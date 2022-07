Walrus Freya rust liefst uit op boten, met heel wat schade en boze Noorse schippers als gevolg

Walrussen vertoeven normaliter in het noorden en rusten uit op ijsschotsen of vaste platformen, Freya daarentegen pakt het anders aan. De 680 kilogram wegende walrus lijkt op rondreis in Europa en klimt liever op boten om even de ogen te sluiten. De jonge walrus, herkenbaar aan de roze vlek op haar neus, wordt dag in dag uit gevolgd door camera’s en ontpopt zich tot een ware celebrity.

Het uit de kluiten gewassen dier dook voor het eerst op in oktober toen ze een onderzeeër van de Nederlandse Koninklijke Marine uitkoos om op te zonnebaden. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden liet ze zich zien. Maar haar zomervakantie brengt ze door in Noorwegen. Ze werd voor het eerst gespot in de buurt van de zuidelijke kustplaats Kragero in juni. Sinds 17 juli dobbert ze op boten in de buurt van Oslo.

En dat is waar het mis begon te lopen. De Nederlandse onderzeeër die ze destijds uitkoos, was stevig genoeg om haar gewicht te dragen en zorgde dus voor geen problemen. De boten die ze in Oslo uitkiest, zijn echter een stuk kleiner en minder stevig. Ze beschadigde niet alleen verschillende boten: ze bracht er zelfs enkele tot zinken. Er werden dan ook al meerdere verzekeringsclaims ingediend. Noorse booteigenaars reageren ontzet. “Ik wil haar niet op de steiger of op mijn boot”, zo vertelt een van hen aan Deutsche Welle.

“Het is jammer van de materiële schade, maar zo gaat dat met wilde dieren in de natuur”, zegt Rolf Harald Jensen van het Noorse directoraat visserij aan de Deense omroep TV2. De Noorse overheid gaat daarom niet in op de voorstellen om Freya te doden. Wel zal de walrus een drijvend platform krijgen dat haar indrukwekkende gewicht kan dragen. Eens ze daaraan gewend is, kunnen ze haar voorzichtig wegslepen naar de rustige noordelijke kust. Wie een lage boot heeft, waar de walrus achteraan makkelijk in kan kruipen, wordt overigens aangeraden om de boot te keren bij het aanleggen. Dan is de kans kleiner dat ze in de boot kan en schade veroorzaakt.

Experts maken zich zorgen om nieuwsgierige toeristen en fans die Freya’s rust verstoren. Walrussen slapen doorgaans tot twintig uur per dag en vormen geen gevaar voor mensen, maar “als een walrus door mensen wordt gestoord en niet voldoende kan rusten, kan hij zich bedreigd voelen en aanvallen”, zo klinkt het. Daarom vragen deskundigen om Freya haar rust te gunnen. Ook zwemmers gaan best uit het water als ze haar spotten. Ze zou weleens willen spelen en zo onbewust mensen kopje onder duwen.

