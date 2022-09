Waarom we bij het ultieme voetballied nog steeds eerst aan Danny Boffin of Rocco Granata denken

Stromae, Dimitri Vegas & Like Mike en nu Oscar and the Wolf. Wanneer de Rode Duivels om een soundtrack vragen, staan de grote kleppers uit de muziekindustrie aan te schuiven. En toch is de kans groot dat wanneer het over WK-liedjes gaat, toch eerst de namen van Will Tura, Rocco Granata of Danny Boffin vallen.

Binnen een paar weken trekken de Rode Duivels naar het WK in Qatar op de tonen van ‘Warrior’, een song van Oscar and the Wolf. Want geen groot voetbaltoernooi zonder bijbehorend lied. Maar het schrijven van zo’n anthem blijkt allesbehalve evident.

Miguel Wiels, beroepshalve auteur van hits allerhande, ziet een aantal belangrijke voorwaarden waar zo’n WK-lied moet aan voldoen. “Het moet in de eerste plaats een nummer zijn dat mensen verenigt, dat een soort eendracht uitstraalt. En er moet een zekere strijdvaardigheid van uitgaan. Wat dat betreft zitten we – afgaande op de titel – met ‘Warrior’ al goed.”

Ook de artiest die het nummer brengt, kan maar beter goed gekozen zijn. “Het moet iemand zijn waar het publiek bij denkt ‘dat is er een van ons’”, zegt Wiels. En dan is er nog een laatste, misschien wel moeilijkst in te vullen, voorwaarde. “Je wil dat zo’n nummer meegezongen kan worden. Allesbehalve evident in een land als België, met twee duidelijk gescheiden taalgemeenschappen.”

Evert Winkelmans, presentator van voetbalpodcast MidMid, vreest dat het schoentje ook voor ‘Warrior’ daar weleens zou kunnen knellen. “Ik ben heel enthousiast over het nummer. Het is herkenbaar, er zitten repetitieve elementen in en je kunt er qua marketing heel wat kanten mee uit. Maar het is geen meezinger. Het is niet het soort nummer waar je na een overwinning een volledig plein mee aan het dansen krijgt.”

Humor

De laatste die daar in slaagde, was Stromae. Zijn Ta fête groeide tijdens het WK van 2014 uit tot een absolute hit in België en ver daarbuiten. Voor voetbalcommentator Aster Nzeyimana is dat dan ook het ultieme WK-lied. “Ook dankzij de figuur Stromae, die meer dan wie ook het Belgische gevoel symboliseert.”

Voor nog meer voetbalnummers die zich – aan deze kant van de taalgrens – in het collectief geheugen nestelden, moeten we terug naar het WK van 1982, toen Will Tura iedereen met peseta’s uitnodigde om mee te gaan naar Spanje. Ook ‘De mondiale, ‘n pintje halen’ van Rocco Granata is zo’n culthit, en dan hebben we het nog niet over ‘Go West’ gehad. Een nummer, ingezongen door de Rode Duivels zelf, dat in de aanloop naar het WK 1994 in de Verenigde Staten furore maakte. Met dank aan de ronduit indrukwekkende kopstem van Danny Boffin.

“Dat nummer bewijst hoe belangrijk humor is bij zo’n WK-lied”, vindt Carl Huybrechts, de man achter zowel ‘Go West’ als de WK-hit van Rocco Granata. “Het was destijds helemaal niet de bedoeling om ‘Go West’ als WK-lied in de markt te zetten. De opnames van dat nummer waren eigenlijk een verborgencameragrap die we op poten hadden gezet in het kader van het gala van de Gouden Schoen. Ik had samen met Hugo Matthysen een tekst geschreven die vol onnozeliteiten stond, en we wilden testen hoe ver de Rode Duivels daarin mee zouden gaan. Toen we dat filmpje tijdens het gala lieten zien, ging heel de zaal plat. Van toen af is dat nummer een eigen leven gaan leiden en bleef het overal opduiken.”

‘Go West’ was dan wel een succes, zo’n nummer kun je nu niet meer maken, denkt Huybrechts. “Wij konden die Rode Duivels gewoon bellen met de vraag naar de Flagey-studio’s te komen. Nu komen daar een hele stapel contracten en een leger marketeers bij kijken.”

Een van die marketeers is Manu Leroy, directeur marketing en communicatie bij de Voetbalbond. Hij legt uit hoe zo’n WK-lied tegenwoordig tot stand komt. “We werken daarvoor al een aantal jaren samen met platenmaatschappij Universal. Wanneer er een EK of WK zit aan te komen, gaan we met hen op zoek naar een nummer en een artiest die bij de Rode Duivels past.”

Storm van protest

Deze keer is dat dus Max Colombie die met ‘Warrior’ een nummer schreef over de mentale problemen en angstaanvallen waar hij mee kampte. Al past het ook perfect bij de strijd die de Duivels op het veld zullen leveren, vindt hij. “Het is een nummer voor iedereen die ergens voor vecht. Ik hoop dat het ook het vuur van onze Rode Duivels zal voeden nu ze voor een nieuwe uitdaging staan, het spelen van de Wereldbeker.”

De Duivels zoals bij ‘Go West’ zelf voor de microfoon halen, is anno 2022 geen optie meer. “De tijd van dat soort folklore is voorbij”, zegt Leroy. “De spelers van de nationale ploeg zijn tegenwoordig bijna allemaal wereldvedetten. Topsporters die zich volledig toeleggen op waar ze het best in zijn. En zingen is daar niet bij.” Al ziet Winkelmans dat anders. “Ik denk dat je die voetballers daar toch nog warm voor kunt maken. Maar dan moet je wel met een artiest komen voor wie ze bewondering hebben en met wie ze graag samen willen werken.”

Net daar hebben ze bij de Voetbalbond geen al te beste herinneringen aan. In 2018 werd Damso naar voren geschoven, op voorspraak van een aantal Duivels. De vrouwonvriendelijke teksten van de Brusselse rapper zorgden toen voor een storm van protest, waarna de Voetbalbond uiteindelijk de samenwerking verbrak en de Duivels zonder officieel lied naar Rusland moesten.

Op een echte Duivelse meezinger lijken we dus minstens nog twee jaar te moeten wachten. Al weet je nooit. “Ook al is er nu een officieel lied, je kunt als artiest nog altijd met een eigen WK-nummer komen”, legt Wiels uit. “En de smaak van het grote publiek is onvoorspelbaar. Misschien staan we tijdens het WK allemaal een nummer van Sandra Kim mee te brullen.”