Waarom vegan producten boomen: ‘Steeds meer burgers worden zich bewust van de impact van de voedselketen’

Nooit eerder hadden supermarkten een groter aanbod aan veganistische producten dan vandaag. Dat blijkt uit een onderzoek dat drie veganismeverenigingen uitvoerden. ‘Een goede zaak, want zo wordt de drempel om plantaardige producten te proberen lager’, zegt BE Vegan-woordvoerder Nathalie Duyck.

In 2019 nam uw organisatie het aanbod in supermarkten al eens onder de loep. Wat zijn de grootste verschillen met de huidige situatie?

“In de zes grootste supermarktketens in Vlaanderen en Brussel liggen er vandaag veel meer veganistische producten in de rekken dan in 2019. Zo steeg het aanbod aan vlees- en visvervangers met 65 procent en groeide het aantal alternatieven voor zuivel met 28 procent. Een uitschieter daarbij zien we in de categorie van de veganistische kazen. Twee jaar geleden waren zulke producten bijzonder moeilijk te vinden, maar sindsdien was er een stijging van liefst 310 procent. Ook plantaardige melk, yoghurt en room zijn al goed ingeburgerd.

“Dat is mooi, al blijven er wel aandachtspunten. Zo is het aanbod aan veganistische alternatieven voor vis behoorlijk beperkt.”

Is het aantal veganisten de afgelopen jaren even snel gestegen als het aanbod aan plantaardige producten?

“Daar lijkt het wel op, al doen we momenteel nog onderzoek om die bewering met cijfers te onderbouwen. Sowieso merken we dat mensen veel vaker veganistisch eten dan vroeger. Dat komt in de eerste plaats omdat steeds meer burgers zich bewust worden van de impact van de voedselketen op hun gezondheid en op het klimaat.

“Ook onze jaarlijkse Try Vegan-campagne wordt steeds populairder. We trekken daarmee veel mensen aan die nog niet klaar zijn om dierlijke producten volledig uit hun leven te bannen, maar die toch willen experimenteren. Zo'n uitbreiding van het aanbod aan veganistische producten in supermarkten kan de overgang voor hen vergemakkelijken.”

Hoe uitgebreid is het veganistische aanbod in Belgische supermarkten in vergelijking met internationale spelers?

“De perceptie is misschien dat Nederland en Duitsland meer plantaardige producten aanbieden, maar daar is nog geen concreet onderzoek naar gedaan. Het valt wel op dat de Nederlandse keten Albert Heijn in België het meest vegan friendly is. Het bedrijf biedt maar liefst 25 soorten veganistische kaas aan en heeft bijzonder veel plantaardige charcuterie.

“Nederlandse supermarktketens zetten trouwens wel vaker in op een breed assortiment aan veganistische producten. De opkomst van Jumbo zet die evolutie mee kracht bij. Al wil dat niet zeggen dat de Belgische retailers het niet goed doen: Delhaize staat op de tweede plaats en heeft het breedste aanbod aan tofu, tempé en seitan. Dat is de eerste generatie vleesvervangers.”

Bij het onderzoek waren enkel stedelijke supermarkten betrokken. Wordt de veganist op het platteland even hard verwend?

“In steden bieden retailers vaak meer plantaardige producten aan dan in de klassieke dorpssupermarkt. Ze maken die keuzes op basis van de logica rond vraag en aanbod, maar we roepen mensen in dorpen toch op om er in hun lokale supermarkt naar te vragen. Op die manier kunnen ze duidelijk maken dat de interesse voor veganisme zich niet tot de grootstedelijke gebieden beperkt.

“Sowieso denk ik dat er de komende jaren overal meer plantaardige producten aangeboden zullen worden. Jonge mensen trekken vaak op latere leeftijd naar het platteland, maar ze hebben dan al verwachtingen opgebouwd rond het aanbod in hun supermarkt. Daardoor zal ook daar de vraag naar plantaardige alternatieven automatisch stijgen.”