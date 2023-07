Waarom zijn mosselen plots zoveel duurder dit jaar? ‘Het loont echt om de prijzen in de supermarkten te vergelijken’

Het mosselseizoen is eindelijk geopend en supermarkten strijden om ze tegen de laagste prijs aan te bieden. Toch zijn ze dit jaar zo’n 5 procent duurder. Hoe komt dat? En waar vind je de goedkoopste? Caroline Verwijs van mosselverwerker Krijn Verwijs geeft uitleg én deelt tips om goedkopere exemplaren te scoren.

Zeg zomer in België en je zegt mosselen met friet. De schelpen zijn in ons land zo geliefd dat de officiële start van het seizoen elk jaar opnieuw een van de hoofdpunten in het nieuws is. Toch is er dit jaar een kleine domper op de vreugde: ook mosselen ontsnappen niet aan het duurder wordende leven. Volgens Delhaize zouden ze 5 procent duurder zijn dan vorig jaar.

Om te weten waarom de mosselen zo duur zijn geworden dit jaar, is Yerseke de perfecte plek om naar antwoorden te zoeken. In deze Nederlandse gemeente passeert zo goed als elke mossel voor België. Wanneer je dit dorp via de dijk binnenrijdt, zie je dat meteen: vanuit het niets doemen tientallen grote mossel- en oesterverwerkende fabrieken op. In hun rug golft de Oosterschelde, de toegang naar de Noordzee die de ideale plek is om mosselen te kweken.

Van mossel in de zee tot mossel op je bord

“Er zitten heel wat stappen tussen een mossel die uit de zee gevist wordt en de mossel die op jouw bord belandt”, legt Caroline Verwijs van Krijn Verwijs uit, een van de mosselverwerkende fabrieken in Yerseke. “Kwekers en verkopers moeten nauw met elkaar samenwerken om de schelpen op tijd in de winkels te krijgen. Dat loopt niet altijd zonder slag of stoot, want iedereen wil uiteraard de beste prijs krijgen. Toch kunnen ze niet zonder elkaar. Een kweker kan niet met zijn boot naar de winkel varen en wij kunnen daar niet met lege bakjes aankomen.”

Ondertussen vaart in de verte een mosselboot terug richting zee. “Deze kweker is bijvoorbeeld net zijn mosseltjes komen afzetten”, zegt Verwijs. “Het is nu middag, dus deze mosselen worden morgen verpakt en vertrekken dan rechtstreeks naar de supermarkten. Elke gevangen mossel ligt binnen de 48 uur in de koeltoog. Die snelheid is cruciaal. Mosselen blijven immers niet eindeloos lang goed en supermarkten eisen doorgaans nog een houdbaarheid van een week. Alle schakels in de keten moeten dus erg snel kunnen werken.”

Meer zekerheid op mosselen, hogere prijs

Helemaal aan het begin van het verhaal achter de (gestegen) prijs van mosselen staat de mosselboer, een ambachtsman die je verrassend goed kan vergelijken met een boer die bijvoorbeeld graan teelt. Net als hij beheert een mosselboer afgebakende ‘akkers’ op zee, en moet hij elk jaar mosselen zaaien. Alleen kan een mosselboer zijn zaad niet simpelweg kopen. Daarvoor heeft hij een zetje van de natuur nodig.

Een mossel scheidt tijdens het voortplantingsseizoen een soort melkachtig water af in de zee, dat miljoenen eitjes en zaadcellen bevat. Bevruchte eitjes groeien uit tot zwemmende larven die op hun beurt - als vissen of krabben hen niet opeten tenminste – minuscule schelpjes worden. Die worden steeds groter en zakken door hun toenemend gewicht naar de bodem, waar het mosselzaad zich vasthecht met zijn baarden.

Vroeger visten mosselboeren dat zaad op in het wild en strooiden ze het uit over hun eigen akkers, maar vandaag werken steeds meer mosselboeren met zogenaamde mosselzaadinvang-installaties. Dat zijn grote touwen met veel vertakkingen in zee waaraan kleine mosseltjes zich kunnen vasthechten. Daardoor kunnen de mosselkwekers bepaalde delen van de zee meer rust gunnen en zijn ze zekerder over de aanvoer van mosselzaad, maar het betekent wel flinke meerkosten.

Mosselen worden op de Oosterschelde opgevist. Beeld ANP

Verschillen mosselen uit bodem- en hangcultuur sterk in prijs?

Ook om te zaaien heeft een mosselboer twee opties: klassieke bodemcultuur of nieuwere hangcultuur. Voor bodemcultuur zaait hij zijn mosselzaad op een akker in een rustig stuk zee en laat vervolgens de natuur zijn werk doen. Na een tijdje zal de visser zijn jonge mosselen ‘verzaaien’, ofwel opnieuw bovenhalen en op een ander perceel uitzaaien. Grotere en zwaardere mosselen kunnen immers niet zo gemakkelijk wegspoelen en hoeven dus ook niet meer zo beschut te liggen. Daar groeien ze verder tot ze rijp zijn voor consumptie. Voor het populairste mosselformaat, een Jumbo van 6 à 7 centimeter, duurt dat proces twee jaar.

Werkt de mosselman met hangcultuur, dan vult hij speciale waterdoorlatende zakken met mosselzaad, die hij met boeien en ankers in de zee laat hangen tot ze klaar zijn voor consumptie. Dat gaat iets sneller dan bij bodemcultuur, doordat die mosselen zo hoog in de zee meer zonlicht vangen. De schelp is iets kwetsbaarder dan bij bodemcultuurmosselen, maar verder zijn ze amper uit elkaar te houden.

Welk scenario de mosselboer ook kiest: bij beide voel je meteen dat er heel wat mankracht, investeringen en tijd nodig zijn om aan het werk te gaan. “En dan heeft elke kweker nog te maken met verschillende uitdagingen”, aldus Caroline Verwijs. “Vorig jaar vaagden enkele hevige stormen bijvoorbeeld hele oogsten weg. Het onderhoud van hun schip en ander materiaal kost handenvol geld. En net zoals elk ander bedrijf hebben ook mosselvissers last van de hoge brandstofprijzen en gestegen loonkosten.”

Vanwaar komt de grote meerprijs?

Na de oogst zet de mosselboer zijn vangst af in een verwerkende fabriek zoals die van Caroline Verwijs. “Ook die kan enkel draaien dankzij heel wat energie, machines en veel mensen”, vertelt ze. Wat daar dan precies nog gebeurt? Eerst en vooral staat een stevige kuisbeurt op de agenda. Mosselen halen hun voedsel immers uit het zeewater, waardoor net opgeviste schelpen altijd zand in zich hebben. Dat krijg je liever niet in je mond tijdens het eten. In de grote verwaterinstallatie met containers vol continu gefilterd zeewater spoelen mosselen zichzelf schoon in zes à acht uur tijd.”

Daarna plukt een machine de stenen en krabbetjes van tussen de schelpen uit. De volgende machine verwijdert de baarden. Vervolgens passeren die duizenden kilo’s mosselen nog eens langs de nauwlettende ogen van enkele sorteerders in groene schorten en waterdichte handschoenen. Zij verwijderen met de hand kapotte of open schelpen, of plukken er een verdwaalde venusschelp van tussenuit. Die bewaren ze in een apart potje en verdelen ze onder elkaar op het einde van hun shift.

Mosselen zijn een natuurproduct en komen in alle maten boven water. Onze mosselpotten bevatten maar één grootte, vaak de populaire Jumbo. Ook dat sorteerproces is handenarbeid, en dat brengt kosten met zich mee. Daarna verhuizen de gekoelde mosselen naar de verpakkingsafdeling, waar ook mensen dit voor hun rekening nemen. Het lijstje (personeels)kosten breidt uit en dit jaar zijn ook de grondstofprijzen voor verpakkingen erg gestegen.

Eindbestemming: de supermarkt

Eenmaal ingepakt vertrekken de mosselen in koelwagens richting distributiecentra. “Mosselen nemen veel plaats in op vrachtwagens, waardoor die verschillende keren heen en weer moeten rijden. Ook dat tikt aan bij de prijs”, aldus Delhaize-aankoper Louis Maes. “En in onze distributiecentra moeten we ze bewaren in energieslurpende koelhuizen tot ze naar de winkels worden verdeeld.”

Toch vreest Maes – ondanks een duurder prijskaartje – niet meteen voor de verkoop dit jaar. “We mogen een belangrijke nuance niet uit het oog verliezen: vorig jaar waren mosselen eigenlijk een tikkeltje goedkoper dan normaal.” Ook de prijs van hangcultuurmosselen, die afgelopen maand al in de winkels lagen, steeg zo’n 5 procent tegenover vorig jaar. “Maar de start van het seizoen van de geliefde bodemcultuurmosselen begin juli is in België nu eenmaal een moment waarop we elk aspect van onze mosselen onder de loep nemen.”

Waar vind je de goedkoopste mosselen?

Wil jij graag genieten van mosselen zonder je blauw te betalen? Kies dan eens voor een andere categorie dan Jumbo’s, zoals Extra’s. Kleinere mosselschelpen kosten minder, terwijl ze even lekker zijn en eenzelfde vleespercentage bevatten. Je hebt hoogstens wat meer prutswerk: een kilogram Extra’s bevat negentig mossels, bij de allergrootste categorie, Goudmerk, is dat dertig.

Ook de plaats van aankoop kan tot slot meespelen in de prijs die je betaalt. Supermarkten slepen allemaal andere voorwaarden uit de onderhandelingen. Het loont ook de moeite om te blijven vergelijken tijdens het seizoen, want mosselen zijn een geliefd product om promo’s rond te organiseren en de prijzen schommelen nogal. Bovendien vallen ze met hun nutriscore A in de categorie producten waar Delhaize met haar programma Nutri-boost 10 procent korting op geeft. Colruyt bevestigt dat zijn laagsteprijsgarantie ook geldt voor mosselen.

Dit zijn alvast de prijzen zoals ze aan de start van het seizoen bekend zijn, maar die kunnen de komende weken nog veranderen.

Voor de iets hogere prijs van dit jaar krijg je dus alvast wél nog steeds een prima product, want door het warme weer van de afgelopen weken zijn de mosselen nu al lekker vol. Het lijkt er dus op dat je je mosselen niet zal hoeven te laten dit jaar vanwege de aangekondigde prijsstijging. Integendeel, zegt Maes nog: “Mosselen zijn nog steeds een heel goedkope bron van eiwitten. Voor 4 à 5 euro per persoon kan je er een gezonde maaltijd mee op tafel zetten.”