Wachttijd zorgbudget voor mensen met handicap kan vandaag oplopen tot twintig jaar

U bent een Vlaming met een beperking en ontvangt een brief dat u recht heeft op een zorgbudget? Begin dat niet onmiddellijk te juichen, want de kans dat u snel iets van dat geld ziet, is klein. Voor de meerderheid van de mensen met een beperking zal het jaren duren vooraleer ze de eerste euro op hun rekening krijgen. Nochtans zijn het stuk voor stuk mensen van wie de overheid - en dokters - hebben geoordeeld dat ze dringend nood hebben aan een budget waarmee ze onder meer huishoudhulp of extra zorgverlening kunnen inhuren.

20 jaar wachten

Maar ‘dringend’ blijkt voor de Vlaamse overheid een rekbaar begrip. Zo zijn er mensen die in januari 2002 het bericht kregen dat ze recht hebben op een zorgbudget en die twintig jaar later nog steeds niks hebben ontvangen. Voor veel Vlamingen met een handicap is het toekomstperspectief er de laatste jaren bovendien niet op verbeterd. Integendeel.

Uit cijfers die oppositiepartij PVDA opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) blijkt dat de wachttijd voor de meerderheid van de mensen met een beperking alleen maar is toegenomen. Voor de groep met de laagste prioriteit liep de wachttijd tussen 2017 en 2022 op van 18 jaar en 4 maanden tot 20 jaar. In dat tempo kan iemand die vandaag goedkeuring krijgt dus ten vroegste een uitbetaling verwachten in... 2043. Gesteld dat die persoon dan nog leeft, uiteraard.

Volgens de recentste cijfers staan er in de rij met de langste wachttijd ondertussen ongeveer 10.500 mensen. In de wachtrij ernaast - die van de mensen in prioriteitengroep twee - is de wachttijd de voorbije jaren nog forser toegenomen. In 2017 lag die op iets minder dan twee jaar. Ondertussen staat de teller al op vijf jaar en drie maanden wachten. Voor de bijna 6.000 mensen in die rij gaat het dus om een verdubbeling van de wachttijd.

Minister Crevits ziet verschillende oorzaken. “Om te beginnen stijgt het aantal zorgvragen in het algemeen. Daarnaast blijkt dat er ook een aangroei is geweest van de wachtlijst in groep twee omdat mensen uit groep drie na een evaluatie doorgeschoven werden. Tot slot is ‘prioriteitengroep twee’ ook zeer divers samengesteld.” De minister wijst er echter op dat er ook vooruitgang is geboekt. “Er is deze legislatuur een historische stap gezet: voor de mensen met de grootste noden hebben we de wachttijden drastisch ingeperkt.”

Succes

Wat Crevits opmerkt, is terecht. Voor de groep met de hoogste prioriteit zijn zij en haar voorganger Wouter Beke (cd&v) er effectief in geslaagd de wachttijd fors terug te dringen. In 2017 moest er nog meer dan twee jaar gewacht worden. In 2022 was dat nog ‘slechts’ twaalf maanden. Vorig najaar leverde de regering zelfs nog een extra inspanning waardoor de wachtlijst bijna volledig leeggemaakt kon worden. Daarmee zijn honderden mensen sneller dan verhoopt geholpen. Zelfs de oppositie erkent dat als goed nieuws. Maar het succes komt niet zonder slachtoffers, meent PVDA.

“De inkorting van de wachttijd voor de groep met de hoogste nood is ten koste gegaan van duizenden andere mensen met een beperking”, zegt parlementslid Lise Vandecasteele. “Zij hebben hun wachttijd fors zien oplopen. Het is niet omdat zij zogezegd minder prioritair zijn, dat ze vijf of tien jaar kunnen wachten op hun zorgbudget.” Volgens Vandecasteele spelen zich momenteel drama’s af. “De regering doet alsof dat zorgbudget een ‘extraatje’ is dat mensen niet echt nodig hebben. Op het terrein horen wij verontrustende verhalen van mensen die nog amper rondkomen en mantelzorgers die overwerkt zijn omdat ze al jaren geen extra hulp kunnen inschakelen voor hun geliefde.”

Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA): ‘De inkorting van de wachttijd voor de groep met de hoogste nood is ten koste gegaan van duizenden andere mensen met een beperking.’ Beeld BELGA

Crevits beseft dat en rolde eind vorig jaar een proefproject uit om ook in de tweede prioriteitengroep meer vaart te maken. Iets meer dan duizend Vlamingen in die groep kregen het voorstel om akkoord te gaan met een halvering van hun zorgbudget. Als ze daarop ingaan, kunnen ze onmiddellijk over het geld beschikken. “Het gaat om de mensen die al het langst wachten”, zegt Crevits. “Het lost al hun problemen niet op, maar zelfs dat halve budget kan een wereld van verschil maken.” Voor PVDA is dat een bedenkelijk experiment. “Mensen wachten eerst jaren en krijgen dan plots slechts een half budget, zonder te weten of en wanneer het volledige budget volgt. De enige echte oplossing is Vlamingen met een handicap de zorggarantie geven die de regering al jaren belooft.”