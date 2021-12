Waarom veel cafégangers ook in hondenweer buiten blijven zitten: ‘Al die gevaccineerden die samen in een vol café kruipen, dat is pas een slecht idee’

Volle terrassen in putje winter, het lijkt deel uit te maken van het nieuwe normaal. Zelfs mét coronapas lijken heel wat mensen anno 2021 liever pintjes te drinken in de frisse buitenlucht.

Zes graden, zegt de thermometer. De aangekondigde motregen blijft voorlopig uit, maar dit is niet wat we doorgaans ‘terrasjesweer’ noemen. Het is zaterdagavond en afgaand op de bezettingsgraad van de terrassen in de Antwerpse uitgaansbuurt, is dit een zwoele lentedag in december. De terrassen in de uitgaansbuurten zitten bomvol. Het is lang zoeken naar een vrij tafeltje. Zouden al deze stoeltjes bezet worden door die 19 procent Vlamingen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en zonder CST-pas naar buiten verbannen zijn? Of zijn dit mensen die zich niet helemaal veilig voelen, binnen tussen de aerosolen?

Op het overvolle terras van café Korsakov zit Jeroen. Hij is 21 jaar en wil geen covidvaccin. De invoering van de CST-pas was even slikken: de gezellige bovenverdieping van dit café, waar pre-corona een pooltafel en voetbaltafel stond, noemt hij zijn tweede woonkamer. Waar hij dus sinds 1 november niet meer binnen mag. “Het is nu zo, en ik wil niet te hard stilstaan bij de zaken die ik mis, want dan voel ik me machteloos.” Bij hem aan tafel zitten vrienden Seth, Noor en Luna, allemaal tussen 19 en 21 jaar oud. Ze zijn alle drie wel gevaccineerd en zouden zich binnen in de behaaglijke warmte kunnen nestelen, maar dat doen ze niet. Want Jeroen is hun vriend en dus zitten ze samen buiten. Punt.

Spontane feestjes

Vaccinatie hoeft geen twistpunt te zijn, vinden ze, en dat mag ook weleens in de krant benadrukt worden. Want nu worden groepen tegen elkaar opgezet. “Er wordt een verdeel-en-heerspolitiek gevoerd,” vindt Jeroen.

“Ik heb voor het vaccin gekozen omdat ik in de cultuursector werkte,” zegt Seth. “Maar ik heb ook lang getwijfeld, en ik zal niemand veroordelen die een andere beslissing neemt.”

“Laat iedereen maar zelf kiezen,” zegt Luna. “Ik zou het heel erg vinden als hierdoor vriendschappen en familiebanden kapotgaan.”

Bovendien zijn ze het gewend geraakt om buiten af te spreken, in de lange periode dat de horeca gesloten was. Ze hebben warme herinneringen aan de spontane feesten die hier toen op het plein losbarstten, en nu verboden zijn na klachten over overlast. In cafés en restaurants heersen binnen strakke regels: je moet je pas laten scannen, je moet aan een tafel plaatsnemen, je moet je mondmasker opzetten zodra je rechtstaat. Voor heel wat gasten is dat te veel ‘moeten’ voor een leuke avond. Buiten is alles losser, ontmoetingen gaan vlotter.

“Buiten is er veel sfeer,” zegt Luna. “En met warme kleren is het goed vol te houden. Zeker als we een plekje onder de warmtelamp kunnen bemachtigen.” Trouwens: van een frisse Duvel krijg je het ook warm, weet Noor.

Thermisch ondergoed

Bovendien wordt ons al vele maanden op het hart gedrukt dat we zoveel mogelijk buiten moeten afspreken. Tenzij we binnen onder de dampkap willen hangen of de CO 2 -meter nauwlettend in de gaten houden. Marc Van Ranst hield vorig jaar al een warm pleidooi voor overdekte winterterrassen. De aerosolen die iemand uitademt of uithoest worden door de wind op een terras onmiddellijk verdund. Veel horecazaken investeerden in een verwarmd buitenterras, en het publiek lijkt te volgen.

Onder andere bij Revista, vlakbij het Museum voor Schone Kunsten, hebben ze de gelegenheid aangegrepen om het terras te pimpen, met warmtebranders, sfeerlichtjes en parasols. Zitten de gasten hier op het volle terras uit noodzaak of uit vrije wil? “Ik vind dat niet relevant”, zegt een man, dertiger - zijn naam hoeft niet in de krant. “Schrijf maar dat we buiten zitten omdat het gezellig is. Op skivakantie zitten we ook altijd buiten om iets te drinken, dat is toch zalig? Al die gevaccineerden die samen in een vol café kruipen, dat is pas echt een slecht idee. Frisse lucht is altijd het beste. En Damart-thermisch ondergoed!”