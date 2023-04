‘Waarom vraagt geen enkele journalist aan Raoul Hedebouw wie zijn belastingen betaalt?’: 9 topverhalen van deze week

1. Wat vinden Russische Belgen van de oorlog in Oekraïne? ‘Ik heb me nog nooit zo Russisch gevoeld als sinds de invasie’

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels al meer dan een jaar. De Morgen sprak met Russische Belgen over hun visie op het conflict, de toekomst van Rusland en hoe zij hun Russische identiteit vandaag beleven.

“Ik steun Oekraïne volledig. Ik voel nooit de drang om Rusland te verdedigen. Ik ben trots op mijn Russische roots, maar kan dat duidelijk scheiden van wat er in Oekraïne aan de hand is en wat Poetins regime in eigen land doet.” Lees de getuigenissen.

Anyuta Wiazemsky Snauwaert, Maria Roudenko en Amierkhan Sapralyev getuigen over de oorlog en de impact op hun Russische identiteit in België. Beeld Wouter Van Vooren

2. ‘Ik worstel ermee, al jarenlang. En af en toe steekt het de kop op’: Vincent Mannaert over zijn gevecht tegen de fles

Vijf keer is Vincent Mannaert, de algemeen manager van Club Brugge, veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook op de club zijn de incidenten ten gevolge van overmatig drankgebruik amper op de vingers van één hand te tellen. Voorzitter Bart Verhaeghe heeft hem meermaals streng toegesproken, maar nu heeft de raad van bestuur een ultimatum uitgevaardigd: als de manager nog één keer in dronken toestand verkeert, is het game over.

Mannaert vertelt in een interview openhartig over zijn gevecht met de fles: “Ik hoop dat ik het win.”

Vincent Mannaert: ‘Ik loop niet elke dag ladderzat rond, maar er zijn momenten waarop ik naar de drank grijp.’ Beeld Geert Van de Velde

3. ‘Er wacht Oekraïne een immens moeilijke opdracht’: zo zwaar hebben de Russen hun verdediging aan én achter het front uitgebouwd

Voor Oekraïens president Volodymyr Zelensky en zijn hoogste generaals is de ambitie duidelijk: het volledige grondgebied bevrijden van de Russische bezetter, inclusief de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 illegaal annexeerde.

Maar satellietbeelden tonen aan hoe het Russische leger de bezette gebieden de jongste weken en maanden tot ware forten heeft uitgebouwd. Vooral in de provincie Zaporizja in het zuiden en op de Krim wacht Oekraïne een aartsmoeilijke taak de linies te doorbreken. Lees de analyse.

Russische militaire versterkingen op het strand van Jevpatorija op de Krim. Beeld via REUTERS

4. Herman De Croo na pensioenheisa: ‘Waarom vraagt geen enkele journalist aan Raoul Hedebouw wie zijn belastingen betaalt?’

In de relatie tussen ouder en kind ligt een woestijn van onuitgesproken emoties. In het nieuwe Canvas-programma Waarom wachten krijgt Karine Claassen onder anderen Alexander De Croo en zijn moeder Françoise Desguin (82) zover dat ze die op tafel gooien. We namen een voorschot op het programma en trokken naar Brakel voor een gesprek met de ouders van de premier.

Vader Herman (85) blikt in het interview voor het eerst terug op de heisa over de pensioenextra’s die hij en andere ex-Kamervoorzitters kregen. “Ze hebben me gekrenkt en gekraakt. Ik voel dat ik hierdoor minder lang zal leven.”

Herman De Croo: ‘Ik heb mijn hele leven overal pinten getrakteerd, en nu maken ze van mij een graaier.’ Beeld Johan Jacobs

In Oekraïne lijken de eerste schaakstukken verplaatst in een nieuw tegenoffensief tegen de Russen. In Cherson staken troepen de Dnjepr-rivier over en namen posities in op de oostelijke oevers. Verhoogt het tegenoffensief van Oekraïne straks ook de Russische dreiging tegen westerse aanvoerlijnen? En is België op het slechtste scenario voorbereid?

“We lopen binnen de NAVO te ver achter”, zegt defensie-professor Alexander Mattelaer (VUB/Egmont Instituut).

Defensie-expert Alexander Mattelaer / Oekraïense soldaten verslepen granaten aan het front nabij Bachmoet. Beeld Dirven/AFP

6. ‘Zelfs wie een goede mondhygiëne heeft, kan het krijgen’: wat kun je doen tegen terugtrekkend tandvlees?

Heb je gelige tanden of een plek op het tandvlees die er wat roder uitziet dan normaal? Dan heb je misschien wel last van terugtrekkend tandvlees. Een misverstand: het komt niet alleen voor bij slechte tanden.

Parodontoloog Wim Teughels van het UZ Leuven legt uit wat terugtrekkend tandvlees inhoudt en hoe je het kunt behandelen. “Er zijn heel veel oorzaken, waarvan je er heel wat zélf in de hand hebt.”

Tandvleesproblemen kan je in veel gevallen zelf voorkomen en bestrijden. Beeld ThinkStock

7. Afvallen met een medicijn tegen diabetes? ‘Je moet ook iets aan je levensstijl doen, anders heeft het weinig nut’

Afvallen met een pilletje of een spuitje, het leek een verre wensdroom voor iedereen die met obesitas of overtollig gewicht worstelt. Maar sinds kort is er een nieuw medicijn, Ozempic, dat spectaculair gewicht doet verliezen.

Vaarwel dan, vakantiepens, papperige vetrolletjes, man boobs, blubberbillen en – soms waren ze toch handig – lillende love handles? Kunnen diëtisten, personal trainers en lifecoaches van allerlei slag maar beter naar een andere bezigheid uitkijken? We sprongen min of meer fluks van de weegschaal en zochten het voor u uit.

Ozempic is eigenlijk een medicijn tegen diabetes, maar helpt ook om gewicht te verliezen. Beeld REUTERS

8. ‘Wel erg ironisch dat dit net nu bekendgemaakt wordt’: waarom Pure C beide Michelin-sterren verliest

Bij de uitreiking van de Michelin-sterren in Nederland raakte deze week bekend dat restaurant Pure C van Sergio Herman zijn twee sterren verliest. Hadden we dit kunnen verwachten, nu chef Syrco Bakker daar binnenkort vertrekt?

Culinair journalist Marian Kin licht toe: “Als Syrco Bakker was gebleven bij Pure C, was ik niet verwonderd geweest als daar dit jaar of een van de volgende jaren een derde ster was bijgekomen. Het niveau bij Pure C is de voorbije tijd alleen nog maar gestegen.”

Culinair journalist Marian Kin / Sergio Herman en Syrco Bakker. Beeld Eva Beeusaert/rv

9. Ook mannen komen in de overgang. 8 tips om er als koppel samen doorheen te komen

Begin over de overgang tegen mannen en velen gaan grinniken en slaan zuchtend hun blik omhoog. Hoe leren ze meer begrip opbrengen voor de klachten van hun vrouw? En hoe staat het met hun eigen penopauze?

“Af en toe komt er een man met zijn vrouw mee naar een consult met een lijstje met vragen voor mij. Dat zouden meer mannen kunnen doen.” Lees het artikel.