Waarom voetbalclubs minder belastingen betalen dan u

Na meer dan 3,5 jaar gepalaver lijkt de hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen in de sport er dan toch te komen. De voorstellen komen de volgende dagen en weken op tafel bij de begrotingsonderhandelingen. Hoog tijd om nog eens uit te leggen waarover het precies gaat.

Waaruit bestaan die fiscale en RSZ-voordelen precies?

Sportclubs kunnen rekenen op verschillende fiscale en parafiscale voordelen. Enerzijds zijn er de kortingen op de socialezekerheidsbijdragen. Op het jaarloon van een sporter moet er maximaal 900 euro RSZ per maand betaald worden, hoeveel hij of zij ook verdient. En zo bespaart Club Brugge op het loon van een topverdiener als doelman Simon Mignolet 750.000 euro aan RSZ, Mignolet zelf bespaart zo 400.000 euro.

Maar ook op het vlak van belastingen zijn er voordelen voor de sportclubs. Normaal gezien moeten ze de helft van het loon afhouden van de sporters en dat doorstorten naar de schatkist. Maar bij sportbeoefenaars moet er 20 procent van dat bedrag doorgestort worden, de rest mag de club houden. Nemen we opnieuw het voorbeeld van Mignolet: in dat geval gaat het over 1,2 miljoen euro. Ongeveer één vierde van dat bedrag moet besteed worden aan de jeugdopleiding. Dat wordt nogal ruim gedefinieerd in de wet: zo kunnen er ook lonen voor spelers van jonger dan 23 jaar en salarissen van de trainers van de eerste ploeg mee betaald worden. Voor de rest mag het bespaarde bedrag vrij besteed worden.

Hoeveel geld is ermee gemoeid?

Aanvankelijk ging het om ongeveer 50 miljoen euro, maar de afgelopen jaren zijn die voordelen toegenomen tot net geen 200 miljoen euro, de helft aan sociale kortingen en de helft aan belastingkortingen. Hierbij gaat het dan over de Jupiler Pro League, dat door de hoge lonen die het betaalt met meer dan 80 procent van alle voordelen aan de haal gaat. De kleinere sporten kunnen ook genieten van deze voordelen, maar hun budgetten zijn veel kleiner. En dus ook het geld dat ze hiermee besparen. Het voorstel van zo goed als alle partijen is nu om vooral de spelers die het meest verdienen veel zwaarder te gaan belasten. De kleinere clubs zouden zo buiten schot blijven.

Andere landen hebben die voordelen toch ook?

“Die dure spelers van PSG, die kunnen ook enkel worden gehaald op basis van fiscale gunstmaatregelen”, zei Yves Leterme in De afspraak op vrijdag. Dat klopt, maar in ons land zijn de voordelen veel groter. Nemen we nu dat voorbeeld van Messi, die bij PSG om en bij de 30 miljoen euro netto per jaar verdient. In Frankrijk zal hij forfaitair een aantal kosten mogen aftrekken, waardoor PSG nog ongeveer 40 miljoen euro aan belastingen en sociale zekerheid zal betalen voor de Argentijn. Mocht Club Brugge er wonderwel in geslaagd zijn om Messi aan te trekken, dan zou het om hem diezelfde 30 miljoen euro loon te geven slechts 6 miljoen euro belastingen betalen.

Op voetbalvlak is België zo een van de goedkoopste landen van Europa, terwijl dat voor de gewone werknemer net andersom is. En daar wringt het schoentje. Het verklaart ook waarom steeds meer buitenlandse investeerders de weg naar ons land gevonden hebben.

Wat zijn de gevolgen bij het bijsturen van deze voordelen?

“Als de clubs dat voordeel niet meer krijgen, dan krijgen we een reeks faillissementen”: met dat argument proberen de Pro League en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez elke hervorming tegen te houden. Maar deze uitspraak is misleidend. Dat zou het geval zijn als alle voordelen van vandaag op morgen volledig op de schop zou gaan. Maar er is geen enkele politieke partij die hiervoor pleit.

Ook Vooruit wil graag een oplossing die rekening houdt met de haalbaarheid. “Er is geen enkel draagvlak voor dat een verpleegster meer sociale zekerheid betaalt dan een miljonair in het voetbal. Dat moet eruit”, zegt Joris Vandenbroucke, Kamerlid van Vooruit.

Er zal sowieso een gefaseerde oplossing worden voorgesteld, waardoor de clubs zich hierop kunnen voorbereiden. De belangrijkste gevolgen zullen zijn dat de gemiddelde bruto jaarlonen voor voetballers in ons land zullen dalen. Die liggen nu rond de 430.000 euro en zijn – mede door het invoeren van de korting op de bedrijfsvoorheffing – bijna verdrievoudigd in tien jaar tijd.

En wat met de jeugdopleiding? Gaat die de effecten voelen?

De Belgische competitie is allang geen opleidingscompetitie meer voor de eigen jeugd, wat de Pro League ook mag beweren. Integendeel, het hinkt helemaal achterop in Europa. Dit seizoen is het aantal minuten voor buitenlandse spelers toegenomen tot 65 procent, daarmee zit het in de top vijf van Europa.

En wat de zelf opgeleide spelers betreft per club, is het al even slecht gesteld. Slechts 10 procent van de spelers bij Belgische clubs heeft zijn opleiding ook bij die club genoten. Veel slechter dan bijvoorbeeld Nederland. Door deze voordelen op een gerichte manier bij te sturen, zou de politiek hier voor een verbetering kunnen zorgen en de clubs via fiscale incentives kunnen dwingen om meer te kiezen voor eigen jeugdspelers.

“Dat hebben we ook ingebouwd in onze voorstellen”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. “We willen de voordelen zeker niet allemaal afpakken, maar ze moeten wel juist ingezet worden.”

Maar België zal wel afglijden op de Europese ranking, toch?

Het kan inderdaad wel zo zijn dat België wat zal zakken in de UEFA-ranking omdat het minder aan spelerslonen betaalt. Maar dat is ook geen ijzeren wet. Kijk naar Nederland, waar de lonen van de spelers de afgelopen tien jaar zijn gezakt en dat nu weer is opgeklommen op die ranking met de beste clubs van Europa. Het doet het sportief dus zelfs weer beter. Een Champions League-deelname brengt een Belgische club ongeveer 30 miljoen euro op. Maar het is ook niet zo dat dat geld dan doorsijpelt naar de lagere niveaus van het voetbal.