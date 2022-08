‘Waarom vasthouden aan klassieke schooldagen van 8.30 tot 16 uur?’: onderwijstopvrouw doet opmerkelijk voorstel

De manier waarop scholen zich organiseren, moet flexibeler kunnen op basis van de specifieke noden van die school, vindt onderwijstopvrouw Walentina Cools, en al zeker in tijden van lerarentekorten. “Laat scholen beslissen om bijvoorbeeld tieners ook les te laten volgen op woensdagnamiddag en hen op andere dagen later te laten starten of vroeger te stoppen. Waarom vasthouden aan klassieke schooldagen van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16 uur?”, stelt ze voor. Maar om dat te kunnen doen, moeten er natuurlijk heel wat heilige huisjes gesloopt worden.

Flexibeler rooster

Toch is het voer voor discussie, vinden pedagogen Philippe Noens (Odisee hogeschool) en Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). “Les op woensdagnamiddag is zeker interessant voor scholen, omdat leerkrachten dan op meer verschillende momenten kunnen lesgeven en roosters flexibeler ingevuld kunnen worden, waardoor er minder klassen bepaalde vakken niet krijgen”, zegt De Bruyckere. “Het tekort aan leerkrachten is vandaag één probleem. Een ander probleem is dat er wel leerkrachten zijn, maar dat ze niet altijd in dat ‘strikte’ lessenrooster passen.”

Noens: “We moeten durven na te denken over een systeem in het middelbaar waarbij alle dagen uniform zijn, we de woensdagnamiddag erbij nemen, en we de uren en opdrachten van leerkrachten anders organiseren. Misschien hoeft het anno 2022 niet meer dat één leerkracht vijftig minuten voor één klas staat? Denk bijvoorbeeld aan een soort ‘9-to-5-systeem’, waarbij je als leerkracht een hele week op school vertoeft. Je bereidt samen met collega’s lessen voor, springt bij waar nodig en staat samen voor de klas: soms als vakcoördinator, soms als ondersteunende co-teacher.”

De pedagoog verwijst daarmee naar een onderwijsvorm zoals die in het hoger onderwijs al bestaat. “Dat impliceert dan wél dat zo veel mogelijk van het klaswerk tijdens die reguliere schooluren zou vallen. We mogen in zo’n systeem niet verwachten dat leerkrachten na de schooltijd dan nog vergaderen of verbeteren.”

Meer rust voor tieners

In Frankrijk gebeurt dat overigens nu al. Daar wordt in sommige scholen ook op woensdagnamiddag lesgegeven, omdat er door corona veel leerachterstand is ontstaan. “Maar dat wil zeggen dat het totale aantal lesuren uitbreidt, en dat is niet de oplossing”, aldus De Bruyckere. “Les op woensdagnamiddag moet betekenen dat lessen op andere dagen later starten en dat is dan weer voordelig voor tieners.”

Noens treedt hem bij: “Uit onderzoek weten we dat tieners gemiddeld negen uur slaap nodig hebben. Hun biologische klok schuift op. Veel tieners zijn nachtuilen. Een latere start van de schooldag en dus een verschuiving van lessen naar woensdagmiddag, kan hen helpen om betrokken te blijven bij de lessen.”

De Bruyckere: “Rust en pauze is belangrijk voor de concentratie en bevordert het leren. Zeker in die leeftijdscategorie. Maar of dat nu woensdagnamiddag is of iedere dag een uur langer, dat maakt geen verschil. Plus, ze worden op die manier uit de ochtendspits gehaald en geraken ook nog eens veiliger op school.”

Duidelijke indeling voor ouders

Maar om het verhaal optimaal te krijgen, moeten de ouders ook meekunnen. En het is nu al vaak kunst- en vliegwerk voor veel ouders om binnen de schooluren hun kinderen af te zetten en weer op te halen. Ook al geraken veel middelbare scholieren doorgaans op eigen houtje tot aan de schoolpoort. “Een duidelijke structuur waarin alle dagen dezelfde zijn, kan ook voor ouders interessant zijn om te plannen”, zegt Noens.

De Bruyckere vult aan: “Ouders zouden geen opvang voor woensdagnamiddag meer moeten zoeken, maar als de lessen dan op een andere dag later starten of vroeger eindigen, zit je weer met een ander opvangprobleem. Het is dus alleen voordelig als alle dagen volgens hetzelfde schema verlopen. Je zou dus ook kunnen voorstellen om naar vier - langere - dagen les te gaan. In het Nederlandse Den Haag starten ze daar bijvoorbeeld nu al mee.”