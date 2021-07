Walibi meet schade op na overstromingen: ‘Ten vroegste heropenen in oktober’

Bekijk beelden van de overstroming in Walibi:

Walibi kwam twee weken geleden zo goed als volledig blank te staan nadat de nabijgelegen Dijle buiten haar oevers trad. De schade is zo groot dat de heropening van het pretpark pas voor begin oktober is voorzien, laat Walibi woensdagavond weten. “Onze ploegen werken al dagen onafgebroken om de site zo snel mogelijk weer in orde te brengen. Gezien de schade weten we nu dat we niet voor begin oktober zullen kunnen heropenen”, klinkt het.

Walibi wil nu klaar zijn voor het Halloween-seizoen, dat het wil openen met het “meest spectaculaire evenement dat het park al heeft georganiseerd”, zegt directeur Jean-Christophe Parent. De ticketverkoop wordt intussen opgeschort.