Wagner-baas Prigozjin wordt almaar machtiger en heeft nu ook al politieke ambities

Tot voor kort ontkende Prigozjin steevast dat hij ook maar iets met het huurlingenleger Wagner te maken had, maar nu zijn eenheden meevechten in Oekraïne, maakt hij er geen geheim meer van. Afgelopen maand opende Prigozjin een ‘Wagner-Centrum’ in Sint-Petersburg, dat een broedplaats moet worden voor ICT-bedrijven en andere start-ups, vooral op het gebied van cyberdefensie.

De Wagner-baas gaat zelf ook Russische strafkampen af om gevangenen te werven voor zijn huurlingenleger, met de belofte dat zij gratie krijgen na een half jaar aan het front. De meeste halen dat vrijwel zeker niet. Toch zouden zich volgens Olga Romanova van de actiegroep Roes Sidjasjtsjaja (Rusland achter de tralies) inmiddels ruim tienduizend gevangenen hebben aangemeld bij Wagner, onder wie mensen die vastzitten wegens moord, verkrachting en zelfs een geval van kannibalisme.

Prigozjins leger is ook begonnen een ‘Wagner-Linie’ aan te leggen en een ‘volksmilitie’ op te richten in de regio Belgorod, langs de grens met Oekraïne. Allemaal taken die normaal onder het Russische ministerie van Defensie zouden moeten vallen, maar Prigozjin lijkt inmiddels een soort schaduwminister van Defensie te zijn geworden.

Als dank voor Wagners rol bij de Russische opmars in de regio Loehansk zou president Poetin hem onlangs de onderscheiding ‘Held van de Russische Federatie’ hebben verleend. Volgens onafhankelijke Russische media behoort Prigozjin wat betreft militaire zaken nu tot de naaste adviseurs van Poetin.

Openlijke kritiek

Prigozjins positie is zo sterk dat hij het zich kan veroorloven openlijk kritiek uit te oefenen op de aanpak van de oorlog. Samen met de Tsjetsjeense sterke man Ramzan Kadyrov zou hij achter de benoeming van generaal Sergej Soerovikin zitten, de nieuwe commandant van de Russische troepen in Oekraïne, die meteen een reeks massale beschietingen op burgerdoelen begon.

Maar het lijkt erop dat Prigozjins ambities verder gaan. Begin deze week vroeg hij de Russische justitie een zaak te beginnen tegen gouverneur Aleksandr Beglov van Sint-Petersburg wegens corruptie. Prigozjin lag al langer overhoop met Beglov, omdat deze hem weigerde lucratieve contracten te verlenen. Kennelijk rekent hij er nu op dat hij voldoende steun van het Kremlin heeft om deze politieke krachtmeting te winnen. Door het moeizame verloop van de oorlog heeft Poetin Wagners hulp hard nodig.

De Wagner-baas uitte de afgelopen tijd ook felle kritiek op de Russische oligarchen. Volgens hem leidt de Russische elite een ‘gemakkelijk leventje’, terwijl ze zich tegelijkertijd met hand en tand verzet tegen het afkondigen van een algehele mobilisatie om te voorkomen dat haar zonen naar het front worden gestuurd.

Met zijn kritiek heeft Prigozjin volgens politiek analist Andrej Kolesnikov van het Moskouse Carnegie-Centrum veel vijanden gemaakt in regeringskringen en het ministerie van Defensie. Zij maken zich zorgen dat de Wagner-baas plannen heeft een politieke partij te beginnen, iets dat Prigozjin overigens met klem ontkent.

Het staat wel vast dat Prigozjins populariteit in nationalistische kringen de afgelopen tijd flink is gegroeid. Toch betwijfelt Kolesnikov of Prigozjin ooit een echte concurrent voor Poetin zal worden. Volgens hem heeft Poetin voldoende macht om met hem af te rekenen als hij dat nodig acht. Als Prigozjin al te grote politieke ambities heeft, zal hem dat opbreken, voorspelt hij in een vraaggesprek met de website Nastojasjtsjeje Vremja (Huidige Tijd).

Voorlopig lijkt het er meer op dat Poetin Prigozjin en diens leger van criminelen bewust gebruikt om de critici van zijn oorlog angst aan te jagen. Het geweld kan zich ook tegen hen keren.