Wachtrijen, scanners en menselijke interactie verdwijnen: een bezoek aan de supermarkt van morgen

De supermarkt verkeert in crisis en moet zichzelf heruitvinden. Van drones die boodschappen aan huis leveren tot slimme koelkasten die je boodschappenlijstje doorseinen: hier zijn de toekomstscenario’s voor de ­supermarkten van morgen.

1. De single, het nieuw samengestelde gezin en de vegetariër

Nog niet zo erg lang geleden ging het zo: op zaterdag laadde moeder (en soms vader) het hele gezin in de auto om in een grote supermarkt de winkelkar vol te laden met een weekvoorraad aan groenten, vlees, afwasmiddel en honden­brokken.

Van die wekelijke gewoonte blijft vandaag weinig over. Toen in 1957 aan het Brusselse ­Flageyplein de allereerste Delhaize openging, was dat een revolutie: een winkel waar van alles te vinden was, die bovendien met zelfbediening werkte. De supermarkt bleek een schot in de roos en het zogenoemde ‘one-stopshopping’ werd decennialang een uiterst succesvol verdienmodel. Maar de laatste jaren is de wereld onherroepelijk veranderd. En de supermarkt, die kan amper volgen.

Van kerngezinnen met gemiddeld 2,3 kinderen zijn we dan ook geëvolueerd naar een maatschappij met veel meer alleenstaanden. Die eten in hun eentje geen hele bloemkool of ­pompoen op en hebben dus behoefte aan kleine verpakkingen. Maar dan zijn er nu ook de ­cohousers die samen boodschappen doen, en de traditionele of nieuw samengestelde gezinnen: die zijn de ene week met twee en de andere week met zes.

Veel mensen gaan nog altijd met de auto naar de winkel, maar steeds meer stedelingen hebben geen wagen die ze kunnen volladen met zware brikken melk en passata. Sommige mensen hebben tegenwoordig flexibele werkuren en doen liever hun boodschappen op een rustige dinsdagmiddag of gewoon online. Er zijn mensen die halal eten, vegetarisch of heel graag exotische wokgerechten maken. Anderen zijn glutenintolerant of verkiezen klassieke boerenkost. En de jongere generaties eten wel graag, maar ze koken niet meer zoals hun ouders of grootouders.

Om maar te zeggen: de consument is diverser dan ooit en dat merk je aan het aanbod in de winkelrekken. In zijn begindagen verkocht ALDI zo’n vierhonderd producten, vandaag zijn dat er al drieduizend. De gemiddelde hypermarkt biedt zelfs twintigduizend producten aan. Maar die toename is onmogelijk vol te houden. Fysieke winkels worden simpelweg te klein om al die verschillende types klanten tevreden te stellen: je kunt de rekken niet blijven volproppen met gehakt en veggieburgers en wokgroenten en WC-Eend en Ecover voor de milieubewuste klant, en glutenvrije pasta en kleine porties bloemkoolroosjes voor singles, en grote gezinsverpakkingen waspoeder.

Tegelijk draait de sector nog altijd een grote omzet. “Supermarkten zijn de voorbije decennia gegroeid door in te zetten op volume: meer producten, meer winkels en meer klanten dankzij promo’s en de laagste prijzen. Maar er staat nu eenmaal een limiet op hoeveel wij kunnen eten en drinken, en dat verklaart de huidige crisis: het oude groeimodel werkt niet meer”, vertelt Pierre-Alexandre Billiet, docent retailmanagement (Solvay Business School) en CEO van vakmagazine Gondola.

De inflatie en andere recente crisissen zijn het finale duwtje richting afgrond, waardoor de sector nu iets nieuws moet bedenken. “De ­supermarkt van de toekomst zal onze hyper­individuele noden vergemakkelijken, zonder dat alle producten nog fysiek in de winkel ­liggen”, voorspelt Jorg Snoeck van vakblad RetailDetail.

2. Elke dinsdag wc-papier aan huis geleverd met een drone

Concreet? De kans is groot dat basisproducten als bloem, suiker of wasmiddel als eerste uit de rekken vliegen. Dat zijn immers saaie producten waarmee je weinig klanten aan je bindt: de aankoop ervan maakt je niet bijzonder blij en het merk doet er niet zoveel toe. Maar je schaft ze wel aan volgens een vast ritme: 80 procent van onze winkelkar is volstrekt voorspelbaar.

Het is dan ook maar een kwestie van tijd voor supermarkten via AI weten hoe snel jij door je voorraad wc-papier en margarine heen bent, waarna ze er voor zullen zorgen dat die producten via profijtige abonnementsformules tijdig bij je thuis worden geleverd. A-commerce heet dat, met de A van automatic.

“Basisproducten zullen worden aangeleverd zoals water of elektriciteit”, zegt Billiet. Die ­loyaliteitsprogramma’s zijn ook een manier om klanten weg te houden van bol.com of de website van pakweg Kruidvat, waar je tegenwoordig ook makkelijk promo’s vindt voor pampers, koffie of babyvoeding.

Want eten koop je tegenwoordig overal: maaltijdboxen zijn handig als je niet langer in de versafdeling wilt staan dubben over weekmenu’s, seizoensgroenten koop je rechtstreeks bij de bioboer. Voor lekkere preparé van de vriendelijke slager om de hoek willen we gerust wat meer betalen en bedrijfjes als Crisp leveren verse kwaliteitsproducten aan huis. Wie helemaal geen zin heeft om te koken, haalt na het werk snel een pokébowl of bestelt een Thaise maaltijd via Deliveroo.

'In Nederland heeft Jumbo kletskassa's geopend, waar je de tijd krijgt om een babbeltje te slaan met de kassamedewerker', zegt Pierre-Alexandre Billiet, docent retailmanagement . Beeld Annabel Miedema

Om niet ten onder te gaan in die zogenaamde ‘strijd om het maagaandeel’, zijn enkele supermarkten mee op de kar van de huisleveringen en maaltijdboxen gesprongen, maar naar een rendabel zakenmodel wordt nog koortsachtig gezocht. Want pampers en afwasmiddel leveren is één ding, maar het is niet simpel om tegelijk chipolata’s, roomijs en rijst tot aan je voordeur te bezorgen. “Thuisleveringen van verse of diepvriesvoeding in combinatie met stapel­producten zijn zo’n duur en complex logistiek proces dat ze voor supermarkten nog niet winstgevend zijn”, vertelt retailexpert Els ­Breugelmans (KU Leuven).

De Nederlandse onlinesupermarkt Picnic probeert het al een tijdje met het melkboerprincipe: in plaats van kriskras door de stad te rijden, volgen de camionetten van Picnic vaste routes en bedienen ze een hele wijk in één keer. Snoeck: “In de Verenigde Staten experimenteren winkels dan weer met zelfrijdende buurtwinkels en het is niet ondenkbaar dat onze boodschappen ooit met drones zullen worden geleverd.”

En misschien moet je binnenkort niet eens meer zelf je bestelling doorgeven, maar zal je slimme koelkast zelf even de winkel inlichten als de kaas bijna op is.

3. Big data in de supermarkt

Een lucratievere piste is het verzamelen van ­informatie over klanten. Want juist dat maakt merken als HelloFresh of Nespresso zo succesvol, zegt Snoeck. Omdat ze rechtstreeks contact hebben met hun klanten, weten ze perfect wat die wel en niet willen. Dat maakt het gemakkelijk om onder meer de productie en voorraden efficiënt te organiseren.

Zo is de Xtrakaart van Colruyt sinds enkele maanden geen klassieke klantenkaart meer, maar een manier om via data te achterhalen wie de klant precies is. Koop je weleens een blok tofu? Dan ben je misschien ook wel geïnteresseerd in deze vegetarische boterhamsalades die toevallig in promotie zijn. En als je altijd koffie van merk A koopt, zullen ze je een goed­koper maar even lekker alternatief van merk B aanbieden.

Het doel? Weten wat jij wil nog voor je het zelf weet. Snoeck: “In Nederland kan Albert Heijn dankzij de data van zijn app al bestellingen doorgeven en de rekken efficiënt vullen nog voor de klant zijn aankopen heeft gedaan.”

En het zal nog veel verder gaan. Colruyt verkoopt inmiddels veel producten en diensten: van fietsen (Bike Republic) en farmaceutische producten (Newpharma) tot babyspullen (Dreambaby, al staan die winkels momenteel te koop) en fitnesscentra (Jims). Die diversificatie levert het bedrijf een schat aan klantendata op, waarmee ze steeds meer gepersonaliseerde profielen kunnen opstellen.

“Daarmee willen supermarkten inzetten op je persoonlijke customer journey”, legt Billiet uit. “Waar de oude hypermarkten overvolle bazaars waren waar alles tegelijk werd aangeboden – van fietsen, aardappelen en shampoo tot boeken – is nu het idee dat je het juiste product op het juiste moment krijgt voorgeschoteld.”

De winkel zal weten wanneer het opportuun is om je een proteïnerijke yoghurt dan wel een babystoel aan te bieden, en dat het morgen je huwelijksverjaardag is en je dus misschien wel bloemen wilt kopen.

Het is dan ook geen toeval dat uitgerekend Amazon zich volop op de sector van de voedingswinkels heeft gestort. Het techbedrijf heeft inmiddels allerlei concepten in zijn portefeuille: van de volautomatische supermarkt Amazon Go en de leveringsdienst Amazon Pantry tot de Whole Foods-keten voor de bewuste consument. Dat doet topman Jeff Bezos natuurlijk niet zomaar: voeding en huishoudartikelen zijn de producten die we het meest kopen. Wie daarmee klanten aan zich kan binden, heeft een stevige voet tussen de deur van de gezinswoning, zegt Snoeck. “Voor Amazon is voeding de sleutel om het allesomvattende ecosysteem rond de consument te worden.”

4. Vuile was of een fitnessabonnement

En waarom stoppen bij fietsen en babystoelen? In Nederland kun je bij Spar zelfs je vuile was afgeven en die later gewassen en gestreken weer ophalen. “Omdat tijd almaar kostbaarder wordt, willen we die niet aan vervelende klussen verspillen. Supermarkten zullen meer op service inspelen”, verwacht Breugelmans.

De populariteit van maaltijdboxen is daar een mooi voorbeeld van, maar ook hier geldt: er is nog veel mogelijk. “Veel retailers zijn in gesprek met banken over het idee van coins als betaalmiddel”, vertelt Billiet. “Zo zou je bij Colruyt bij bepaalde aankopen beloond kunnen worden met coins, die je dan kunt gebruiken voor een gratis work-out in een van hun fitnesscentra.”

Newpharma, ook deel van de Colruyt Groep, lanceerde onlangs een relaxatie-app met yoga- en ademhalingsoefeningen. Daarmee weet het bedrijf meteen ook welke klanten met stress worstelen– informatie waar het handig op kan inspelen.

In Nederland kun je bij de Spar je vuile was afgeven. ‘Tijd wordt kostbaarder, we willen die niet aan vervelende klussen verspillen’, zegt retailexpert Els Breugelmans. Beeld Annabel Miedema

Foodmaker, de producent van kant-en-klaarmaaltijden die ook door Delhaize worden verdeeld, biedt dan weer een programma aan met work-outs en verschillende maaltijdopties waarbij je zelf je calorie-inname bepaalt.

Snoeck: “In de winkel zelf zul je binnen een paar jaar misschien informatie krijgen over de producten die je interesseren: op schermen of je wearable zul je kunnen zien waar die ene appel precies is geoogst, met welke chemicaliën die is bespoten en hoelang die onderweg was naar de winkel. Je kunt de nutritionele waarde van een potje pudding opzoeken of je krijgt ter inspiratie visrecepten voorgeschoteld als je aan de visafdeling staat.”

5. Contactloze winkels en kletskassa’s

In een wereld waarin mensen steeds minder zin hebben om hun kostbare tijd te verdoen aan een saaie activiteit als boodschappen – de dagen dat een uitstap naar de Makro als gezinsvertier telde liggen definitief achter ons – moeten supermarkten steeds meer inzetten op gemak. “Vooral aan de kassa wachten vinden we heel vervelend”, ­bevestigt Breugelmans.

De zelfscankassa’s en zelfscanapps waren een eerste stap om voor de klant zo veel mogelijk frictie uit het winkelbezoek te weren (en op personeel te besparen). De volgende stap is de volautomatische winkel zonder personeel. In Lennik en Gent heeft Colruyt zo al twee OKay Direct-winkels geopend: selfservicewinkels waar je 24/7 binnen kunt en met je Xtra-kaart de kasten met producten opent. Wat je eruit haalt, wordt automatisch geregistreerd en na het afrekenen kun je weer naar buiten door je kaart opnieuw te scannen. In enkele Nederlandse vestigingen van ­Albert Heijn kunnen klanten met de winkelapp de prijskaartjes scannen, waarna het totaal­bedrag automatisch van hun rekening gaat.

“In de Verenigde Staten gaat Amazon Go nog een stap verder”, vertelt Breugelmans. “Daar loop je binnen en buiten zonder te scannen, maar registreren sensoren en camera’s je aankopen, en de rekening wordt automatisch via je kredietkaart vereffend. Maar die technologie is nog duur, dus wil de sector een betaalbaarder systeem. Het blijft ook zoeken naar de balans tussen privacy en gemak.”

Wil dat ook zeggen dat de winkelbediende op sterven na dood is? Zeker niet, zegt Breugelmans. “Een winkel zonder personeel, dat bestaat niet. Zelfs de automatische winkel heeft mensen nodig om de rekken aan te vullen of de producten te transporteren. De kans is ook reëel dat medewerkers eerder aan dienstverlening zullen doen dan de boodschappen inscannen aan de kassa. Er wordt veel geëxperimenteerd met robots die bijvoorbeeld checken of er nog voldoende stock is, maar tot nog toe vinden consumenten het toch wat raar om door zo’n robot bediend te worden.”

Elke trend heeft bovendien een tegenpool, zegt Billiet. “In Nederland heeft Jumbo zelfs kletskassa’s geopend, waar je de tijd krijgt om een babbeltje te slaan met de kassamedewerker. Jonge mensen die weinig tijd hebben en mee zijn met nieuwe technologieën zullen die automatische winkels appreciëren. Maar er zijn ook veel oudere mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact.”

6. Gezellig taco’s eten in de mercado

Het is tegenwoordig voor veel mensen makkelijker om ’s avonds vanuit de zetel online boodschappen te bestellen dan na een lange werkdag nog naar de winkel te spurten. De vraag is dus: als thuisleveringen definitief zijn doorgebroken, zullen we dan nog bereid zijn zelf naar de winkel te gaan, of nadert het einde van die saaie, slecht verlichte winkelruimtes?

“Ik geloof in een toekomst voor fysieke supermarkten, maar dan wel in een andere vorm: ze zullen moeten kiezen voor gemak of voor beleving”, zegt Breugelmans.

De kleine buurtsupermarkt, die zal blijven draaien dankzij jouw impulsaankopen – die goesting in chips die je plots overvalt – en om je te depanneren in tijden van nood. Het gebeurt nu eenmaal dat je pas beseft dat de Parmezaanse kaas op is als de pasta al op het vuur staat. Op zulke momenten wint gemak het ook van prijsgevoeligheid.

Beeld Annabel Miedema

Voor de grotere winkels denkt Breugelmans aan de supermarkt als een soort Spaanse mercado, waar de visboer je advies geeft over de beste manier om roggevleugel te bereiden en de bakker geurende croissants uit de oven haalt. Ook enkele bioboeren uit de streek hebben er een kraampje met verse tomaten of artisanale kazen.

Je legt snel de hoogstnodige spulletjes in de winkelkar en op het gezellig ingerichte middenplein eet je daarna taco’s of sushi. Want door de schotten tussen winkel en horeca op te heffen en de impulsbehoeften van klanten op te vangen – een klein hongertje, bijvoorbeeld – wil de supermarkt die befaamde strijd om het maagaandeel beslechten. In veel hypermoderne supermarkten in China vind je daarom vandaag vooral traiteurdiensten, de rest wordt online afgehandeld. Billiet: “Supermarkten moeten plekken inrichten waar ze een meerwaarde creëren, door in te zetten op hedendaagse waarden zoals lokaal, gezond, duurzaamheid of beleving.”

En ja, dat staat nog ver af van de supermarkt waar je vorig week nog je boodschappen deed en die vandaag in slechte papieren zit.

Er is nog een lange weg te gaan voor ketens die al kampen met rode cijfers wegens ‘een enorm kostenprobleem’ (Aldi vorige week), die te maken hebben met een aanhoudend sociaal conflict (Delhaize) of die niet weten hoe ze hun beloften over de laagste prijzen blijvend moeten waarmaken (Colruyt). “Die bedrijven staan voor fundamentele veranderingen”, zegt Billiet. “Als ze willen overleven, zullen ze zichzelf compleet moeten heruitvinden. Ja, dat is een grote opdracht, maar het is ook een fantastische kans.”