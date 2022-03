Wagen rijdt in op carnavalisten in Strépy: zeker vier doden en 12 zwaargewonden, bestuurder opgepakt

Een bestuurder is er vanochtend vroeg ingereden op tientallen carnavalisten, die zich aan het verzamelen waren voor de carnavalsstoet die om 11 uur zou vertrekken. Dat meldt RTL Info. Er zouden minstens vier doden zijn gevallen, onder wie ook een kind. “Dit is een catastrofe”, zegt burgemeester Jacques Gobert. Voorlopig zijn echter nog maar vier doden bevestigd.

De bestuurder is opgepakt. Er zouden twee jongeren in de auto hebben gezeten die op de vlucht waren voor de politie, meldt RTBF. Volgens ooggetuigen reed de auto met een hoge snelheid in op de mensen, zonder te remmen.

Acht ambulances kwamen ter plaatse. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. De sporthal Saint-Julien doet dienst als noodopvangcentrum.

Volgens Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL, werden er van huis tot huis carnavalisten opgehaald. “We waren met zo’n 150 in lange, rechte straat”, vertelt hij aan RTL Info. “We hoorden een enorm lawaai achter ons en een auto reed letterlijk in op de groep mensen. Het was een scène waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze zou zien. De auto versnelde en tegen de tijd dat we beseften dat er iets aan de hand was, lag iedereen op de grond. Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk.”