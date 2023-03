Waarom u bij Belfius momenteel niet dezelfde spaarrente geniet als bij BNP: vier vragen beantwoord over uw spaarcenten

De rente op uw spaarrekening schiet sinds lang nog eens boven de 0,11 procent uit. Maar niet elke bank trekt haar spaarrente even snel op, en soms ook niet voor elke klant. Moet je overstappen naar een andere bank?

Waarom zijn de rentes op spaarrekeningen aan het stijgen?

Dat heeft te maken met de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft als taak de inflatie onder controle te houden en zo een recessie te vermijden. Een van de manieren waarop een centrale bank dat kan doen, is door de rente te verhogen. Geld lenen wordt zo duurder, terwijl sparen interessanter wordt. Op die manier wordt de vraag in de economie tijdelijk afgeremd en zou de inflatie kunnen zakken.

Sinds juli 2022 is de Europese depositorente stapsgewijs opgeklommen van -0,5 naar 2,5 procent. Er wordt verwacht dat de ECB deze maand opnieuw een verhoging naar 3 procent aankondigt. Reguliere banken genieten daardoor al van een hogere rente op het geld dat zij bij de ECB hebben staan.

Toch rekenen ze dat voordeel maar geleidelijk door aan hun klanten. “Wat een bank verdient, hangt af van de rentemarge”, legt hoofdeconoom bij Belfius Véronique Goossens uit. “Dat is het verschil tussen de rente op de leningen die we ontvangen, en de rente die we op spaargeld uitbetalen. De afgelopen jaren was lenen spotgoedkoop. Dat verandert nu, maar ook heel geleidelijk. Als we plots wel al de vergoeding op spaargeld zouden optrekken, eet die de hele rentemarge op en kan een bank in de problemen komen.”

Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen banken?

Wie een spaarrekening opent bij BNP Paribas Fortis of Bpost Bank geniet op dit moment van een rente van 1,25 procent. Bij KBC of Argenta bedraagt de spaarrente 0,90 procent, bij Belfius is dat 0,80 procent.

Enerzijds zijn die verschillen er omdat niet elke bank dezelfde strategie gebruikt om geld te verdienen. “Banken die nieuwe klanten willen aantrekken, moeten zorgen dat ze als eerste de rente verhogen”, legt Els Lagrou, expert financiële geletterdheid en medeoprichter van de organisatie voor financiële educatie Dagelijks Geld, uit. “Andere banken weten dan weer dat hun klanten weinig doen met hun spaargeld. Voor hen is de spaarrekening een buffer voor onverwachte uitgaven. Hoger rendement zoeken die klanten eerder in beleggingsproducten.”

Anderzijds kunnen veel Belgische banken het zich ook gewoon permitteren om een lagere spaarrente aan te houden, zegt professor Bank & Beurs Pascal Paepen (KU Leuven). “Belgen zijn enorm trouw aan hun bank en zullen niet snel van bank verhuizen. Dat kan omdat men tevreden is over de service, maar ook omdat men de tarieven niet bijhoudt. Belgen zijn niet zo financieel geletterd.”

Beeld Timon Vader

Zet ik nu best zo veel mogelijk geld van mijn zicht- naar mijn spaarrekening over?

“Het is nooit de bedoeling om veel geld op je zichtrekening te laten staan”, zegt Véronique Goossens van Belfius. “Het spaarboekje is de uitgelezen plek voor overtollig geld, omdat het gewoon meer opbrengt.”

Maar het adagio blijft ook nu om niet té veel spaargeld te hebben. “Wat je niet meteen nodig hebt de komende jaren, kun je beter beleggen”, aldus Goossens. Bovendien is de eigenlijke opbrengst van uw spaargeld momenteel toch nog beperkt. De inflatie is met 6,62 procent nog steeds hoger dan de rente, waardoor spaargeld nog altijd gewoon aan waarde verliest.

“Op dit moment loont het al wat meer de moeite om te sparen dan vroeger. Maar als je je geld jaren niet gebruikt, zou ik het inderdaad nog altijd beleggen”, beaamt Paepen, die ook mede-initiatiefnemer is van spaarvarkens.be. “Voor grote bedragen kan ook een termijnrekening interessant zijn, waar je dan enkele maanden je geld plaatst. Zelfs een huis isoleren levert op dit moment eigenlijk nog meer op dan sparen.”

Daarnaast kan het geen kwaad om nog eens de voorwaarden van uw spaarrekening te controleren. Sommige banken voeren de hogere rente alleen in voor wie een nieuwe spaarrekening afsluit. Van formule veranderen binnen dezelfde bank kan dus soms voordelig zijn, al verliest u mogelijk wel uw getrouwheidspremie.

Is het slim om je geld op een buitenlandse spaarrekening te zetten?

Buitenlandse banken, zoals de Spaanse Santander Consumer Bank, bieden momenteel spaarrentes aan tot wel 1,80 procent. “Anders dan de klassieke, Belgische banken, hebben zij vaak klanten die weer snel weg zijn”, zegt Paepen. Om bij voldoende mensen op te vallen, zullen zij dus een hogere rente hanteren.

Daardoor is het volgens Paepen altijd al voordeliger geweest om je geld op een buitenlandse spaarrekening te zetten. “Als je vroeger 0,11 procent kreeg, was dat in het buitenland misschien al het dubbele. En nu zijn de verschillen nog groter, dus is het zeker de moeite.”

Toch kijk je beter eerst een paar dingen na voordat je naar een buitenlandse bank overstapt, zegt Lagrou: “Mensen kiezen voor een spaarrekening omwille van de zekerheid. In België is er het depositogarantiesysteem, waardoor je tot 100.000 euro per persoon en per bank beschermd bent in het geval dat je bank failliet gaat.”

In Europa zijn alle lidstaten verplicht zo’n depositogarantie te voorzien. Meestal hanteren zij ook de 100.000 euro-regel, al kan dat bedrag nog verschillen van land tot land, en soms zelfs van bank tot bank. Ook wie zijn spaargeld naar een niet-Europese bank wil verplaatsen, checkt beter op voorhand of en welke depositogarantie van kracht is.