Wagnerbaas krijgt te weinig munitie en is kwaad op Russische legerleiding, de vraag is of zijn woede iets uitmaakt

Jevgeni Prigozjin is weer op oorlogspad. De baas van het beruchte huurlingenleger Wagner lanceerde de afgelopen dagen een snoeiharde aanval op de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en diens generaals. Die zouden hem te weinig munitie geven. Met zijn aanval hoopt hij kennelijk president Poetin over te halen in te grijpen.

In een gesprek met de militaire blogger Semjon Pegov, die nauwe banden heeft met het Kremlin, waarschuwde Prigozjin eind vorige week dat het binnenkort afgelopen kan zijn met Wagner. Hij beschuldigde Sjojgoe en de legerleiding ervan dat ze weigeren zijn huurlingen voldoende munitie geven. Volgens hem zal Wagner mogelijk gedwongen worden zich terug te trekken van het front bij Bachmoet, omdat het slechts 800 van de 4.000 granaten krijgt die het elke dag nodig heeft. “We komen nu op het punt dat het ophoudt voor Wagner. Binnenkort zal Wagner ophouden te bestaan. We zullen geschiedenis worden, niks om je over op te winden, zulke dingen gebeuren”, zei hij.

Volgens Prigozjin knijpt het ministerie van Defensie de munitieleveringen aan zijn troepen met opzet af, om de rol van Wagner aan het front te reduceren. Wagner is al maanden bezig met een offensief om Bachmoet (de Russen noemen het Artjomovsk) in te nemen. Met de inname van de stad wilde Prigozjin bewijzen dat zijn huurlingenleger veel beter presteert dan de troepen van het reguliere Russische leger, maar helemaal alleen lukt het Prigozjins huurlingen ook niet.

Met steun van het Russische leger heeft Wagner nu zo’n driekwart van de stad in handen gekregen, maar het huurlingenleger heeft zulke zware verliezen geleden dat het volgens Prigozjin “zonder Wagnermensen” komt te zitten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de Russen sinds december 20.000 man verloren, van wie zeker de helft Wagnerstrijders.

Werven bij sportclubs

Tot voor kort rekruteerde Wagner vooral gevangenen uit de Russische strafkampen met de belofte dat zij na een halfjaar aan het front gratie zouden krijgen. Maar daarmee moest het huurlingenleger in februari stoppen. Om de gaten op te vullen, is Prigozjin een landelijke campagne begonnen om nieuwe strijders te werven, onder meer bij sportclubs. Maar ook al legt Wagner de lat tamelijk laag wat de vereiste vaardigheden en fysieke gesteldheid betreft, de oogst lijkt tamelijk mager uit te vallen.

Een probleem is dat Wagner moet concurreren met het ministerie van Defensie, dat ook druk bezig is vrijwilligers te werven voor de strijd tegen Oekraïne. Daarmee hoopt het Kremlin te voorkomen dat het genoodzaakt wordt een nieuwe mobilisatieronde af te kondigen die ongetwijfeld tot een nieuwe golf van onrust onder de bevolking zal leiden. Het ligt voor de hand dat de zware verliezen bij Wagner geen reclame zijn voor het huurlingenleger.

Met zijn dreigementen probeert Prigozjin president Poetin kennelijk onder druk te zetten om in te grijpen, zodat de legerleiding het bevel krijgt om Wagner de benodigde munitie te geven. Om de druk op te voeren, liet Prigozjin dinsdag duizenden brieven uit naam van gesneuvelde Wagnerstrijders bij de Doema, het Russische parlement, bezorgen onder het motto: “Lading 200, dat zijn wij allen”. Lading 200 is de Russische term voor gesneuvelde militairen.

‘Ergste misdaad’

De brievencampagne is volgens Prigozjin bedoeld om de parlementariërs de vraag voor te leggen: “Hoe kan het dat de bureaucraten de ergste misdaad begaan die je kunt plegen en de Russen zonder wapens, munitie en andere noodzakelijke uitrusting laten sneuvelen?”

Maar het is de vraag of Poetin Wagner te hulp zal komen, ondanks zijn nauwe banden met Prigozjin. Ook een eerdere uitbarsting van Prigozjin leverde weinig op. Ondanks alle kritiek van Prigozjin op minister van Defensie Sjojgoe en de legerleiding gaf Poetin de stafchef van de Russische strijdkrachten Valentin Gerasimov juist de leiding over de militaire operatie in Oekraïne. Daarbij moest generaal Sergej Soerovikin, de favoriet van Prigozjin, het veld ruimen.