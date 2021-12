Walmart dumpt jaarlijks miljoen giftige spullen op vuilstort in Californië

Waar gaan de spullen van Walmart heen als ze niet worden verkocht? In de Amerikaanse staat Californië belandt een groot deel op de vuilstort. Vanwege het illegaal dumpen van batterijen, pesticiden, spuitbussen, giftige schoonmaakmiddelen, elektronisch afval, latex-verf en ledverlichting begint de deelstaat nu een rechtszaak tegen de winkelketen.

Jaarlijks gooit Walmart in Californië ruim een miljoen van zulke vervuilende producten weg, zegt het ministerie van Justitie van de deelstaat, oftewel 72 ton. Bijvoorbeeld omdat ze zijn teruggebracht door klanten of vanwege een beschadiging. Walmart wordt ervan beschuldigd dat het de afgelopen zes jaar de milieuwetten van Californië heeft overtreden door deze producten te dumpen op vuilstortlocaties die hiervoor niet geschikt zijn.

Niet aan de regels voldoen is voor Walmart een kostenbesparing. Daarom overtreedt het bedrijf mogelijk ook een wet gericht op eerlijke concurrentie.

“Deze producten kunnen het drinkwater vergiftigen of er kunnen gevaarlijke gassen in de lucht komen”, zegt openbaar aanklager Rob Bonta. “Omdat we het over tienduizenden batterijen, schoonmaakmiddelen en ander gevaarlijk afval hebben kan de milieuschade enorm zijn.” Hij verwijst naar interne onderzoeken van Walmart die de illegale stort zouden bevestigen.

Bleekmiddel in de gootsteen

Walmart is de grootste winkelketen van de Verenigde Staten en heeft in Californië driehonderd winkels. Volgens de aanklager is het bedrijf hardleers.

Al in 2004 maakte de deelstaat bezwaar bij Walmart dat het geen beleid had voor de verwerking van giftige stoffen. In die tijd kregen werknemers nog de instructie om producten zoals bleekmiddel door de gootsteen weg te spoelen, meldt de aanklacht.

Vanwege de milieuovertredingen heeft het bedrijf in 2010 in Californië geschikt voor 25 miljoen dollar. Drie jaar later moest het 65 miljoen boete betalen in een federale rechtszaak.

Bij inspecties in 2015 bleek dat Walmart doorging met het illegaal dumpen van producten. Sindsdien hebben er 58 inspecties plaatsgevonden op locaties die afval van Walmart verwerken. Steeds opnieuw werd er gevaarlijk afval gevonden. Ook belandde er regelmatig persoonlijke klantinformatie op de vuilstort.

Walmart noemt de aanklacht onterecht. Het bedrijf heeft beleid ingesteld voor de veilige verwerking van gevaarlijk afval. “Onze afvalcontainers zijn veel schoner dan gemiddeld in deze staat”, zegt een woordvoerder tegen persbureau AP.

Van het afval dat voortkomt uit de Amerikaanse bedrijfsvoering belandt volgens het duurzaamheidsverslag van Walmart 18 procent op de vuilstort. De rest wordt gerecycleerd, weggegeven aan mensen of verwerkt tot diervoer. Maar volgens de aanklager presteren andere bedrijven beter bij de verwerking van gevaarlijke stoffen. Ook al heeft Walmart de grootste omzet van allemaal.