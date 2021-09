Wallonië krijgt lening van 1,2 miljard voor wederopbouw

De lening, die bedoeld is voor grote infrastructuurwerken, dient terugbetaald te worden tussen 2025 en 2035. “Dat is gunstiger voor Waalse overheid, wij hebben daar als federale overheid geen winst aan, we geven onze tarieven door aan het Waals Gewest”, zei Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Vorige week stelde staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) een solidariteitsfonds van 1,2 miljard voor om de schade aan cruciale infrastructuur door de overstromingen van midden juli te herstellen. De totale schade op ongeveer 4 miljard euro geschat, waarvan 123 miljoen euro in Vlaanderen (Limburg) en liefst 3,9 miljard euro in Wallonië. Het Waals Gewest sprokkelde al voor 2,5 miljard euro aan middelen bij elkaar, onder meer via een renteloze lening van 1 miljard euro bij de verzekeringssector.

“Het gaat hier niet om het herstellen van woningen of de kosten van de hulpverlening, maar heel precies om de heropbouw van cruciale infrastructuur van nationaal belang. Denk aan de schade aan waterwegen, bruggen, energie- en telecomvoorzieningen, ziekenhuizen, scholen”, zo zei de staatssecretaris. Dat deel van de schade komt in totaal op bijna 1,2 miljard euro.

