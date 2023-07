Wagner-troepen zijn in Wit-Rusland, ruim drie weken na muiterij van Prigozjin

In een reportage van de Wit-Russische staatstelevisie doen militairen in Wagner-uniform voor hoe een wapen te richten. Wit-Russische militairen prijzen in de video de gevechtservaring van Wagner. Ook doken beelden op van een konvooi van ongeveer zestig voertuigen op weg naar het militaire kamp in Tsel, in de buurt van Osipovitsji. Op sommige wagens wappert een Wagner-vlag.

Zowel Oekraïne als Polen bevestigden afgelopen weekend de aanwezigheid van Wagner-troepen in Wit-Rusland. Volgens bronnen dicht bij het huurlingenleger is Wagner sinds vorige week dinsdag in het land, meldde persbureau Reuters. Volgens een Poolse regeringsfunctionaris gaat het om enkele honderden manschappen.

Wagner PMC instructors have begun to train Belarus forces at the training ground near Osipovichi.



Classes are being held with those liable for military service, who are part of the territorial defense units. pic.twitter.com/Ux4JargKxo — Clash Report (@clashreport) 14 juli 2023

Het is voor het eerst dat beelden opduiken van wat Wagner-soldaten zouden zijn in Wit-Rusland sinds de muiterij van het huurlingenleger, vorige maand. Op 23 juni trok Wagner onder leiding van oprichter Jevgeni Prigozjin op naar Moskou. Soldaten bezetten de stad Rostov-aan-de-Don en kwamen tot op ongeveer 300 kilometer van de Russische hoofdstad Moskou. Prigozjin stopte zijn ‘Mars der gerechtigheid’ een dag later, naar verluidt onder voorwaarde dat hij een vrijgeleide kreeg naar Wit-Rusland.

Op satellietbeelden was eerder al de opbouw te zien van een tentenkamp op een Wit-Russische legerbasis bij Tsel. Concreet bewijs dat Wagner-troepen daadwerkelijk voet aan de grond hadden gezet, ontbrak tot nu toe echter.

Ontslag

Het huurlingenleger van Prigozjin hielp het Russische leger aan de verovering van de Oekraïense stad Bachmoet. Na maanden kritiek te hebben geuit op het Russische optreden in Oekraïne eiste Prigozjin – zonder succes – tijdens de mars op Moskou het ontslag van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en opperbevelhebber Valeri Gerasimov.

Wat precies de reden is dat Prigozjin zijn muiterij staakte, is nog steeds onduidelijk. Wel is inmiddels bekend dat de Wagner-leider een paar dagen later met de Russische president Poetin heeft gesproken, verklaarde het Kremlin vorige week. In een interview met de Russische krant Kommersant zei Poetin vrijdag dat hij in die gesprekken probeerde om Prigozjin te laten vervangen door iemand anders, maar dat dat niet is gelukt.

Wagner publiceerde vrijdag een foto die zou bewijzen dat Prigozjin in Wit-Rusland is. Beeld Telegram

Tot nu toe verscheen Prigozjin niet in het openbaar. Via berichtendienst Telegram deelde Wagner vrijdag een foto van hem, die gemaakt zou zijn in Wit-Rusland. Op de foto zit de Wagner-baas in een tent, die volgens het onderschrift in een Wit-Russisch legerkamp staat. Of het beeld daadwerkelijk vorige week in Wit-Rusland is gemaakt, zoals het Wit-Russische kanaal dat de foto op Telegram zette beweert, is niet onafhankelijk vast te stellen.