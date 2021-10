Wallonië blijft wapens exporteren naar Saudi-Arabië: in 2020 voor liefst 1,8 miljard euro

Nadat enkele ngo’s juridische procedures waren gestart, schorste de Raad van State in maart 2020 alle vergunningen naar Saudi-Arabië, een land dat mensenrechten op grote schaal schendt en een hoofdrolspeler is in de jarenlange oorlog in Jemen. Nieuwe Europese cijfers tonen dat het Waals Gewest in 2020 toch nog voor 1,8 miljard euro aan exportvergunningen heeft afgeleverd voor geschutskoepels die via Canada in Saudi-Arabië belanden.

Ook die vergunningen waren geschorst, maar de Waalse regering heeft meteen daarna nieuwe vergunningen uitgereikt aan Cockerill om die onderdelen toch naar Canada uit te voeren. Daar verwerkt een Canadees bedrijf ze in pantservoertuigen die naar Saudi-Arabië gaan. De ngo’s hebben deze vergunningen opnieuw aangevochten, maar dit keer tevergeefs.

“Een contract van in totaal 3,4 miljard is erg belangrijk voor het Luikse Cockerill, dat zo meer dan honderd mensen voor meer dan tien jaar kan tewerkstellen en ook voor de Waalse overheid zijn zowel de geopolitieke als de economische belangen te groot”, zegt Diederik Cops, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut.

In de Europese cijfers zitten geen cijfers over Belgische vergunningen voor rechtstreekse wapenexport naar Saudi-Arabië. Een logisch gevolg van de schorsingen van de vergunningen voor Mecar en FN Herstal? Nee, de cijfers kloppen niet, zegt Vredesactie, een van de ngo’s die procedeerde tegen de vergunningen.

Vredesactie heeft een document waaruit blijkt dat de Waalse overheid ook in juni 2020 voor FN Herstal vergunningen uitreikte met Saudi Arabië als directe bestemmeling. Dat blijkt ook uit exportgegevens van de Nationale Bank. Deze vergunningen zijn vervolgens geschorst in augustus 2020, maar in december 2020 kende de Waalse overheid opnieuw exportvergunningen naar Saudi-Arabië toe. Ook deze zijn weer geschorst in maart 2021.

“Het is dus bijzonder vreemd dat die cijfers van rechtstreekse uitvoer naar Saudi-Arabië niet terugkomen in de Europese vergunningscijfers”, zegt Bram Vranken van Vredesactie. Waals Minister-President Elio Di Rupo (PS) wil niet reageren op vragen hierover.