‘Wagnerbaas en legerleiding willen overschakelen op defensief, maar Poetin weigert’

Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ zou Prigozjin er rekening mee houden dat het tegenoffensief nog voor 15 mei van start gaat. Het Russische leger is echter niet gehaast om zich daarop voor te bereiden en zich klaar te maken om mogelijke aanvallen af ​​te slaan. De dreiging van Prigozjin om zijn huurlingen terug te trekken uit de belegerde stad Bachmoet, kan er volgens de denktank ook op wijzen dat de Wagnerbaas vreest dat de Russische posities in de achterhoede van Bachmoet kwetsbaar zijn voor tegenaanvallen.

Prigozjin pleitte er een week geleden ook al voor dat de Russische troepen zich zouden “verankeren” en hun verdediging zouden versterken. Het bevriezen en vasthouden van de huidige frontlinie zou te verkiezen zijn boven nieuwe aanvallen om terreinwinst te maken, omdat de uitkomst daarvan volgens hem onzeker is. De Russische troepen zouden dan op krachten kunnen komen met het oog op mogelijke nieuwe aanvallen.

Ook de Russische legerleiding zou Poetin ervan proberen te overtuigen om in het defensief te gaan, zo zegt de denktank. “Maar het militaire commando is mogelijk niet in staat om het recht voor de raap aan president Poetin te zeggen. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de baas van de Russische Generale Staf, generaal Valeri Gerasimov, zijn waarschijnlijk niet ongevoelig voor de dreiging van het Oekraïense tegenoffensief, maar zullen op aandringen van Poetin waarschijnlijk militairen blijven sturen voor zinloze offensieve operaties.”

Bronnen binnen het Kremlin maakten eerder al duidelijk dat Poetin trouw verkiest boven competentie, en dat is het vermoedelijk ook wat Sjojgoe en Gerasimov nu parten speelt.

Dat Poetin blijft aandringen op een offensieve aanpak in het oosten van Oekraïne, wijst er volgens het ‘Institute for the Study of War’ op dat hij alsnog niet van een defensieve tactiek wil weten. Ondanks het feit dat het Russische winteroffensief er niet in geslaagd is om tegen 31 maart zijn doel te bereiken - het innemen van de volledige Donbas - en dat de Russische troepen enorme verliezen leden.

Waarom Poetin blijft vasthouden aan het offensief? Mogelijk speelt de - op dit moment nog - grotere invloed van enkele nationalistische figuren die fanatiek vóór de oorlog zijn een rol of vreest Poetin voor de stabiliteit van zijn regime als hij gas terugneemt volgens de Amerikaanse denktank.