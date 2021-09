Waarom uw smartphone en laptop duurder worden: een wereldwijd probleem

Uw smartphone of laptop en zelfs uw elektronische tandenborstel: alle bevatten ze microchips en die worden fiks duurder. Het gevolg laat zich raden. ‘Prijsstijgingen zijn niet meer uit te sluiten.’

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) bindt als eerste de kat de bel aan. ’s Werelds grootste chipmaker verhoogt zijn prijzen met liefst 20 procent. Dat bevestigde een woordvoerder van TSMC aan The Wall Street Journal. De hogere prijzen worden tegen eind dit jaar doorgevoerd, klinkt het.

De prijzen van de meest geavanceerde chips, denk de microchips in elektronica en technologische toestellen, gaan met ruim 10 procent naar omhoog. De minder geavanceerde, die worden gebruikt door onder meer autofabrikanten, kijken aan tegen een prijsverhoging van 20 procent. Er zijn in de wereld slechts een handvol chipproducenten. Naast TMSC heb je Samsung en het Amerikaanse Intel als voornaamste spelers.

De prijsverhogingen hebben een tweeledig doel voor TSMC: op de korte termijn drukken ze de vraag en behouden ze het aanbod voor klanten die geen andere keuze hebben. Op de langere termijn zullen de hogere inkomsten TSMC helpen om te investeren in nieuwe capaciteit. Wat dringend nodig is.

Duurder

Maar als het druppelt in productieland, sijpelt dat door naar consumentenland. En dus gaan u en ik in de nabije toekomst meer moeten betalen. Is het al niet voor onze auto, dan wel voor onze smartphone, spelconsole, elektrische fiets, tot godbetert een nieuwe elektronische tandenborstel.

Apple is een van de grootste afnemers van de chips van TSMC. Beeld REUTERS

Hoeveel meer? Daar durven analisten zich niet meteen over uit te spreken. “Maar we betalen nu al een stuk meer”, zegt Aurélien Duthoit, economist bij kredietverzekeraar Euler Hermes. “Als we kijken naar de dominante computerbedrijven zoals Lenovo, Acer of HP, die samen zowat 65 procent van alle verkochte computers uitmaken, dan zien we hun inkomsten niet verslechteren. Ondanks de stijging van de prijzen voor chips. Dat betekent dat de hogere kosten ten minste gedeeltelijk werden doorgerekend.”

“De vraag naar dergelijke halfgeleiders is enorm gestegen”, duidt Kevin Verbelen, expert internationale handel bij technologiefederatie Agoria. “De coronapandemie heeft niet alleen de productieketens ernstig verstoord, ook de vraag naar elektronische toestellen is door het vele thuiswerk fors gestegen.”

Auto’s en Apple

Meer vraag en een verstoorde aanvoer dus. De auto-industrie voelt het tekort het hardst. Een gemiddelde auto bulkt van de chips, zoals parkeersensoren, automatische ruitenwissers en ga zo maar door. Maar inmiddels komen ook de leveringen voor pakweg spelconsoles en de nieuwe iPhone-productie in het gedrang.

Een van de grootste klanten van TSMC is Apple, dat in zijn iPhones geavanceerde microprocessors heeft zitten die in TSMC-gieterijen zijn gemaakt. De prijsstijgingen komen boven op de nasleep van een wereldwijd tekort aan halfgeleiders dat Apple en de meeste autofabrikanten heeft getroffen. Apple waarschuwde in zijn laatste kwartaalverslag dat het chiptekort, dat eerder dit jaar zijn iPad-tablets en Mac-computers al trof, van invloed zal zijn op het komende kwartaal.

Chips zijn slechts een van de vele kosten die een auto of smartphone met zich meebrengen, maar de nieuwe prijsstijgingen van TSMC kunnen volgend jaar doorsijpelen naar de consument, tenzij merknaambedrijven besluiten de hogere kosten op zich te nemen.



“Nieuwe prijsstijgingen voor de consument zijn niet meer uit te sluiten”, zegt Kevin Verbelen. “Eén ding mag niet uit het oog worden verloren”, zegt Aurélien Duthoit. “Dat is slechts mogelijk omdat de onderliggende vraag zeer sterk is. Prijsstijgingen kunnen uiteraard gemakkelijker worden afgewenteld op zakelijke klanten of consumenten met een sterke behoefte aan of honger naar techproducten – en momenteel is er zo’n honger. Als de prijzen blijven stijgen en de verkoop een plateau bereikt, kan het een ander verhaal worden.”