Wagner-kenner over vliegtuigcrash: ‘Als dit echt een moord is, dan is dat wel erg snel’

Wat weten we nu?

Mik Dijkman: “In de buurt van Moskou zou volgens Russische media een privévliegtuig neergestort zijn. Zeven passagiers en drie inzittenden zouden omgekomen zijn, onder wie Wagnerleider Jevgeni Prigozjin. Ook Dmitri Oetkin, de andere oprichter van Wagner, zou ook aan boord geweest zijn. Als dat waar is, dan zou de Wagnergroep natuurlijk onthoofd zijn, want dit zijn al jaren hun voornaamste leiders.”

“Hoe dit gebeurd is, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Er zijn wel beelden die lijken aan te tonen dat het toestel werd neergehaald door Russische luchtafweer. Als dat het geval is, is dit natuurlijk een bom van je welste.”

Prigozjin verscheen maandagavond nog in een video, waarin hij zijn activiteiten in Afrika leek te hernemen.

“Inderdaad. Een mogelijk scenario is natuurlijk ook dat dit een poging is om zijn dood te ‘faken’, waardoor Prigozjin nu in het geheim zijn activiteiten in Afrika zou kunnen voortzetten. Maar de vraag is of dat veel effect zou hebben.

“Als dit echt een moord is, dan is dat wel erg snel. Je kon misschien bedenken dat zo’n scenario zich binnen een jaar of later zou afspelen, maar zeker niet zo snel. Dan is het alsnog de vraag of dit de operatie is van een Russische legerleider, of als dit op bevel kwam van het Kremlin zelf.”

Dan zou het een late straf zijn voor zijn muiterij?

“Inderdaad. En misschien is Wagner zo machtig geworden dat ze de organisatie willen onthoofden. Het is bekend dat Rusland de voorbije maanden verschillende, kleinere privémilities heeft opgeleid. Die kunnen nu misschien de rol overnemen van Wagner. Of het Russische leger zet zelf de operaties van Wagner voort. Dan kunnen ze zich natuurlijk minder verschuilen, maar iedereen weet al dat Wagner en de Russische staat nauw samenwerken. Misschien is Wagner zo’n monster geworden dat het Kremlin het niet meer kon controleren.”

Gaan andere Wagnerleden revanche willen nemen?

“Die kans bestaat zeker. Misschien niet zozeer de Wagnerleden in Afrika, maar de ex-gedetineerden die opgeleid werden tot Wagnerlid en in Oekraïne zitten. Die kunnen een groot probleem vormen voor de Russische staat.”