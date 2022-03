Waarom Wouter Beke geen ontslag neemt

Met de moed van zijn overtuiging blijft CD&V-minister Wouter Beke de aanvallen afweren. Bij zijn partij zinkt de moed in de schoenen. Hoelang kan de voormalige voorzitter dit nog volhouden?

Brasserie GUS in Brussel, dinsdagmiddag. De Vlaams Parlementsleden van CD&V houden een laattijdig nieuwjaarsetentje in de buurt van het parlement. Door corona is het feestje al een paar maanden uitgesteld. Maar de sfeer is ongemakkelijk. Een uurtje geleden heeft partijvoorzitter Joachim Coens, mee aan tafel, een tweet gepost die gretig wordt gedeeld in de Wetstraat. Daarin fluit hij CD&V-minister Wouter Beke terug na diens uitspraken over de beperking van het ouderschapsverlof.

Vreemd, vinden sommige parlementsleden. Zij hebben Coens vanochtend op de fractievergadering gevraagd om in te grijpen. Het standpunt van Beke gaat immers in tegen de partijlijn en de voorstellen die Nahima Lanjri (CD&V) hierrond indiende. “Wij dachten: hij zal eens bellen met Wouter en Nahima om dat intern te regelen. Maar in plaats daarvan heeft hij beslist om te communiceren naar de buitenwereld. Zo heeft hij het net groter gemaakt”, zegt een aanwezige. En dan moest Coens’ opiniestuk in De Morgen nog komen.

Vreesde Coens voor zijn eigen positie als voorzitter? Kreeg hij instructies van de partijtop? Of heeft hij stilaan genoeg van de strapatsen van zijn voorganger? Niets van dat alles, beweert hij zelf. “We wilden gewoon het standpunt van de partij verduidelijken.” Het resultaat is wel dat het gezag van Beke zwaar is aangetast. Na de coronadoden in de woon-zorgcentra, de gefaalde contacttracing en de problemen in de crèches wordt Beke nu zelfs door zijn eigen voorzitter te kijk gezet. Een minister zou voor minder zijn conclusies trekken.

Schauvliege

Het is niet dat Wouter Beke geen erkenning krijgt voor het inhoudelijke werk dat hij verzet. Als minister probeert hij de scheefgegroeide situatie in de kinderopvang recht te trekken. Voorts kan hij bogen op een geslaagde vaccinatiecampagne en een fors gereduceerde wachtlijst voor mensen met een zware beperking. “We investeren 120 miljoen euro extra in de kinderopvang”, benadrukte hij woensdag in het parlement.

Toch tonen de reacties binnen de partij aan dat zijn draagvlak tanende is. Elke keer dat Beke in de media komt, straalt dat negatief af op de partij, stellen velen vast, terwijl CD&V het al lastig genoeg heeft. Een parlementslid: “Dit komt niet meer goed. Alles wat Wouter aanraakt, verpulvert voor zijn ogen. Dat is gewoon een politiek feit.”

Ministers Weyts, Beke, Peeters en Demir tijdens een plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Beeld BELGA

Dat een ongelukkig zinnetje in een HUMO-interview ontploft tot deze proporties, is volgens veel collega’s tekenend voor de stilaan onhoudbare positie waarin Beke zich bevindt. Meermaals wordt de parallel getrokken met Joke Schauvliege, die op het einde van haar ministerschap ook nog maar weinig goeds kon doen. “Het is gewoon typisch voor iemand die politiek einde verhaal is”, zegt een ander parlementslid.

Hoewel het o-woord over de tongen gaat in de wandelgangen, wordt er voorlopig niet openlijk gesproken over ontslag. Maar de vraag is: hoelang nog?

Limburg

Een aantal factoren speelt in het voordeel van Beke. Zo vinden coalitiepartners Open Vld en N-VA het best prima tegenover een verzwakte collega te staan. Beke loopt niet in de weg. Straks bij de verkiezingen komt dat voor N-VA-kopstuk Zuhal Demir bijvoorbeeld goed uit in Limburg. “Tja. Als Bart De Wever je verdedigt terwijl je niet in zijn partij zit, zoals onlangs in De Zondag, dan weet je genoeg”, zegt een derde parlementslid. Ook regeringsleider Jan Jambon (N-VA) ziet geen reden om Beke te laten vallen.

Ook binnen CD&V speelt de situatie in Limburg in zijn voordeel. Lokaal sterkhouder Lode Ceyssens verruilde CD&V onlangs voor de Boerenbond, Jo Vandeurzen is nog niet zo lang op pensioen. Als Wouter Beke niet de Limburgse kopman wordt, wie dan wel? De status van stemmenkanon speelde ook lang in het voordeel van Schauvliege. Daarnaast is er de bescherming door kopvrouw Hilde Crevits. Zij blijft voorlopig loyaal aan haar oude compagnon de route.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) met zijn collega-ministers Lydia Peeters (Open Vld) en Zuhal Demir (N-VA). Beeld BELGA

En dan is er natuurlijk Coens. De voorzitter had vorige maand de ideale kans om Beke de finale duw te geven, toen een baby overleed in een Gentse kinderopvang waar al langer problemen werden vastgesteld. Hij deed dat niet. Deels omdat de Vlaamse regering een doorstart wilde maken met haar grote krokusakkoord over de bouwshift en de stikstofregeling. Deels ook omdat Coens zelf te wankel staat in de partij om forse interne weerstand te overwinnen.

Niet eindeloos rekbaar

Die dubbelzinnige positie van de voorzitter wekt wel wrevel op binnen CD&V. “Ofwel hou je Wouter aan boord en ga je pal achter hem staan. Ofwel ontsla je hem. Maar de twee combineren is nefast”, zegt het eerste parlementslid.

Feit is dat deze situatie niet eindeloos rekbaar is. In Limburg begint de basis van Beke af te kalven. Zodra zijn problemen te negatief beginnen af te stralen op de regering, zullen Open Vld en N-VA hun steun ook laten vallen. De liberalen stuurden dinsdag al een persbericht uit om Beke te corrigeren inzake het ouderschapsverlof.

Alle ogen zijn nu gericht op de parlementaire onderzoekscommissie naar de wantoestanden in de crèches, die na de paasvakantie uit de startblokken schiet. Als die nieuwe schandalen aan het licht brengt, kan dat weleens het ultieme dominoblokje zijn.