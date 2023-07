Waggelen tussen de pinguïns in de virtuele Zoo van de Toekomst: ‘Liever een tijger in virtual reality dan een olifant in gevangenschap’

Ik wandel tussen de waggelende koningspinguïns op Antarctica en zie hoe ze met hun hoofd op de buik naar hun poten turen. Een olifantenkolonie loeit, scheert rakelings langs mij en dreigt me te verpletteren. Een giraf torent sierlijk boven me uit in de Afrikaanse savanne. Hoe ik dat allemaal be- en overleef in amper vier en een halve minuut? Ik bevind me met een VR-bril op mijn kruin in de Zoo van de Toekomst van dierenrechtenorganisatie GAIA, gisteren in het Brusselse Plein Public met veel bombarie gelanceerd.

Ook prins Laurent maakt een excursie door de virtuele dierentuin. “Spectaculair”, vindt de dezer dagen door Libië belaagde hoogheid, met zijn wild kloppend hart voor dierenrechten. Dit keer draagt Laurent geen trui van drie kilo hondenhaar − zoals bij de viering van GAIA’s dertigste verjaardag − maar is hij losjes in een wat slordig geel-blauw stadspak gehuld. “Met alle technologieën die er nu bestaan, wordt het stilaan niet meer nodig om naar de dierentuin te gaan”, hoopt hij. En hij legt ons een doordenker voor: “Waarom zouden wij dieren graag moeten zien? Als wij een beetje respect hebben voor ons, voor de mensen, zouden we moeten weten dat dieren ons de kans hebben gegeven om te zijn wie we zijn.”

Met de slogan ‘Liever een tijger in virtual reality dan een olifant in gevangenschap’ reist GAIA de hele zomer door België met haar virtuele dierentuin. Om te sensibiliseren over dierenwelzijn, maar ook om de animale beleving te verfijnen. “Waarom zouden we geld uitgeven om ijsberen op een betonnen rots rondjes te zien draaien of te kijken hoe de apen zich doodvervelen in hun verblijf met glazen muren?”, vraagt voorzitter Michel Vandenbosch zich af, terwijl hij de lof zingt van het dierenhart van Laurent én Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI), die het lintje mee komen doorknippen. “Bij ons kun je lokale wilde dieren met grote attractiestatus − zoals olifanten, leeuwen, en tijgers − komen bewonderen met respect voor hun vrijheid, zonder dat je hen stoort of schaadt.”

Vandenbosch somt op dat in de wereld miljoenen wilde dieren in gevangenschap leven in 10.000 dierentuinen, in veel kleinere verblijven dan hun natuurlijke territoria. “Veel dieren lijden aan ernstige mentale en fysieke aandoeningen. En in een zoo, waar ze enkel zitten om bekeken te worden, gaat dat ten koste van hun rust en stilte. Hun brein wordt onvoldoende geprikkeld of ze vervelen zich rot.” En hij richt zicht tot prins Laurent: “U weet toch ook dat olifanten dagelijks zes kilometer moeten stappen? Dat kunnen ze niet in een zoo. Wel, in onze Zoo van de Toekomst kun je tussen de kudde lopen. Ik moest echt even achteruitdeinzen om niet vertrappeld te worden.”

Maar of de ervaring van de Zoo van de Toekomst echt een bezoek aan pakweg de Antwerpse Zoo overbodig maakt? Twijfelachtig, daarvoor ziet het er toch wat té schokkerig én gamerig uit. In de GAIA-ruimte kunnen bovendien maar zes bezoekers tegelijk de beleving ondergaan. En dan mag de techniek niet tegensputteren en moet je op het juiste knopje zien te drukken. “De begeleidende stem is van Richard Attenborough”, prijst Vandenbosch nog. “David”, corrigeert de prins, bij de pinken. Toch is Vandenbosch er hartgrondig van overtuigd dat “technologische innovatie kan bijdragen tot dierenrechten”. “Je hebt ook holografische dieren en robotdieren of animatronics.”

“De afgelopen 31 jaar hebben wij als GAIA natuurlijk al vaker aan de boom geschud rond wantoestanden in dierentuinen. Denk maar aan de clash met de zoo van Ter Donk in Doornzele, de Olmense zoo of Zwartberg. De ‘zootjes ongeregeld’ met mistoestanden moeten eruit”, zegt Vandenbosch. “Maar de betere dierentuinen zijn nu wel bewuster aan het omgaan met dierenwelzijn en doen veel inspanningen om de impact van frustratie in gevangenschap te beperken. We zoeken met dit project ook niet de confrontatie op. Wel roepen we dierentuinbeheerders op om grondig na te denken over de mogelijkheden van virtual reality. Misschien komen we zo tot een hybride zoo, met levende en virtuele dieren.”