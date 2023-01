Waarom waterstof niet de heilige graal in de energietransitie is: ‘We zijn veel geld aan het verspillen’

Waterstof lijkt vaak de mirakeloplossing in de energietransitie. Straks rijden we op waterstof en verwarmen we onze gebouwen met waterstof, klinkt het. Experts waarschuwen echter voor onzinnige toepassingen. ‘We gooien geld weg.’

Rijden vrachtwagens in de toekomst op waterstof? Zullen we er onze huizen mee verwarmen? Alle plannen en proefprojecten ten spijt is het antwoord van energie-experts een duidelijk ‘neen’.

“We dreigen enorme sommen geld te verspillen aan verkeerde toepassingen en verkeerde infrastructuur op de verkeerde plaats”, waarschuwt de Britse expert Michael Liebreich in een recente bijdrage voor Bloomberg, waarin hij kanttekeningen plaatst bij de waterstofhype.

“Waterstof is de rockster van het energiesysteem”, liet vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans nochtans optekenen bij de voorstelling van de Europese waterstofstrategie. In de eerder dit jaar voorgestelde REPowerEU-plannen, die tegelijkertijd de CO2-uitstoot en onze afhankelijkheid van Russisch gas moeten reduceren, speelt waterstof een nog belangrijkere rol.

Waterstof is op verschillende manieren inzetbaar. Als grondstof voor allerlei industriële processen, als brandstof, of als tijdelijk opslagmedium voor hernieuwbare energie.

Er is vooral veel interesse in zogenoemde groene waterstof, die wordt geproduceerd door met hernieuwbare elektriciteit water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het probleem is dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de mix vooralsnog beperkt is. En groene elektriciteit die je gebruikt om waterstof te produceren kun je niet meer gebruiken om er pakweg auto’s op te laten rijden of mee te koken.

Hogere uitstoot

“Als je daar elektriciteit uit gascentrales voor moet gebruiken, wordt de netto CO2-uitstoot net verhoogd in plaats van te verlagen”, zegt energie-expert ­Pieter Vingerhoets (VITO/EnergyVille). “Groene waterstof is pas echt groen als het volledige elektriciteitssysteem voldoende fossielvrij is.”

De EU mikt op de productie van 10 miljoen ton groene waterstof tegen 2030. Daar horen ambitieuze doelen voor de toename van zonnepanelen en windmolens bij. “Slagen we er niet in de installatie daarvan te verviervoudigen, dan werkt zo’n waterstofdoelstelling averechts”, zegt Vingerhoets.

Nog eens 10 miljoen ton groene waterstof wil de Europese Commissie importeren uit landen gezegend met overvloedige zonne- en windenergie. Maar Liebreich waarschuwt dat “de ondraaglijke lichtheid van waterstof” langeafstandstransport niet vanzelfsprekend maakt.

Dat zou in theorie kunnen door vloeibaar gemaakte waterstof per schip te vervoeren, zoals dat bij lng gebeurt. Maar doordat de energiedichtheid van waterstof veel lager is, krijg je in eenzelfde schip minder dan half zoveel energie. En dan zijn er nog de verliezen bij de omzetting in vloeibare vorm en vervolgens weer in gas. Kortom, de hele onderneming wordt al snel onrendabel, omdat je de fysica tegen hebt.

Transport via pijpleidingen is dan een betere optie, al kan dat niet zomaar de wereld rond. “Hoe we al die waterstof gaan importeren is verre van duidelijk”, zegt Vingerhoets.

Waterstof voor de verkeerde toepassingen gebruiken maakt het probleem nog groter. “Helaas zijn bedrijven die daar belang bij hebben er goed in te verkrijgen dat nutteloze wegen zo lang mogelijk worden bewandeld”, zegt energie-expert Johan Driesen (KU Leuven/Energyville).

Zo zijn auto’s of bussen op waterstof, die onder meer in Brussel rondrijden, volgens Driesen “compleet zinloos”. Je moet eerst met elektriciteit waterstof produceren, het gas samendrukken en opslaan, om er vervolgens in een brandstofcel opnieuw elektriciteit van te maken.

“Het resultaat is een rendement om bij te janken”, zegt Driesen. “Met een elektrisch voertuig rijd je met eenzelfde hoeveelheid energie drie tot vier keer verder.” Onder meer Colruyt en AB Inbev investeerden al in vrachtwagens op waterstof.

Enkel voor zwaar langeafstands­transport op waterstof valt volgens Driesen eventueel nog iets te zeggen. “En door de steeds betere batterij- en laadtechnologie wordt zelfs dat twijfelachtig.”

Verwarmen op elektriciteit

Even onzinnig is het volgens Vingerhoets om te verwarmen op waterstof. “De Europese Commissie streeft ernaar om een deel van het aardgas in het gasnet te vervangen door waterstofgas”, zegt hij. “Maar het is pure verspilling als je eerst aardgas nodig hebt voor de productie van de elektriciteit waarmee je waterstof maakt.”

De Brusselse distributienetbeheerder Sibelga verwacht dat een vijfde tot driekwart van de Brusselse gebouwen tegen 2050 met waterstof zal worden verwarmd. “Net als bij transport geldt voor verwarmen dat je dat beter rechtstreeks elektrisch doet”, zegt Driesen. “Verwarmen met een warmtepomp is vier tot vijf keer efficiënter.”

Voor verschillende industrieën is waterstof een onmisbare grondstof, onder meer bij de productie van ammoniak en methanol. De industrie gebruikt daarvoor zogenoemde grijze waterstof, die wordt gewonnen uit aardgas. Bij dat proces komt CO2 vrij.

“De eerste prioriteit zou moeten zijn waterstof te vergroenen in de toepassingen waarin het onmisbaar is”, zegt Vingerhoets. “Het basisprincipe moet zijn: elektrisch als het kan, op waterstof als het echt moet. Helaas zien we dat de Europese Commissie waterstof pusht in sectoren waarin het niet de optimaalste oplossing is. Wat we nodig hebben, zijn goed doorgerekende plannen die verder dan de hype kijken.”