. Ik vergeet ook niet dat religieuzen vaak aan de basis lagen van zorg, voor jongeren, voor zieke kinderen, voor wezen, voor ouderen, ook in missies ver weg. Ook op het vlak van onderwijs waren zij dikwijls pioniers. Ja, dat respect blijft wel.

'Als ik aan jonge gasten vraag waar ze hun nieuws vandaan halen, zeggen ze: YouTube en sociale media. Hoe manipulatief is dat niet?' Beeld © Stefaan Temmerman

“Ook het ceremoniële, het sacrale, vind ik mooi. En ik hoef nu niet, omdat het bon ton is of omdat bijna niemand meer gelooft en de kerken leeglopen, mijn afkomst te verloochenen. Het geloof heeft mij ook geleerd om respect te hebben voor alles wat leeft, niet alleen mensen, maar ook planten en dieren, en om evenwichtig te denken. Maar nu is het mijn leidraad niet meer.

“Ik vind trouwens dat die C in cd&v er dringend uit moet. Dat is achterhaald. Ga naar de kerken, ze zitten leeg. Als je toch een centrumpartij wil zijn, maak er dan de C van centrum van. Hoe mooi is het centrum niet om van daaruit genuanceerd te kijken naar de dingen die op ons afkomen? Ik vind dat we die breeddenkendheid anno 2023 wel aan de dag mogen leggen. De maatschappij is in voortdurende beweging. Als je vandaag stilstaat, loop je morgen achter.

“Onlangs had ik een interview met twee leerlingen voor hun eindwerk. Na afloop vroeg ik hun welke nationale politici ze kenden van cd&v. Niet één. Welke dan wel? Tom Van Grieken en Conner Rousseau.

“Als je jonge gasten, die niet weten wie vandaag politiek verantwoordelijk is in ons land, zou vertellen waar die C in cd&v voor staat, lachen ze jou uit. Dan zijn we niet mee, hè, dan hebben we niet één trein gemist, maar hebben we het hele station laten passeren. Zonde hè? Toch?”

Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Over het feit dat er vandaag niemand op het toneel verschijnt die een zaal kan begeesteren en meenemen in een warm, positief verhaal. Niemand. Mensen meenemen in een negatief verhaal, dat wel, de extremen.

“Als ik aan jonge gasten vraag waar ze hun nieuws vandaan halen, zeggen ze: YouTube en sociale media. Hoe manipulatief is dat niet? En wie pompt daar veel geld in? Diezelfde extreme partijen. Uitkijken, denk ik dan. Is ons onderwijssysteem alert genoeg om die jonge mensen daarvoor te waarschuwen: ‘Pas op, je hebt maar één kanaal, waar zit de nuance?’ Want dat zijn de mensen die morgen gaan besturen, hè. Op basis van wat hebben zij hun ideeën gevormd?”

Hoe definieert u liefde?

“Liefde zit voor mij in respect, in vertrouwen, in elkaar loslaten ook. Geef elkaar in een relatie de grootst mogelijke vrijheid. Degene met wie je leeft, is niet jouw bezit. Je hoeft de ander niet te kneden naar het evenbeeld van jezelf. Daarom heb je die ander ook gekozen, laat die uniek zijn, laat die zichzelf zijn. Zit niet op elkaars lip. Geniet van de momenten dat je samen bent, maar geniet ook van het alleen-zijn.

“Ook wat ik voor mijn twee kinderen heb, is liefde. Samen dezelfde snaar aanraken, waarbij je soms tot tranen toe moet lachen. Dat vind ik fantastisch. Dat is liefde. Puur.”

Wat vindt u erotisch?

“De kleine dingen, niet zozeer het seksuele, de daad op zich. Erotiek is fijn, kan een aanraking zijn, een blik, op een onverwacht moment een cadeautje, kan luisteren zijn ook. Alles wat een beetje fijngevoelig is. Op een koude winteravond vragen: ‘Zal ik een warme chocomelk voor je maken?’ Na een lange wandeling samen een goeie koffie drinken. Dat heeft ook met de leeftijd te maken natuurlijk, als je jong bent dan moet het gebeuren. Dat lichamelijke, dat hormonale, die passionele aantrekkingskracht, dat verdwijnt en maakt plaats voor fijngevoeligheid.”

Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Wat ik als jonge gast het spectaculairst vond: in de openlucht. Op een zwoele zomeravond, als de gelegenheid zich voordeed.

“Zoveel meisjes zijn er nu ook niet geweest, hoor. Ik was heel traag, heel gereserveerd op dat vlak. Dat had ook met onze opvoeding te maken, met de jaren 60-70 . Toen je al je stoute schoenen moest aantrekken om bij de apotheker voorbehoedsmiddelen te halen. Want die apotheker zou dat wel aan je moeder en vader vertellen.

“Ik was graag jong geweest in een latere periode. (lacht) Absoluut.”

Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Dat mag voor mij een copieuze maaltijd zijn. Met champagne of een gin-tonic vooraf. Als ik weet dat het morgen gedaan is, zou ik uren aan tafel zitten. En tegen Pietje de Dood zeggen: wacht nog even in de rookkamer. Ik zou eten tot ik niet meer kan, denk ik.

Beeld © Stefaan Temmerman

“Dus ja, een goed klaargemaakte biefstuk, met veel frieten erbij, met veel saus erover. Een lekker voorgerecht en achteraf een crêpe suzette. En daarna een geweldige calvados, met een goede sigaar erbij. En als de ober dan vraagt: ‘Meneer, wilt u graag nog...’, zal ik op dat moment wel zeggen: ‘Weet je wat? Gooi er mij nog maar een Irish coffee tegenaan.’ En dan zal de overgang vlotjes gaan, denk ik. (lacht)

“Mijn laatste avondmaal zou ook in een gezellige ruimte moeten zijn, aan een mooie tafel, met linnen tafellakens, linnen servetten, een mooi servies, kaarsen op tafel, met licht klassieke muziek op de achtergrond. Met, als ze dan nog leven, mijn broers en mijn zus, en mijn gezin natuurlijk. Er mag ook een haardvuur staan. En dan zeggen: ‘Ik ga even liggen, want die Irish coffee zit een beetje in mijn hoofd.’ En dan zachtjes de tunnel in, even achteromkijken naar al het moois wat er in mijn leven is gebeurd, en dan rustig naar de overkant. Gezellig sterven, ja.”

Welke droom hebt u nog?

“Ik zou graag eens een rol spelen waarvan iedereen denkt: ‘Wow, wat doet De Donder nu?’”